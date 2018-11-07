Шесть интересных фактов о тарифах в Кировской области

7 Нояб. 14:15 2018-11-08T14:37:09+03:00

«Комсомолка» вместе с общественниками разбиралась, почему мы так много платим за коммуналку

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Летом Кировская область вошла в число лидеров антирейтинга по росту тарифов за коммуналку. По Кирову применили предельный индекс роста платы за ресурсы - 7,39%, а 4,8% - по области. Казалось бы, цифры небольшие, но они сильно сказались на финансовом положении кировчан: на платежки уходит большая часть семейного бюджета. С ситуацией разбирались общественники, которые создали специальную рабочую группу, ее цель - контроль за тарифами.

1. ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ НЕВЫГОДНЫ БЮДЖЕТУ

Рабочая группа по тарифам начала работать в феврале. Ее председатель Евгений Сметанин заявил, что рост тарифов у нас экономически не обоснован, при этом повышение платы развивается параллельно с упадком уровня жизни кировчан: цены растут, а доходы по факту не увеличиваются.

- Учитывая, что благосостояние населения падает, возрастает нагрузка на бюджет, - заметил Евгений Васильевич. - Если плата за услуги ЖКХ составляет более 22%, то семья получает льготу. В области более 9% населения имеют право на такую поблажку. Около 300 тысяч жителей относятся к льготной категории (ветераны труда, участники боевых действий и другие). В результате область потратила почти 3 миллиарда рублей на льготы.

Ресурсники получают бюджетную субсидию - им возмещают часть «недополученных» доходов, так как тариф «не компенсирует все расходы» организаций. За 4 года платежи составили 2,4 миллиарда рублей. Помимо этого, многие компании освобождены от уплаты имущественных налогов. К примеру, КТК не платит 295 миллионов рублей. Сложив все затраты, из бюджета ежегодно «выпадает» по 4 миллиарда рублей.

- Думаю, у Общественной палаты есть возможность выйти с законодательной инициативой по лишению ресурсоснабжающих организаций льгот по уплате имущественного налога, - рассказал общественник Виталий Брамм. - Таким образом, деньги, поступившие в бюджет, получат «окраску», их можно будет контролировать.

2. РАЗВИВАТЬСЯ НЕ ХОТИМ, НО ДЕНЕГ НАДО

Развитие бизнеса по обеспечению населения коммунальными ресурсами ведется экстенсивными методами. То есть компании не заботятся о развитии, не занимаются повышением производительности труда, не внедряют энергосберегающие технологии, а лишь увеличивают свои издержки.

- На состояние бизнеса влияет износ оборудования, - продолжил Евгений Сметанин. - Неэффективна и топливная составляющая: более 80 процентов всех издержек идут на топливо. И снижения не наблюдается.

Общественники обратили внимание на то, что вода, которая обеспечивает нам тепло, очищена лишь наполовину. В результате та половина неочищенной, сырой воды становится причиной эрозий и ржавчин, которые портят сети.

3. БЕСКОНТРОЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

В инвестпрограммы, будь то по теплу или водоснабжению, предусматривают в тарифе деньги на ремонты и содержание сетей. По сути, инвесторами являются все жители области: оплачивая коммуналку, мы вкладываем свои кровные на приведение труб в порядок. К слову, в тарифе по теплу на этот год заложено более 300 миллионов рублей.

Только, куда конкретно идут эти средства, доподлинно неизвестно: контроля за ними как такового нет, они не имеют специального статуса, а фигурируют как «внебюджетные источники» и досконально не проверяются никакими контролирующими органами.

- Мы обратились в Общественную палату РФ с тем, чтобы этот вопрос рассмотрели на федеральном уровне, и был какой-то контроль в этой сфере, - заявили общественники.

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ПРОФАНАЦИЯ

На прошлой неделе депутаты Кировской городской думы дали добро на заключение концессионного соглашения с теплоснабженцами. Напомним, концессия - это вид аренды, при котором частник берется за модернизацию муниципального имущества за свой счет. Взамен он получает прибыль от объекта, в который вложил деньги. В области уже заключено порядка 20 таких соглашений с ресурсниками. Правда, по опыту не везде проходит все гладко: то компания обанкротится, то ценник на тариф установят баснословный.

- Самый главный вопрос: на каких условиях будет заключаться концессионное соглашение? - говорит Сметанин. - Насколько вырастет тариф? Как будут использоваться эти деньги? Что нас ждет: простая перекладка труб или серьезная модернизация системы теплоснабжения? Переход от центральных тепловых пунктов на индивидуальные? Уход от четырехтрубной на двухтрубную систему подачи тепла и горячей воды? Все то, что другие регионы делали последние пять-шесть лет.

Общественники обратили внимание, что тот вариант концессии, который предлагается сейчас, нельзя назвать эффективным.

- Получается, что мы просто перезаключаем договор обслуживания на более дорогих для населения условиях, - обратил внимание Валерий Семенищев, председатель объединения старших по дому.

По словам гендиректора кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергея Береснева, в рамках существующего договора аренды у компании нет средств для того, чтобы вывести объемы ремонтов сетей на необходимый уровень. Сейчас выделяется 60 миллионов, а необходимо 600.

Нехитрые расчеты говорят обратное.

- Если учесть, что около 300 млн рублей уже заложено в тарифе на инвестпрограмму, - поясняет Валерий Семенищев. - Еще 300 млн рублей городской бюджет может получить в виде выплаты имущественных налогов. Сейчас КТК платит пониженную ставку. Таким образом, областной бюджет недополучает почти 295 млн рублей.

5. ВСЕ ЗА СЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ?

В основном за ресурсы расплачиваются сами жители - инвестпрограммы практически не предполагают государственного финансирования. В то время как другие регионы все чаще попадают в федеральные энергосберегающие программы.

Казань и Набережные Челны активно участвуют в федеральных программах, а также системно работают с фондом капитального ремонта. Это дает колоссальный эффект: суммы в платежках не увеличиваются.

6. САМИ НЕ ЗНАЕМ, ЗА ЧТО ПЛАТИМ

В этом году резко возросла плата за содержание жилых помещений. Повышение обусловлено подорожанием услуг по уборке территории и проверке газового оборудования.

Вместе с тем по закону размер этого тарифа должны устанавливать сами жильцы, однако большинство просто не знает об этом. Этим активно пользуются управляющие компании вместо того, чтобы проводить собрания жильцов и устанавливать индивидуальный размер платы для конкретного дома, они навязывают тот тариф, который устанавливает муниципалитет.

- По этому вопросу четко выразил свою позицию Верховный суд России, -отметил член Общественной палаты Андрей Воробьев. - Если ранее на собрании уже был установлен размер платы за содержание жилого помещения, то без нового решения общего собрания его повышать нельзя.

Заметим, что роль общественного контроля носит скорее рекомендательный, нежели исполнительный характер, тем не менее члены рабочей группы намерены идти до конца и направили свои предложения властям разных уровней.

- С нашими замечаниями мы обратились в правительство, областное Министерство энергетики и ЖКХ, Заксобрание, горадминистрацию и РСТ с требованием, чтобы снизить ожидания ресурсников по росту тарифов, - подвел итог Евгений Сметанин.