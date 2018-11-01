Доступное высшее образование – вне зависимости от возможностей здоровья

СЕГОДНЯ 19:01 2018-11-01T19:10:13+03:00

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Сегодня, 1 ноября, состоялся заключительный день работы форума «Создание системы сопровождения деятельности образовательных организаций высшего образования по реализации и развитию инклюзивного образования», проведенного ВятГУ, опорным вузом Кировской области, при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Насыщенная деловая программа второго дня была открыта панельной дискуссией, посвященной вопросам взаимодействия органов государственной власти, общественных организаций и вузов в развитии инклюзивного высшего образования. Спикерами выступили начальник отдела социальной защиты Агентства технологической экспертизы «Экспертизы Франции», профессор практики Университета Гренобля II Андрей Третьяк, председатель общественного совета при Департаменте соцзащиты населения Вологодской области, председатель Некоммерческого Благотворительного фонда помощи инвалидам-колясочникам «Храбрые русские сердца» Наталия Рябова, декан факультета педагогики Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева Джоомарт Байсалов. Ими был представлен отечественный и зарубежный опыт межведомственного взаимодействия в обеспечении доступности высшего образования для лиц с инвалидностью. По окончании выступлений было задано немало вопросов, состоялся заинтересованный обмен мнениями.

Фото: ВятГУ

Работа форума была продолжена в формате воркшопов и круглых столов. На них обсуждались опыт и перспективы развития ресурсных учебно-методических центров для инвалидов на базе вузов, модели межведомственного взаимодействия по повышению доступности высшего образования для лиц с инвалидностью, практики социального предпринимательства, научные исследования и инновационные разработки, направленные на развитие доступной среды.

Участники форума поделились мнениями о роли состоявшегося на площадке ВятГУ события в развитии российского инклюзивного высшего образования.

Фото: ВятГУ

Дмитрий Афанасьев, ректор Череповецкого государственного университета, член Совета Российского союза ректоров, советник мэра г. Череповца:

- На форуме удалось собрать людей глубоко профессиональных и искренне заинтересованных в обсуждении темы, важность которой не подлежит сомнению.

Россия сегодня уступает многим странам в части развития инклюзивного образования и организации межведомственного взаимодействия по поддержке инвалидов. Но мы очень быстро движемся! На площадке форума мы обсудили сложные вопросы, преодолевая шаг за шагом барьеры, которые мешали двигаться дальше.

Елена Ульянова, вице-президент «Рыбаков Фонда»:

- Одной из стратегических инициатив нашего фонда является проект «Равенство возможностей», тесно связанный с проблемами инклюзии. «Рыбаков Фонд» следит, как развивается деятельность по данной теме, ищет лучшие практики – не только российские, но и мировые.

Сегодня мы наблюдаем очень интересную тенденцию: из ста процентов заявок, подаваемых на участие в наших конкурсах, практически шестьдесят пять – семьдесят направлены на решение социальных задач.

Форум стал площадкой для поиска сподвижников и общения с ними. Одной из задач нашего фонда является создание сообщества неравнодушных людей. Здесь собралось как раз такое сообщество.

Альбина Бикбулатова, проректор по методической работе и инклюзивному образованию Российского государственного социального университета, руководитель Национального центра «Абилимпикс»:

- С темой инклюзии Россия стремительно вошла в мировое пространство; но ту трансформацию, которую мир проходил порядка сорока лет, мы проходим за десять. В этом есть плюсы; например, уже существующий колоссальный опыт, к которому можно обратиться. Однако в то же время есть определенные минусы быстрого роста, когда очень важно своевременно «сверять часы» в ходе этого большого движения. Именно это позволяет понять, на каком этапе находится каждый из нас, сравнить региональные школы, посмотреть, какие изменения происходят во взгляде на инклюзию в обществе и государстве.

Форум в Вятке однозначно состоялся, став эффективной площадкой обсуждения актуальной проблемы. Хочу сказать огромное спасибо ректору ВятГУ Валентину Николаевичу Пугачу. Это ректор нового типа, человек, который смотрит вперед. Хочется отметить правильную организацию площадок форума, интересную повестку – очевидно, что коллеги из Минобрнауки России вместе с опорным вузом Кировской области прекрасно поработали! К результатам работы форума нам предстоит обращаться в ходе дальнейшей деятельности по развитию инклюзивного высшего образования.

Ректор Валентин Пугач. Фото: ВятГУ

Подведение итогов состоялось в ходе брифинга, а впереди участников форума ждет работа по принятию резолюции, проект которой вынесен для обсуждения и внесения конкретных предложений.