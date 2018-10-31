2018-10-31T17:50:26+03:00
Общество

Инклюзивное высшее образование: проблемы, опыт и перспективы развития

Эти вопросы обсуждают участники форума «Создание системы сопровождения деятельности образовательных организаций высшего образования по реализации и развитию инклюзивного образования», проходящего в опорном университете Кировской области
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Фото: ВятГУФото: ВятГУ
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31 октября в ВятГУ, опорном вузе Кировской области, начал работу форум «Создание системы сопровождения деятельности образовательных организаций высшего образования по реализации и развитию инклюзивного образования».

Фото: ВятГУ

Фото: ВятГУ

Форум, организованный при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, проводится в целях обобщения практики развития инклюзивного высшего образования и выполнения межведомственного комплексного плана мероприятий по обеспечению доступного профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 гг.

Фото: ВятГУ

Фото: ВятГУ

Среди более 200 участников форума – представители региональных органов исполнительной власти, общественных организаций, работодателей; ректоры и проректоры вузов, сотрудники ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе открытия форума было зачитано приветствие Министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова участникам и организаторам. В нем подчеркнуто, что повышение доступности высшего образования для инвалидов является приоритетным направлением государственной политики в сфере высшего образования, а форум должен стать площадкой формирования межведомственного взаимодействия и социального партнерства по вопросам содействия получению высшего образования и дальнейшего трудоустройства инвалидов.

Фото: ВятГУ

Фото: ВятГУ

Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки РФ Артемий Рожков отметил существенную позитивную динамику, наблюдаемую в последние годы в решении вопроса доступного высшего образования для инвалидов.

Фото: ВятГУ

Фото: ВятГУ

- Для нас важно, чтобы работа, связанная с обеспечением инклюзивного высшего образования, осуществлялась не императивно, а в рамках диалога с общественными организациями инвалидов, с экспертным сообществом. Форум является важной площадкой для такого диалога, - подчеркнул он. В своем выступлении Артемий Рожков рассказал о стратегиях развития инклюзивного образования в России.

В настоящее время обучение лиц с инвалидностью осуществляют 564 образовательных организации – об этом сообщила координатор проекта по повышению доступности и качества высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки РФ Ольга Серебрянникова. Она подробно остановилась на вопросе сопровождения деятельности образовательных организаций высшего образования по развитию инклюзивного образования и рассказала о работе сети ресурсных учебно-методических центров.

Выступление ректора ВятГУ Валентина Пугача было посвящено ценностям инклюзивного образования в современном мире.

- Это важно, так как эффективность нашей совместной деятельности по обеспечению доступного высшего образования для инвалидов во многом определяется принятием всеми ее субъектами ценностей инклюзивного образования, - подчеркнул ректор опорного университета Кировской области.

Фото: ВятГУ

Фото: ВятГУ

Перед участниками форума выступили Мур Алан Томас, руководитель проекта «Образование в Дублине», Министерство образования и навыков (Ирландия), и Даниэль Матьё, профессор практики Парижского института политических наук (Франция). Зарубежные гости форума поделились опытом организации инклюзивного образования в вузах Европы.

Во второй половине дня форум продолжил работу в формате дискуссионных площадок. На них были обсуждены проблемы взаимодействия вузов с образовательными организациями среднего общего и профессионального образования по содействию профориентации выпускников с инвалидностью, механизмы реализации образовательной деятельности в условиях инклюзивного высшего образования, специфика организации социально-психологического сопровождения лиц с инвалидностью, вопросы содействия их трудоустройству, опыт создания и развития доступной среды организаций высшего образования.

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