За год цены в Кировской области выросли на 3,5%

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-01T17:19:53+03:00

Образовательные услуги дорожают, но не так быстро, как ожидалось Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Почему в кошельках кировчан бывает пусто? Все просто: цены растут повсеместно, а вот доходы подчас остаются на прежнем уровне. В областном отделении Волго-Вятского главуправления Банка России подсчитали, какие товары и услуги за год (данные с сентября прошлого года по сентябрь этого. - Ред.) особенно подорожали, а какие, наоборот, стали дешевле.

Общий годовой прирост цен составил 3,5%, а темпы инфляции несколько снизились. В некоторых сферах конкуренция между производителями оказалась особенно высокой, поэтому стоимость некоторых товаров и услуг растет и, возможно, продолжит расти в ближайшем будущем.

«Комсомолка» рассказывает, какие статьи расходов кировчан выросли и чем вызваны такие «скачки».

УСЛУГИ ДОРОЖАЮТ МЕДЛЕННЕЕ ОБЫЧНОГО

Темпы инфляции (долгого и стабильного роста цен. - Ред.) действительно снижаются. Это особенно ощутимо в сфере услуг: в августе инфляция оценивалась в 4,7%, а в сентябре - уже в 4,2%. Такое падение объясняется просто: плата за обучение в университетах и других подобных заведениях увеличилась всего на 3,5% против прошлогодних 19,3%.

Стало быть, образовательные услуги дорожают, но не так быстро, как ожидалось. За счет этого и снижается инфляция в сфере услуг. Однако в то же самое время цены на продукты продолжают расти.

Сильнее всего «подскочили» цены на свеклуФото: Евгения ГУСЕВА

ПРОПИТАНИЕ

За последний год овощи и фрукты в Кировской области подорожали в среднем на 2,4%. Объемы и сроки уборки урожая поменялись - это привело к росту цен на плодовоовощную продукцию до 5,7% и высокой общей инфляции в данной отрасли.

Сильнее всего «подскочили» цены на свеклу - на 25,2%. По сравнению с этими цифрами подорожание остальных овощей выглядит абсолютно незначительным: морковь, например, выросла в цене всего на 2,9%.

Однако в то же время за некоторые продукты кировчане теперь платят значительно меньше, чем год назад. Так, за последние 12 месяцев огурцы стали дешевле на 29,4%, а лук на 12,2%.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ ПОДЕШЕВЕЛА

Цены на непродовольственные товары в Кировской области также продолжают расти. С сентября 2017 года по сентябрь текущего года в среднем они увеличились на 4,1%. Специалисты объясняют это высоким уровнем конкуренции между компаниями-изготовителями.

Отметим, что парфюмерия и косметика стали дороже на 1,1%. Однако есть и случаи общего падения цен. Телерадиотовары подешевели на 2%, а цены на моющие и чистящие средства теперь стоят на 3,3% меньше, чем год назад.