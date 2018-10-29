«Надежность, проверенная временем»: «Комсомолка» поздравляет кировчан с Днем вневедомственной охраны!

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-29T15:28:41+03:00

В этом году вневедомственная охрана отмечает 66 лет со дня основания. Фото: пресс-служба Росгвардии

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29 октября в нашей стране уже 66-й раз свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. «Комсомолка» встретилась с начальником ФГКУ УВО ВНГ России по Кировской области подполковником Михаилом Вачевских, чтобы выяснить, чем живут сотрудники, и узнать планы на будущее.

- Михаил Владимирович, что нового произошло за прошедший год? Насколько эффективно работает служба? Какие задачи уже выполнены?

- Как правило, к очередной годовщине мы подводим итоги нашей работы. С 2016 года, как уже всем известно, наша служба включена в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Задачи у нашего подразделения остались прежние: охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обязательной охране ВНГ России, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам. Ну и, конечно, группы задержания вневедомственной охраны, находясь в системе единой дислокации с подразделениями органов внутренних дел, принимают участие в охране общественного порядка.

По данным Федерального казначейства, в доход федерального бюджета подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии в Кировской области перечислено 158 437 тысяч рублей - сумма, полученная по заключенным в соответствии с федеральным законодательством договорам.

- Помимо службы, чем живут росгвардейцы?

- Как говорится, «не службой единой жив человек». Хочу отметить тот факт, что в этом году наши сотрудники и ветераны отдела вневедомственной охраны по городу Кирову взяли шефство над Областным реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями. Росгвардейцы часто приезжают к ребятам в гости: привозят воспитанникам подарки, помогают в благоустройстве территории, организовывают встречи с интересными людьми, культурные мероприятия. И все это на добровольной основе.

На недавно прошедшем в городе Кирове VIII Гражданском форуме «Технология добра на Вятке» председатель Совета ветеранов Алевтина Чикишева была награждена дипломом в номинации «Работая, помогаю». Награду вручал губернатор Кировской области Игорь Васильев. Что сказать? Высокая оценка предполагает еще большую ответственность.

- В этом году служба вневедомственной охраны отметит 66-ю годовщину со дня образования. Расскажите о традициях, сложившихся за эти годы.

- Прежде всего, мы всегда помним и чтим тех, кто погиб при исполнении служебного долга. К сожалению, наша работа была и остается сопряженной с риском для жизни. Имена погибших коллег навечно вписаны в историю нашей службы. Не забыты ни они, ни их близкие. Мы помогаем семьям погибших, поддерживаем их.

Низкий поклон и огромная благодарность всего личного состава ветеранам службы - тем людям, которые на протяжении многих лет были профессиональной основой вневедомственной охраны. Каждое новое поколение сотрудников сильно тем, что опирается на традиции и опыт работы старших товарищей. Нам есть, кем гордиться и на кого равняться.

- Каковы ваши планы на будущее?

- Если коротко, о том, что нас ждет в будущем, то это увеличение качества и количества охранных услуг, планируется расширить географию присутствия групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии на территории региона.

Продолжается оптимизация сети пультов централизованной охраны, внедряются современные каналы связи, новые усовершенствованные охранные системы.

Предлагаются новые виды охранных услуг, например, охрана транспортных средств физических и юридических лиц с помощью системы мониторинга подвижных объектов с использованием ГЛОНАСС.

К слову, на недавно прошедшем в Кирове при поддержке Росгвардии форуме «Охрана и безопасность», организованном Вятской торгово-промышленной палатой и Министерством информационных технологий и связи Кировской области, нами была представлена экспозиция, на которой посетители смогли увидеть технологические новинки, используемые нами в повседневной деятельности, а также экипировку и снаряжение сотрудников, обеспечивающих безопасность граждан днем и ночью. Мы стараемся идти в ногу со временем.

СКАЗАНО

«От всей души хочется поздравить весь личный состав и наших ветеранов с праздником! И пожелать им крепкого здоровья! Оптимизма, благополучия, стабильности, успехов - словом, всего наилучшего!»

Начальник ФГКУ УВО ВНГ России по Кировской области Михаил Вачевских. Фото: пресс-служба Росгвардии

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5 919 объектов различных форм собственности, 7 921 квартира, 2 274 места хранения имущества граждан находится под круглосуточным надзором подразделений вневедомственной охраны Росгвардии в Кировской области.

2,5 тысячи объектов оборудовано кнопкой тревожной сигнализации.

Более 7 тысяч сигналов «Тревога» отработано с охраняемых объектов нарядами подразделений охраны. Во взаимодействии с подразделениями УМВД отработано около 2 тысяч сообщений по линии «02».

1 788 пресечено правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. А также 1 110 административных правонарушений на охраняемых объектах, квартирах и местах хранения имущества граждан. Краж и хищений с охраняемых объектов не допущено.

356 преступлений раскрыто с начала года нашими нарядами.

22 человека, находящихся в федеральном и региональном розыске, задержано.

Редакция «Комсомольской правды» в Кирове» сердечно поздравляет сотрудников вневедомственной охраны с профессиональным праздником.