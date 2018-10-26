В Кирове 80 ям приведут в порядок только весной

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-26T15:14:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове постоянно идет ремонт то одного, то другого участка: трубу прорвало, сети реконструируют, асфальт кладут - поводов может быть великое множество. Правда, по окончании работ «ремонтники» не спешат возвращать разрытому месту первоначальный вид. В результате Киров часто напоминает зону проведения боевых действий.

ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ?

На комиссии по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности городской Думы депутаты поинтересовались, когда зияющие ямы будут закопаны.

- В городе действительно проводится много раскопок, основная причина - прорывы теплотрасс в момент подачи теплоносителя, рассказал начальник управления административно-технического и муниципального контроля Сергей Амосов. - Нашим управлением проводится большая работа по выявлению раскопок и принятия мер к их скорейшему завершению.

Глава города Елена Ковалева посчитала эту формулировку слишком формальной, которая реальности не отражает.

- Конкретно можно сказать, сколько на сегодня выдано разрешений территориальными управлениями, - спросила Елена Васильевна. - Сколько из них просрочено и у кого? Нам важно понять, какие работы идут в рамках графика, по каким адресам просрочены, какие меры предприняты для тех, кто нарушает.

По словам Сергея Юрьевича, основные претензии по раскопкам адресованы к КТК и их подрядчикам. Выписано восемь штрафов на разные суммы.

По данным КТК, 115 больших ям в городе необходимо благоустроить. Коммунальщики честно признаются, что благоустройство 80 отложили на весну. Еще 50 ям надо зарыть – пока они только огорожены. Все плановые работы в компании обещали завершить до 5 ноября, в том числе, восстановить движение по улице Казанской, на перекрестке улиц Горбуновой и Труда. Движение по ул. Милицейской планируют открыть до конца недели. В ближайшие дни заасфальтируют участок на ул. Производственной, 10.

ЯМЫ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!

Однако санкции не всегда стимулируют подрядчиков «сделать как было». За примером далеко ходить не надо: на территории школы №47 разрыты теплосети. Между тем, «горячим источником» интересуются первоклашки!

- Когда связался с организацией, которая проводит работы, мне не назвали четкие сроки выполнения работ: ограничившись, размытой формулировкой «в течение недели», - директор школы №47 заметил Владимир Кодачигов. - Самое главное, работы давно не ведутся.

Амосов заметил, что у управления административно-технического и муниципального контроля ограниченный круг полномочий и «прищучить» провинившихся они не в силах: в их власти составить административный материал, а вот ускорить проведение работ они не могут.

Что касается системы работы управления, то реагируют они исключительно на заявки жителей. Мониторить ситуацию по городу в целом не хватает ресурса – всего в ведомстве 20 человек, из них 11 следят за ремонтом участков в городе. Охватить все «раскопки» не получается физически.

ОТВЯЗАЛИСЬ И ЗАБЫЛИ

Бывает и так: компания, которая занимается ремонтными работами обанкротилась, а ямы к моменту краха уже раскопаны...Такая ситуация сложилась с компанией «Лепсе сеть»: с 1 ноября они передают сети КТК.

- Мы свои объекты знаем, что сможем финансово и физически, то восстановим, - рассказал на заседании комиссии представитель обанкротившейся «Лепсе сеть». - У нас ограниченный бюджет.

Глава города задалась вопросом: кто будет выполнять обязательства по благоустройству мест ремонта. Есть ли договоренность с КТК по восстановлению дорожного полотна? Оказалось, что диалог не налажен.

- Город не будет брать на себя обязательства по восстановлению разрушенного полотна, - подчеркнула Елена Ковалева. – Раскопок много, необходимо усилить контроль за их проведением, чтобы у населения не складывалось впечатление, будто все забыли про эти ямы во дворах и на дорогах. Считаю, все нарушения нужно фиксировать юридически и через суд либо другим правовым путем добиваться от подрядчиков исполнения своих обязательств. Пора от разговоров переходить к штрафным санкциям.