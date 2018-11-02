«Решать трудные задачи приходится часто»

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-02T13:59:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В жизни бывает всякое. Ты никогда не знаешь, что принесет тебе следующий день. Сотрудники «Летучего корабля», просыпаясь утром 31 октября, не знали, что в их «Заповеднике сказок», расположенном в Заречном парке Кирова, произойдет ЧП.

Большой пожар в чайном домике «Заповедника» увидела девушка-дизайнер, пришедшая на работу раньше остальных. Она позвонила директору, та подала сигнал в МЧС. Пожар был потушен силами семи спасательных бригад. Пострадавших не было, но организация понесла серьезный ущерб и бурное обсуждение в соцсетях.

Директор «Летучего корабля» Ольга Лобастова рассказала «Комсомольской правде» в Кирове», как организация справилась с этим происшествием и когда в Заречном парке ждут большой поток посетителей.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНО СЖАТЫЕ СРОКИ

- Такого еще не случалось, - поделилась Ольга Анатольевна. - Конечно, мы не ожидали подобного ЧП. Чайный домик, в котором и произошел пожар, стоял на ремонте. Утром нагрузки на сети не было, провода просто замкнуло - и все. К счастью, пострадало только одно здание. Остальные постройки, как и весь парк, остались нетронутыми.

Приближается зима, пора новогодних праздников - в отреставрированном чайном домике уже в декабре планировали принимать гостей. Это одно из тех помещений, в котором всегда было тепло, - теперь в «Заповеднике» будут строить новое здание.

- Мы работаем в беспрецедентно сжатые сроки, - рассказала директор. - 1 декабря парк должен начать еще более активную работу, чем прежде. Мы нашли партнеров, которые и приступили к разработке проекта. Новое здание будет построено из специальных каменных энергосберегающих СИП-панелей, которые не боятся влаги и не горят.

Остальные постройки, как и весь парк, остались нетронутыми

По словам Ольги Анатольевны, решать трудные задачи «Летучему кораблю» приходится часто. Так, Заречный парк находится в зоне затопления и подчас в половодье сотрудникам приходится справляться с достаточно трудными вопросами. Поэтому новый объект построят на специальных сваях, чтобы и возможное подтопление территорий больше не доставило никаких проблем.

НИКАКИХ РИСКОВ

Еще вчера пользователи соцсетей задавались вопросом: если ЧП произошло, значит что-то в парке было неладно? В «Заповеднике сказок» заверяют: никаких рисков для сотрудников и посетителей не было и нет.

- Документы в порядке, все нормы соблюдены, - поделилась Ольга Анатольевна. - У нас есть заключение об отсутствии пожарных нарушений. Даже в самых маленьких помещениях оборудованы выходы, они нисколько не опасны.

Буквально через несколько часов после пожара «Заповедник» принимал группу туристов из Самары. А на начало декабря уже принято несколько предзаказов - все хотят отметить новогодние праздники.

- Мы построили новую резиденцию Кикиморы, - рассказал директор. - Скоро будет установлена и новая входная группа. Мы меняем первое впечатление от нашего парка. Теперь даже тем, кто уже бывал у нас, будет на что посмотреть!