В ноябре в Киров придет тепло и растает снег

СЕГОДНЯ 18:36 2018-11-01T18:40:18+03:00

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По прогнозам метеорологов-любителей, впереди кировчан ждет теплый ноябрь с обильными осадками. В основном погодой в нашем городе в этом месяце будут управлять антициклоны.

ВЫШЕ НОРМЫ

Противники морозов могут выдохнуть: ноябрь будет намного теплее, чем в 2014-2016 годах. В первой половине месяца в нашей области ожидаются регулярные потоки тепла с запада и с северо-запада. Температура воздуха будет держаться как минимум на 1-2 градуса выше нормы на юге Кировской области и на 3-4 градуса - на севере.

По информации Gismeteo, до 12 ноября в Кирове ожидается пасмурная погода. Днем столбик термометра будет подниматься до +1 градуса, ночами будет -2…-4. С 13 ноября погода начнет радовать нас редким солнцем. Температура воздуха днем будет держаться на уровне -5…-6 градусов. Ночи станут уже достаточно холодными, до -9. Такая погода не изменится до 30 ноября. Этот день станет самым морозным и снежным за весь месяц. Ночью температура воздуха опустится до -19 градусов.

ОСАДКОВ БУДЕТ МНОГО

В последний осенний месяц через нашу область будут проходить ныряющие циклоны. Это означает, что мокрого снега и ледяных дождей нам не миновать, особенно северным районам. Там осадки выпадут уже в ближайшее время. Но радует тот факт, что несколько дней с дождями и снегом будут сменяться продолжительными периодами сухой погоды.

Что касается постоянного снежного покрова, то в основном в области он растает в самом начале месяца. Однако в начале второй декады в Кирове начнутся снегопады. Есть вероятность, что снег уже ляжет до весны.

Постоянный снежный покров появится в Кирове только к 20-м числам ноября. Фото: pixabay.com

Напомним, что в прошлом году снег начал падать с 22 октября и лег сугробами уже к 13 ноября.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

8 дней в ноябре прогнозируются солнечными или с переменной облачностью

22 - пасмурными

6 дней окажутся дождливыми

16 дней - снежными

РЕКОРДЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Самый теплый ноябрь со средней температурой +1,6 выдался в 1851 году.

Самый холодный с температурой -13,3 С - в 1890 году.

Самый сухой с осадками в 5 мм - в 1935.

Самый влажный ноябрь - в 1983 году - 128 мм.