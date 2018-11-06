Лучшему участковому Кировской области приходилось бороться с невидимыми мошками с помощью заклинания

6 Нояб. 14:00 2018-11-06T14:12:30+03:00

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УМВД России совместно с «Комсомольской правдой» запускает финальный этап всероссийского конкурса «Народный участковый». В нем принимают участие лучшие сотрудники полиции из 83 регионов. «Анискины» (да-да, мы имеем в виду того самого усатого участкового, от которого врассыпную убегала деревенская шпана) будут бороться за звание самого любимого, признанного народом участкового страны.

Сорок третий регион будет представлять сотрудник межмуниципального отдела УМВД России «Слободской», старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный Алексей Юрьевич Кобелев. Ему всего 26 лет.

К МО МВД России «Слободской» относится отделение полиции «Белохолуницкое» и пункт полиции «Нагорский». А сам участок Алексея Кобелева отличается тем, что в нем находятся 17 садоводческих товариществ. Работа с их населением специфичная. Иногда она переходит границы реальности.

- Ко мне обратилась пожилая женщина, которая пожаловалась, что в ее квартире появились странные невидимые мошки и что они беспокоят, летают и кусают, - поделился историей Алексей Юрьевич. - Мы с товарищем выехали по адресу - конечно же, никаких мошек не обнаружили. Но, чтобы бабушку успокоить и хоть как-то помочь, мы провели «обряд по изгнанию невидимых мошек»! В ее русской печи мы сожгли лист бумаги А4, на котором до этого было написано заклинание на изгнание. Как только лист бумаги сгорел, мы сказали, что с ним сгорели и мошки и больше они бабушку не побеспокоят. Женщина была очень довольна и благодарна нам. В работе участкового очень важно с пониманием относиться к людям. Именно для того, чтобы помогать людям, я выбрал профессию полицейского.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

В органах внутренних дел Алексей Юрьевич работает уже восемь лет, а на должности участкового - четвертый год.

За время службы Алексея Кобелева на его участке произошло 14 преступлений и 65 административных правонарушений. Всего за три года слободской участковый рассмотрел 158 сообщений и заявлений.

- На мой взгляд, именно должность участкового дает возможность лучше освоить азы профессии, научиться общаться с людьми так, чтобы не допустить конфликтной ситуации, - рассказывает Алексей Кобелев. - Эта работа действительно мне нравится, ведь мы помогаем людям восстановить справедливость, и они нам за это безмерно благодарны.

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Народный участковый» проходит уже восьмой раз. В нем принимают участие лучшие сотрудники полиции, а именно порядка 45 тысяч участковых уполномоченных полиции. Именно эти люди первыми приходят на помощь гражданам, которые попали в беду или стали жертвами преступников. Сегодня благодаря участковым или с их помощью в России раскрывается каждое четвертое преступление.

Выбрать лучшего из лучших участковых можно, прочитав о них настоящее досье: где работает, сколько домов в его ведомстве, сколько подвигов за плечами и раскрытых дел.

Проголосовать может каждый, зарегистрированный на сайте «КП», пользователь интернета. Победитель определяется по принципу большинства.

Конкурс начался 1 сентября. На первом этапе кандидаты прошли отбор по подразделениям полиции. На втором, который проходил в первой половине октября, за участников проголосовало более полумиллиона людей: выбирался лучший участковый региона.

Уже с 1 ноября начался третий - заключительный - этап конкурса: посетители в ходе онлайн-голосования выбирают самого народного участкового из представителей 83 регионов России.

Результаты будут подведены 16 ноября 2018 года. За заслуги и народную любовь «народный участковый» получит главный приз - внедорожник «УАЗ Патриот».