12 подвигов кировских «силовиков»: от холодной смерти корейцев спасут, из горящей квартиры пенсионерку вынесут, роды на посту примут

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-03T15:13:18+03:00

Каждый день сотрудники правоохранительных органов выходят на службу и защищают наши жизни, но они работают 24 часа в сутки 365 дней в году. Фото: Данил Альгин

«Комсомолка» собрала самые героические поступки тех, кто днем и ночью стоит на страже порядка в нашем городе.

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В России каждый день совершаются подвиги: то ребенка спасут от падения, то телом от пуль студентов закроют, то детей выведут из затапливаемого помещения. А почитав сводку новостей по Кировской области, удивляешься: неужели мы живем по правилу «город засыпает, просыпается мафия»? Везде один криминал? Вятку покинули ее герои?

Да нет. Просто о таких поступках не трубят во все горло, не рассказывают о них налево и направо. Их не задумываясь совершают! Ко Всемирному дню мужчин, который, кстати, отмечается не 23 февраля, а 3 ноября, «Комсомолка» решила собрать самые мужские поступки кировчан, которые служат на благо нашему городу: в полиции, следственном комитете, в службе исполнения наказаний, в Росгвардии, Госавтоинспекции и Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

СЛЕДКОМ

ПОДВИГ 1. ДАЛЬНОБОЙЩИК В ПЛЕНУ У ХОЛОДА

Декабрь, 2012 год.

На улице стоит лютый мороз. Водитель фуры вез груз из Кировской области в Тверскую. В Фаленском районе мужчина заехал на автозаправочную станцию: подлить в бак дизельное топливо. Спустя двадцать километров машина неожиданно заглохла: залили некачественный бензин.

Дальнобойщик включил «аварийку» и начал голосовать, но никто из проезжавших машин не останавливался. А дело шло к ночи и 35-градузный мороз сковывал все, и даже прогретая машина не помогала.

Около 6.30 утра мимо грузовой фуры проезжал старший лейтенант юстиции, заместитель руководителя Зуевского отдела следственного комитета Иван Балезин. Он ехал в командировку.

Иван Владимирович увидел на обочине автомобиль с включенной «аварийкой» и остановился. Замерзающий водитель едва мог попросить о помощи. Сотрудник следкома сразу же посадил дальнобойщика в свой автомобиль и отвез его на ближайшую станцию скорой помощи, где его привели в чувства. После этого Иван Владимирович дал указания починить грузовой автомобиль.

Дальнобойщик еще долгое время благодарил офицера следственного комитета за помощь: если бы не он, эта роковая заправка автомобиля стоила бы водителю жизни.

УМВД

ПОДВИГ 2. СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

О следующем герое никто не знал больше пяти лет. Андрей Чарушин, подполковник полиции спас от потопления семью, после чего как будто растворился в воздухе.

Дело было в далеком 2005 году. Андрей со своей семьей (а она у него большая, сегодня у него уже четыре сына) отдыхал на берегу реки Быстрицы. Когда Андрей Сергеевич стоял на берегу, он увидел, что по реке на старой автомобильной камере «сплавляется» семейство: мама, папа, дочка. Уже через пару минут течение унесло их на глубину. Вся семья буквально на глазах пошла ко дну. Андрей Сергеевич незамедлительно кинулся в воду, на помощь утопающим.

Милиционер вытащил на берег сначала девочку, а затем и женщину, глава семейства сам доплыл до берега и выбрался на сушу. После спасения Андрей Сергеевич спросил, как они себя чувствуют, и ушел, не сказав даже своего имени. Для спасенных неизвестный герой просто растворился в воздухе.

Прошло пять лет, и в 2010 году на одном из телеканалов пустили новостной сюжет о доблести кировских милиционеров. Среди них некогда спасенная от смерти семья узнала лицо своего героя. Они выяснили, как его зовут, где он служит, и написали на имя его начальника письмо с просьбой наградить за мужество.

Так, спустя пять лет заслуженная медаль «За спасение погибавших» засверкала на парадном кителе подполковника полиции.

МЧС

ПОДВИГ 3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА ПОИСКИ ОСТАНКОВ

Среди кировских спасателей есть и такие сотрудники, чей героизм не так заметен. Их подвиг - ежедневный.

Виктор Тюриков - военный врач, сотрудник ГУ МЧС России по Кировской области, а главное - доброволец в нелегком деле - оказании медицинской помощи пострадавшим в полевых условиях. За его плечами многие годы работы со своими коллегами, школьниками, совместные походы и помощь паломникам в Великорецком крестном ходе, а также порядка десяти лет участия в поисковых экспедициях «Вахта памяти».

Последний раз на поиски

Виктор Владимирович выезжал в апреле-мае этого года. Вместе с другими членами отряда «Братство» они отправились на места кровопролитных боев в Старорусском районе Новгородской области. В окрестностях деревни Новоселье они обнаружили, а после и эксгумировали, останки семерых бойцов Красной армии, кого смерть настигла в 1942 году. С апреля по сентябрь сорок второго здесь проходила линия фронта.

Для Виктора Тюрикова это была четвертая экспедиция в составе этого отряда на «Вахту памяти».

ГИБДД

ПОДВИГ 4. РОДЫ НА РАБОТЕ

22 января 2013 года в Советске инспекторы дорожно-транспортной полиции, как обычно, несли службу на посту ДПС. Около восьми часов вечера к ним подъехал грузовой автомобиль «Вольво». Водитель в панике выбежал из салона автомобиля, попросив сотрудников Госавтоинспекции о помощи: его попутчица неожиданно начала рожать.

У 24-летней женщины, матери двоих детей, начались схватки прямо в автомобиле. Инспекторы Николай Черных и Станислав Казанцев, не растерявшись, помогли женщине выйти из салона грузовика и перенесли ее в помещение. Вызвали «скорую», но ребенок не хотел ждать - схватки усилились и полицейским пришлось принимать роды на месте.

Здоровый ребенок появился на свет прямо в руки сотрудников Госавтоинспекции. Буквально через пару минут после этого к посту ДПС подъехала карета скорой помощи. Мать и новорожденного увезли в родильное отделение.

ПОДВИГ 5. ВЗРЫВ НА ЗАПРАВКЕ

Апрель, 2013 год. Майор полиции Дмитрий Малышев и лейтенант полиции Александр Бажин несли дежурство на Казанском тракте, вблизи автозаправочной станции у поселка Кстинино. С АЗС выезжал автомобиль, но неожиданно из-под его капота повалил дым, который окутал все вокруг облаком черного дыма. Хозяин выскочил из задымившегося автомобиля и закричал на всю станцию, что в салоне лежит до отказа заполненный газом баллон - машины и станции могли взлететь на воздух в любой момент.

Сотрудники ДПС разделились: Александр Бажин остался на трассе регулировать движение и предупреждать автомобилистов об опасности, а Дмитрий Малышев, взяв в руки служебный огнетушитель, бросился к иномарке. Закрываясь от черного едкого дыма и осознавая опасность взрыва, Дмитрий Николаевич начал тушил автомобиль. В итоге ему это удалось.

ПОДВИГ 6. ВЫТАЩИТЬ С ТОГО СВЕТА

Апрель, 2014 год. Капитан полиции Алексей Ергин и старший лейтенант Евгений Ситников, сотрудники специализированного батальона Дорожно-патрульной службы, направлялись к месту несения службы через мост на реке Вятке. Там они увидели молодого человека, который пытался перелезть через ограждения. Подъехав ближе, они поняли, что парень пытается спрыгнуть вниз.

Тогда Алексей Ергин подошел к нему и попытался его остановить, сказав, что в жизни можно исправить любые ошибки. В ответ молодой человек, не смотря на полицейских, буркнул, что он окончательно разочарован в жизни, разжал руки и, выпустив перила, полетел вниз. В этот момент Алексей бросился вперед и успел схватить за куртку падающего мужчину. Вместе с напарником они вытащили его на обочину.

ПОДВИГ 7. КОРЕЙЦЫ В РОССИИ И СЛОМАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Август, 2016 год. Через Слободской район, возвращаясь на родину, едут путешественники из Кореи: профессор медицинских наук и его супруга. На машине они объехали почти всю Россию, но на Вятке их автомобиль неожиданно сломался. Пара остановилась на обочине, включила «аварийку» и начала голосовать.

К счастью, через это место проезжал патрульный автомобиль, за рулем которого был лейтенант полиции Александр Копытов. Мужчина, увидев на дороге жестикулирующего иностранца, остановился и предложил свою помощь. Он посадил туристов к себе в автомобиль, успокоил их, а после отбуксировал сломанную машину в автосервис. Там механики сказали, что на ремонт машины потребуется часов пять. Узнав, что корейской паре негде переночевать, сотрудник Госавтоинспекции пустил их к себе домой. Утром счастливая пара села в машину и направилась домой.

ПОДВИГ 8. ГОРЯЩИЙ ДОМ

Июнь, 2017. Три часа ночи. В Советске, на улице Кондакова, вспыхнула крыша жилого деревянного дома. Мимо пылающего дома проезжала машина Госавтоинспекции. Старший лейтенант полиции Игорь Бердинский и лейтенант Андрей Романов сразу же

позвонили в дежурную часть и сообщили о ЧП.

Однако дожидаться спасателей они не стали и ринулись в дом. Они стуком разбудили хозяйку и помогли ей, детям: девочкам трех и пятнадцати лет, одиннадцатилетнему мальчику и их престарелой бабушке - выйти на улицу. Минуя дымовую завесу и открытый огонь, инспекторы ДПС вынесли из дома газовый баллон и выкатили из гаража автомобиль.

Благодаря четким и слаженным действиям офицеров, удалось избежать трагедии.

УФСИН

ПОДВИГ 9. ХОЛОДНОЙ СМЕРТИ

Январь, 2017 год. От поселка Сорда до Созимского в Верхнекамском районе едет заместитель начальника отдела охраны исправительной колонии-29 ОИК-5 майор внутренней службы Сергей Турушев. Дорога пустая - все как обычно.

Вдруг вдалеке показалось большое темное пятно, лежащее на дороге. Сергей остановился и увидел, что это мужчина, лежит без сознания.

Тогда сотрудник службы исполнения наказания позвонил старшему инспектору отдела охраны майору внутренней службы Алексею Смехову, и они вместе доставили пострадавшего в пожарную часть исполнительной колонии-29, после чего вызвали «скорую помощь».

Медики осмотрели мужчину, привели его в чувства и сообщили офицерам: если бы он пролежал на морозе еще немного времени, то умер бы от холода.

ПОДВИГ 10. ГОРЯЩАЯ ИЗБА

Декабрь, 2017 год.

Младший инспектор первой категории группы надзора отдела безопасности, прапорщик внутренней службы Анатолий Фофанов возвращался домой после службы. Подойдя к своей квартире, он почувствовал запах гари, доносившийся от соседей. Не задумываясь Анатолий Михайлович выбил дверь квартиры: в коридоре на полу лежала хозяйка-пенсионерка. На ней тлело платье. Пока мужчина тушил одежду женщины, его жена вызвала пожарных и «скорую». Сотрудник колонии вытащил пенсионерку на лестничную клетку и пошел искать источник возгорания: всю кухню заполонило дымом. Анатолий Фофанов перекрыл газ и открыл окна.

Через несколько минут на место ЧП приехали спасатели. Женщину увезли в больницу, где ей сказали, что если бы не смелость ее соседа, то она бы погибла, ее квартира (а возможно, и весь дом) взлетела бы на воздух.

ПОДВИГ 11. В ПОДАРОК - ЖИЗНЬ

Владимир Некрасов, сотрудник ИК-6 УФСИН России по Кировской области, в 2016 году спас жизнь онкобольному, став для него донором костного мозга.

В 2011 году кировский уфсиновец стал участником федерального проекта по формированию банка данных стволовых клеток костного мозга: потенциальные доноры сдавали анализы, проходили обследования, чтобы быть внесенными в Общий реестр. После исследований и поисков кировчанин стал одним-единственным из тридцати тысяч просмотренных доноров, который подошел для больного раком крови.

- Я не могу жертвовать большие суммы на благотворительность, но в моих силах регулярно сдавать кровь и таким образом помогать людям, - пояснил Владимир Некрасов. - И когда мне позвонили и сказали, что мой костный мозг может спасти конкретного человека, у меня не было сомнений, я сразу дал согласие.

Операция прошла успешно: мозг прижился в организме и пациент теперь находится в стадии ремиссии.

ПОДВИГ 12. КОСТНЫЙ МОЗГ- БОЛЬНОМУ РАКОМ

Еще один сотрудник УФСИН, начальник караула 3-го отделения по конвоированию Управления по конвоированию, капитан внутренней службы Константин Галашев стал добровольным донором стволовых клеток для смертельно больного человека: у него диагностировали рак крови.

Сотрудник службы исполнения наказания в 2011 году также вошел в Общий реестр доноров стволовых клеток. В это время своего «генетического близнеца» искал онкобольной пациент из Санкт-Петербурга. Долгие месяцы подходящего донора не могли найти, а время утекало и шансов выжить становилось все меньше.

Но однажды анализы показали, что клетки пациента совпадают с клетками кировчанина. После звонка из Северной столицы Константин сразу отправился на операцию. Она прошла успешно: и пациент, и его спаситель остались живы.

Впоследствии Константину Галашеву вручили медаль «За содействие донорскому движению».