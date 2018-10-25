Смертность в кировских колониях в 4,6 раза меньше, чем в целом по области

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-25T17:51:28+03:00

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В пресс-центре кировской «Комсомолки» на вопросы родственников осужденных отвечали начальник МСЧ-43 ФСИН России Алексей Фетищев, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Дмитрий Кокорин, член ОНК региона Сергей Кропачев, член Общественного совета при УФСИН Алена Зайцева.

Насколько осужденные обеспечены лекарственными препаратами и получают ли квалифицированную помощь?

Екатерина. Киров

- Обеспечение охраны здоровья осужденных является одной из главных задач уголовно-исполнительной системы и обязанностью учреждений, исполняющих наказание. Помощь, которую мы оказываем осужденным, организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи. Медицинская помощь оказывается в рамках Программы государственных гарантий. Лекарственные препараты для осужденных мы закупаем, исходя из «Перечня жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения». Назначение и применение лекарственных препаратов, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускается в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии.

Из 450 медицинских работников МСЧ-43 220 имеют квалификационную медицинскую категорию, есть врачи, имеющие ученую степень кандидата медицинских наук. Один из врачей-кандидатов медицинских наук заканчивает работу по присвоению ученой степени доктора медицинских наук. Наши сотрудники раз в пять лет проходят курсы повышения квалификации. Так что уровень знаний медицинских работников ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России - не хуже, чем в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

- Расскажите, как осужденный может получить от родственников лекарство, которое ему необходимо?

Евгений, Киров

- Прием и передача медицинских препаратов от родственников осуществляется только по рекомендации лечащего врача. Осужденный должен обратиться в медицинскую часть учреждения с вопросом о возможности получения необходимых ему лекарственных препаратов от родственников. Лечащий врач (фельдшер в здравпункте) определяет наличие или отсутствие показаний для назначения данных лекарственных средств. В случае наличия в медицинской части аналога необходимого препарата и медицинских показаний лечащий врач назначает аналог.

В случае, когда назначенный медицинским работником препарат отсутствует и нет его аналогов, разрешается прием необходимого препарата от родственников. Но, подчеркиваю, только по назначению лечащего врача. Не разрешаются к передаче биологически активные добавки, ввиду того что они не являются лекарственными средствами.

Лекарственные препараты лицам, заключенным под стражу, или осужденным на руки не выдаются. Прием лекарственных препаратов осуществляется в присутствии медицинского работника. На период времени, когда режимом работы медицинской части не предусмотрено нахождение в ней медицинских работников, лекарственные препараты (за исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих либо ядовитых, а также применяемых для лечения туберкулеза) выдаются на руки лицам, заключенным под стражу, или осужденным. Решение о выдаче этих препаратов дается начальником медицинской части.

- Были ли жалобы на некачественное медобслуживание?

Сергей, Слободской

- Жалобы бывают. Причем чаще всего осужденные пишут сразу в несколько инстанций – прокуратуру, Росздравнадзор, Министерство здравоохранения. Каждая жалоба является предметом тщательного изучения и проверки фактов, указанных в жалобе. За 2018 год обоснованных жалоб на медико-санитарное обеспечение не выявлено. Бывают жалобы и членам ОНК, и Общественного совета во время посещения учреждений УИС. Данные жалобы всегда доводятся до руководства следственных изоляторов, колоний. И зачастую вопросы оперативно решаются прямо на месте.

- Бывают случаи летального исхода в колониях?

Анатолий, Кирово-Чепецк

- По данным за прошлый год, смертность в учреждениях УФСИН России по Кировской области в четыре раза ниже, чем в регионе. За прошлый год нам удалось снизить показатель смертности на 13,3%. И в 2018 году продолжается положительная динамика. А также если взять всю систему ФСИН России, то в нашем регионе показатель смертности в 1,6 раза ниже. Так что мы на довольно неплохом счету. Это обусловлено тем, что мы стараемся четко следовать требованиям руководящих документов и выполнять рекомендации УОМСО ФСИН России. Руководство УОМСО ФСИН России на видеоконференциях подробно разъясняет методологию по снижению смертности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Наши статистические данные отражают мировую и российскую статистику по смертности. Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы занимает 1 место. Поэтому основной нашей задачей является проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В основе лежит своевременное выявление заболеваний, в том числе на ранних стадиях, диспансерное наблюдение, назначение адекватной терапии в соответствии со стандартами медицинской помощи. Немаловажным фактором в снижении смертности от заболеваний является образовательный процесс. Нами разработаны памятки для осужденных с описанием симптомов, при которых необходимо незамедлительно обратиться за помощью в медицинскую часть учреждения. Также разработаны памятки для сотрудников следственных изоляторов и колоний с указанием жалоб на состояние здоровья у осужденных, при возникновении которых осужденного необходимо доставить в медицинскую часть в максимально короткий срок. Активно ведется профилактическая работа, ввиду того что профилактировать заболевание гораздо дешевле, чем лечить. Вообще, если говорить языком цифр, то в прошлом году за 9 месяцев в учреждениях УФСИН России по Кировской области от заболеваний умерло 29 человек, а в этом году — 22 человека.

- Есть ли возможность у осужденных обследоваться у узких специалистов?

Михаил, Слободской

- Безусловно, такая возможность имеется. Узкие специалисты есть в ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области. При необходимости мы формируем врачебные бригады из узких специалистов, которые выезжают в отдаленные учреждения для оказания консультативной и лечебной помощи. Медицинская помощь врача-специалиста может быть оказана в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1466 «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы».

Осужденные могут получать дополнительную лечебно-профилактическую помощь, оплачиваемую за счет собственных средств. Такие медицинские услуги предоставляются специалистами медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в условиях лечебно-профилактических учреждений и лечебно-исправительных учреждений УИС. В случаях, когда необходимую медицинскую услугу в указанных условиях предоставить невозможно, она по заключению лечащего врача ИУ может быть выполнена в соответствующем учреждении здравоохранения. Для этого осужденный обращается с заявлением к начальнику ИУ, где указывает вид дополнительной лечебно-профилактической помощи, которую он хотел бы получить. Заявление рассматривается в трехдневный срок, и определяется время прибытия медицинского специалиста. По прибытии специалиста устанавливается наличие у него права на занятие медицинской деятельностью.

- Есть ли кадровая проблема медицинского персонала в колониях?

Кирилл, Киров

- Определенные опасения у нас вызывают дальние колонии. Это колонии, расположенные в поселке Лесной Верхнекамского района. Там намечается тенденция к снижению кадрового потенциала. Люди получают жилищные сертификаты и уезжают жить в Киров. Ситуацию спасает то, что у нас там находится филиал «Больница» ФКУЗ МСЧ-43 ФСИН России с отделением скорой и неотложной медицинской помощи. Больница обслуживает 4242 жителей поселка Лесной и близлежащих населенных пунктов и 1050 сотрудников. Если возникает необходимость оказания медицинской помощи осужденным в колониях, расположенных в поселке Лесной, мы имеем возможность направить туда необходимого специалиста из больницы. Бригадой «Скорой помощи» больницы осужденный может быть доставлен как в ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области, так и в профильное учреждение государственной и муниципальной систем здравоохранения.