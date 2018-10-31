«Летучий корабль» спасла бдительность сторожа

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-31T17:47:46+03:00

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В Кирове горело одно из зданий центра активного отдыха «Летучий корабль» («Заповедник сказок»). ЧП в Заречном парке произошло сегодня утром. В соцсетях появились пугающие фотографии столба дыма, возвышавшегося над пожаром.

Огонь потушили буквально за час, столько же времени потребовалось на ликвидацию всех его последствий. К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако имущество «Летучего корабля» сильно пострадало.

Что же это было - короткое замыкание или поджог? «Комсомолка» рассказывает обо всех версиях произошедшего.

В соцсетях появились пугающие фотографии столба дыма. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Пожар начался в 08.00 часов утра. Огонь быстро охватил одноэтажное служебное здание площадью около 100 квадратных метров.

На место ЧП выехали семь пожарных расчетов, с огнем боролись 25 спасателей. Сначала они потушили открытые очаги огня, затем «пролили» всю территорию

К 10.43 часам возгорание было полностью ликвидировано. Здание и имущество в нем полностью сгорели, однако соседние постройки, как и весь центр отдыха, остались целыми. Точный ущерб от пожара устанавливается.

ВОЗМУЩЕНИЕ В СОЦСЕТЯХ

Директор «Летучего корабля» («Заповедника сказок») Ольга Лобастова сегодня же утром записала обращение для всех посетителей центра отдыха и пользователей соцсетей.

Обращение директора Летучего корабля Ольги Лобастовой.Видео: vk.com/korabl_kirov

Ольга Анатольевна подчеркнула, что спасатели прибыли вовремя. Часть имущества была утеряна, но это не стало катастрофой: у «Летучего корабля» есть «достаточный финансовый, кадровый, творческий ресурс» для того, чтобы к 1 декабря начать полноценную работу.

Однако кировчане в соцсетях искренне возмутились этим обращением. Они заявили, что речь тут идет вовсе не о материальных ценностях.

- Нас больше безопасность детей волнует, а не то, что вы построите новый дом - поделились мыслями пользователи. - Как у вас соблюдается безопасность? Какие требования вы соблюдаете?

Администраторы «Летучего корабля» заверили, что причин для беспокойства нет. Во время проведения программ все соответствует нормам и стандартам, а персонал инструктируют на случай любого ЧП.

Кировчане в соцсетях возмутились этим обращением. Фото: vk.com/korabl_kirov

- Мы по-прежнему держим все под контролем и продолжаем работу парка, - заверяет пользователей официальная страница организации.

ВЕРСИЯ МЧС: В ЗДАНИИ ЗАМКНУЛО ПРОВОДА

Согласно официальной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке. Об этом «Комсомолке» рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области.

- По сути, «Заповедник сказок» спас его сторож, - подчеркнули в пресс-службе ведомства. - Мужчина почувствовал сильный запах горящих проводов. Он обнаружил место пожара и сразу сообщил об этом спасателям. Если бы сторож не среагировал вовремя, ситуация могла стать критической.

В МЧС подчеркнули, что другие версии ЧП органы пока что не рассматривают.

Ситуация могла стать критической, однако сторож среагировал вовремя. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник из «Летучего корабля», ущерб компании может исчисляться миллионами рублей. Казалось бы, огонь уничтожил лишь одно деревянное здание, однако внутри него находилось сразу несколько помещений: чайная комната, в которой принимали посетителей, пристройки и склады. В одной из пристроек хранились продукты, в другой - дорогие инструменты. Судя по всему, пострадало и снаряжение для сплавов по рекам (байдарки) и многие другие вещи.

По слухам, здание мог поджечь уволенный сотрудник

- «Летучий корабль» существует много лет, - рассказали «Комсомолке». - Подобных крупных ЧП у нас никогда не было. Жутко осознавать, что произошло. Но мы будем работать дальше.

Оказывается, среди «своих» есть и неофициальная версия произошедшего. Недавно одного опытного сотрудника «попросили» уйти из организации. Мужчина был этим крайне недоволен, несколько коллег попытались вступиться за него, однако тщетно.

- Все это очень странно, - сообщили «Комсомолке». - Много лет у нас не было никаких ЧП, а тут вдруг утренний пожар с крупным ущербом. Совпадение? Может быть. Пока версия с коротким замыканием проводки полностью не подтвердилась, можно подозревать любые причины возгорания. Конечно, уволенный сотрудник никогда не казался опасным для общества, да и открытых угроз никому он не высказывал, но… Вдруг это был поджог?

От лица редакции «Комсомольской правды» в Кирове подчеркиваем: мы приводим лишь версии произошедшего. Разбираться в пожаре на территории «Заповедника сказок», само собой, предстоит официальным органам.