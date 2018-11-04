В Кирове выберут «Мисс предприятий 2018»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-04T04:24:02+03:00

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В пятницу, 16 ноября, в нашем городе пройдет конкурс «Мисс предприятий 2018». На сцене ДК «Родина» восемь очаровательных участниц будут удивлять жюри своими талантами, и бороться за звание лучшей. «Комсомолка» предлагает кировчанам поучаствовать в выборе самой красивой работницы предприятий.

Для этого нужно просто проголосовать за понравившуюся участницу конкурса. Девушка, набравшая большинство голосов, получит дополнительный балл при подсчете голосов в финале. Именно этот балл может стать решающим при выборе победительницы! Голосование на сайте продлится до 16.00 15 ноября.