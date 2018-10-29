В поселке Лесном из-за холода закрыли детский сад

СЕГОДНЯ 18:04 2018-10-29T19:18:45+03:00

Сначала воспитанники «Золотого ключика» мерзли в своих группах, а теперь и вовсе не ходят в детский сад Фото: Евгения ГУСЕВА

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- Зима не успела начаться, а у нас уже садик закрыли из-за холодов! - возмущению родителей детского садика «Золотой ключик» поселка Лесного Верхнекамского района. - На улице чуть ниже ноля, а в группах дети мерзнут в теплых кофтах. А что дальше будет? Нам всю зиму на работу не ходить?

Поселок Лесной находится в 85 километрах от райцентра. Дорога к нему ведет асфальтированная, но с большим количеством ям, что летом добираться на машине час, осенью и весной - все два. Зимой, когда дорогу наморозит, чуть быстрее.

Проблемы с ЖКХ в населенном пункте застарелые. В поселке пять котельных. Топятся они дровами и углем. Год назад жители страдали от того, что поставки угля были сделаны не вовремя. А в этом - в начале отопительного сезона закрыли детский сад. Дошкольное учреждение отапливает котельная № 2. Родители рассказали, что в одной из групп дети мерзли в шерстяных носках и кофтах.

Районная прокуратура начала проверку. Оказалось, что в котельной в прошлом году поменяли два котла. Однако кочегары умудрились топить их сырыми дровами. Да еще и топлива в должном количестве не подкидывали. Но и это еще не все: в одной из групп оказался перекрыт вентиль на батареях. Детишек после жалоб мам и пап на холод в группах «переселили» в другой муниципальный садик. А «Золотой ключик» закрыли до момента, когда температура прогреется до положенных 22 градусов.

ЗВОНОК В ПРОКУРАТУРУ

- Во время прокурорской проверки мы столкнулись с более серьезной проблемой: детский сад попросту не был готов к отопительному сезону, - пояснил прокурор Верхнекамского района Дмитрий Кирпиков. - Почему-то в учреждении были перекрыты батареи и температурный режим не соответствовал нормам: в помещениях детского сада температура воздуха должна быть 22 градуса выше ноля, а по факту было 17-18. Конечно, в различных комнатах она варьировалась. По данному факту мы начали новую проверку: на контроль взята монтажная система и вся документация, которая касается теплоснабжения детского сада.

Однако на закономерный вопрос, кто же должен был подготовить дошкольное учебное заведение к отопительному сезону (проверить системы, включить батареи): администрация садика или социальная служба, направленная из районной администрации, - в прокуратуре четко ответили, что это прямая обязанность руководства детского сада.

Сад откроют только после того, как помещения прогреются до 22 градусов выше ноляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

За ответом на вопрос, как же так получилось, что суровую русскую зиму дошкольники вынуждены встречать в холодных помещениях с перекрытыми батареями, мы обратились к заведующей детского сада Елене Суворовой.

- Ну, пусть они не врут! - возмущенно ответила Елена Геннадьевна - У нас была перекрыта только одна батарея в санузле, и то, возможно, сами дети кран и закрутили. А так все батареи у нас включены. А температура была не такая уж и низкая: по новым стандартам температура воздуха должна быть 21-22 градуса выше ноля. А у нас в помещениях температура была 18-21 градус Цельсия. Никто из родителей или детей не жаловался на холод в детском саду. А закрыли его на две недели из-за ремонта крыши: часть детей сейчас находится дома, другая часть, с кем родители или родственники не могут посидеть, направлены в детский сад «Ромашка».

Всего в сад зачислен 71 ребенок, регулярно его посещают лишь около 60 детей. После окончания ремонта крыши сад снова откроется и дети вернутся в родные стены.

В прокуратуре заверяют, что ежедневно мониторят вопрос отопления в поселке: делают замеры тепла на выходе из котельных и на входе в помещения - и они соответствуют нормам.

КОНКРЕТНО

По санитарным нормам в игровых комнатах температура воздуха не должна быть ниже 22-24 градусов Цельсия для ясельных групп, а для старших — 21-23, в спальнях - не менее 19 градусов, а в туалетах - 19-22 градусов ( в зависимости от профиля групп). Самая низкая температура воздуха может быть в отапливаемых переходах: не менее 15 градусов выше ноля.