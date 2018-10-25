Мусор на голову: теперь отходами в Кировской области будут заниматься муниципалитеты

СЕГОДНЯ 18:33 2018-10-25T18:48:02+03:00

Изменить размер текста: A A

НОВЫЕ МУСОРНЫЕ ПРАВИЛА

Напомним, с 1 января мы вступаем в новую эру обращения с мусором. Региональное министерство охраны окружающей среды разработало под эту тему территориальную схему обращения с отходами. Это значит, что вскоре все мусорные потоки будут курсировать по области, придерживаясь этой схемы. Вместо «привычных» свалок создадут современные полигоны, построят 14 мусоросортировочных и 14 мусороперегрузочных станций. Заниматься перераспределением отходов будет региональный оператор.

Все это «великолепие» отразится и на нас с вами. Уже с начала года мы будем платить за мусор отдельно, сколько именно, пока неизвестно. Периодически фигурируют разные суммы от 126 до 156 рублей с человека. Однако РСТ пока упорно молчит и воздерживается от предварительных прогнозов. Тариф мы узнаем не позже 20 декабря.

Заметим, что мусорная реформа касается не только нашего региона, но и всей страны. Где-то ситуация с вывозом отходов обстоит лучше, где-то хуже. Грядущие изменения посыпались от федералов и требуют доработок на уровне областного законодательства.

ДАЙТЕ ДЕНЕГ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ!

Так, 25 октября на пленарном заседании депутатам предложили принять поправку к закону «Об отходах». В частности, предлагается с 1 января 2019 года наделить муниципалитеты дополнительными обязательствами в части создания и содержания мест накопления ТКО. При этом на все эти цели из областного бюджета не выделяют ни копейки.

- Сегодня муниципалитеты и так «затянули пояса». Откуда у них будут деньги на эти цели? - задалась вопросом депутат Ольга Сыкчина. - Предусматривается ли финансирование?

Министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова заметила, что наделение муниципалитетов новыми полномочиями - это функция федерального закона.

- Хочу обратить внимание: у нас до этого органы местного самоуправления были наделены полномочиями по организации сбора и вывоза отходов с территории муниципальных образований, - подчеркнула Алла Викторовна. - Организация и создание мест накопления, схем вывоза, создание контейнерных площадок - все эти полномочия были. Другой вопрос, что они не исполнялись.

Министр также обратила внимание, что при создании территориальной схемы обращения с отходами, что в регионе тотальный дефицит контейнерных площадок - порядка 1200 мест. На это потребуется около 300 миллионов рублей.

Тем не менее, будут места накопления или нет, с 1 января во всех селах и городах региона будет организован пакетный сбор. В крупных населенных пунктах контейнеры будут выкупать у транспортных компаний управляющие компании.

- Такого, чтобы совсем мусор не вывозился, не будет, - продолжила Алла Албегова.

Депутат Владимир Костин заметил, что на контейнерные площадки нужны деньги: «Придумали полномочия, денег не дали, потом бедные главы будут получать «приветы» от прокуратуры за неисполнение. Давайте сейчас деньги найдем, чтобы площадки появились».

Тем не менее, народные избранники приняли изменения в первом чтении, с учетом возможности внести поправки в срок до 7 ноября.

А У НАС ВО ДВОРЕ ТОЛЬКО МУСОР ОДИН

Что касается нынешней ситуации с вывозом мусора, то она далека от идеала. Так, депутат Сергей Мамаев поинтересовался, что происходит с отходами сейчас.

Котельнич утопает в мусоре, такая же ситуация сложилась и в Советском районе, - возмущается Мамаев.

Поясним, сейчас мусор из Котельничского района отвозят в Орлов. В свою очередь, местных жителей не устраивает такой расклад - они не хотят принимать у себя «чужие» отходы.

- Мы встречались с жителями Орлова, говорить о том, что полигон принадлежит исключительно им не совсем правильно: место для захоронения бытовых отходов строилось на деньги области! - заметила Алла Албегова.

По Советску сложилась иная история. Им предлагали построить свалку за областной счет, но горожане «легли грудью» и не допустили строительства свалки – ее спланировали устроить в водоохранной зоне. К слову, сейчас возбуждено уголовное дело.

- Сейчас в Советском районе своего объекта не предусмотрено, отходы распределяются на полигоны в Пижанке и Лебяжье. Другой вопрос, что эти отходы надо вывозить и за них надо платить, в том числе, и органам местного самоуправления. Вносится плата за размещение отходов и негативное воздействие, - пояснила Алла Викторовна.

Под занавес спора Сергей Мамаев заключил: «Прислушивайтесь к мнению населения. Если Орлов не принимает мусор, то него есть на это право - полигон исчерпывает свои ресурсы»!