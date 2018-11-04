2018-11-04T04:24:02+03:00
Здоровье

В Кирове выберут «Мисс предприятий 2018»

Предлагаем жителям города поддержать талантливых девушек в голосовании
Поделиться:
Фото: предоставлено организаторами конкурсаФото: предоставлено организаторами конкурса
Изменить размер текста:

В пятницу, 16 ноября, в нашем городе пройдет конкурс «Мисс предприятий 2018». На сцене ДК «Родина» восемь очаровательных участниц будут удивлять жюри своими талантами, и бороться за звание лучшей. «Комсомолка» предлагает кировчанам поучаствовать в выборе самой красивой работницы предприятий.

Для этого нужно просто проголосовать за понравившуюся участницу конкурса. Девушка, набравшая большинство голосов, получит дополнительный балл при подсчете голосов в финале. Именно этот балл может стать решающим при выборе победительницы! Голосование на сайте продлится до 16.00 15 ноября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
С чего начать подготовку к беременности: 4 успешных шага
Какие исследования нужно пройти и какие анализы стоит сдать перед наступлением беременности? Что делать, если вы столкнулись с трудностями зачатия: бесплодие и способы лечения. ЭКО и суррогатное материнство
Новости 24
В Кирове умер владелец крупной строительной компании
Александр Плотников вышел из СИЗО
Кировчане десять дней искали бездомного серебристого кота
24 кировских призывника пытаются сбежать от службы в армии
У больницы для осужденных появился поклонный крест
Завтра в Кирове состоится «Ночь искусств»
Избавиться от пробок у «Макси» поможет расширение переездов
Совет ветеранов КЧХК поучаствовал в «Правовом марафоне для пенсионеров»
До конца года почти 2 000 кировчан переселят из аварийного жилья
В Кирове экс-уголовник арендовал квартиру и вынес оттуда технику
В регионе открылись 47 пунктов обогрева для бездомных
Сегодня у спортплощадки со сплошным забором появится вход
В Кировской области участковый спас пенсионерку от невидимых мошек
В деле цыганок-воровок из Ярославля появился новый эпизод
Мэрия: путевки в новые детские сады начнут выдавать уже в январе
Росгвардейцы нашли 14-летнего подростка, сбежавшего из дома
Первая образовательная программа по кибербезопасности для школьников стартовала в Сочи
Кировский суд наказал двоих наркоманов из Сыктывкара
Десятки домов и детский сад в Кирове остались без воды как минимум на сутки
На трассе в Белой Холунице «шестерка» влетела в грузовик: погибли пенсионерка и ее родственник
Кировская конькобежка завоевала «серебро» на чемпионате России