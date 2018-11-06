2018-11-06T17:26:40+03:00
Общество

На кировские дороги потратят девять миллиардов

«Комсомолка» узнала, какие участки будут ремонтировать
Мария ПЕТРОВА
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К 2024 году планируют отремонтировать половину всех дорог регионаК 2024 году планируют отремонтировать половину всех дорог регионаФото: Алексей Гмызин
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За последние год-два кировские дороги все меньше напоминают зону боевых действий. Проезжие части исправно ремонтируются, приводят в порядок даже те участки, где асфальта в ямах не наблюдалось с давних времен. Причиной положительных перемен стало участие в программе «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой привлекаются бюджеты разных уровней: федерального, областного и муниципального.

ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

Правда, в районах существенно картина не меняется: по-прежнему приходится трястись по выбоинам и колдобинам, чтобы доехать до населенного пункта.

По мнению региональных властей, переломить ситуацию с состоянием не только городских, но и областных дорог позволит участие в проекте с условным названием «Безопасные и качественные дороги 2.0», который стартует уже в 2019 году. Планируется, что за 5 лет действия программы на ремонт дорог потратят 9 миллиардов рублей. Денежные потоки будут распределяться на дороги городской агломерации, в которую входят областной центр, Кирово-Чепецк и Слободской, и непосредственно районные дороги.

Задача стоит очень серьезная - к 2024 году привести в порядок половину региональных дорог, 85% - в Кирове, - сообщил губернатор Игорь Васильев.

РАЙОННЫЕ ДОРОГИ - ФЕДЕРАЛАМ

Два района - Подосиновский и Лузский - не имеют автомобильного сообщения с областным центром.

- Думаю, к 2024 году проблема будет решена, - заявил зампред правительства Александр Чурин. - При этом подчеркну, что ремонт районных дорог - это ответственность органов местного самоуправления. Со стороны правительства мы оказываем всяческую поддержку: выделяем средства по межбюджетным трансфертам, выделяем деньги из средств дорожного фонда. Необходима плотная работа Минтранса и муниципалитетов.

Игорь Васильев назвал пятерку отстающих по качеству дорог. Так, в число районов с самыми плачевными дорогами вошли Омутнинский, Мурашинский, Даровской, Богородский и Зуевский. Намного лучше дела обстоят в Уржуме, Слободском и ЗАТО Первомайский.

- Сейчас прорабатывается вопрос по передаче части районных дорог на федеральный уровень, - рассказал Игорь Васильев. - При грамотной организации работы муниципалитета.

ДОЛГОЖДАННЫЕ РЕМОНТЫ

К радости чепчан отремонтируют печально известную улицу Братьев Васнецовых, где асфальта никогда не было. Ее планируется сделать за два года.

- Там большой объем работ, в частности прокладка коммуникаций, освещение, обустройство бордюров. На это потребуется 140 млн руб., - заметил заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев.

Александр Чурин рассказал, что в следующем году наконец-то начнут прокладывать дорогу Опарино - Альмеж. Напомним, участок «делают» с 2013 года, но ввиду проблем с подрядной организацией дороги там нет до сих пор. Планировалось, что работы по возведению дороги возобновятся в этом году, однако выделенные деньги «перекинули» на другой объект - путепровод в Чистых прудах.

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

В ближайших планах региона построить восточный обход, который свяжет областной центр, Кирово-Чепецк и трассу Слободской - Белая Холуница.

- У нас все проработано, начинается строительство моста через Чепцу, - подчеркнул Александр Чурин. - По нашему мнению, строительство дороги даст больший экономический и социальный эффект. Это не только существенно разгрузит Киров, но и сделает Кирово-Чепецк более доступным для жителей Слободского и других районов.

Реализовать этот проект планируется за счет средств региона и в рамках участия в программе «Безопасные и качественные дороги».

- Мы хотим так привлечь региональные средства, чтобы быть максимально независимыми от федеральных средств. Работы необходимо начинать как можно скорее, - добавил зампред правительства.

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