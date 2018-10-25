Владимир Быков: «Мы должны сохранить леса для будущих жителей Кировской области»

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-25T17:51:28+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца года осталось всего два заседания депутатов Областного законодательного собрания, а важных вопросов – масса. Часть из них были вынесены на октябрьскую «пленарку». Один из самых важных – это бюджет. Например, в начале года МРОТ составлял 9 489 рубля, а с 1 мая «минималка» составила уже 11 163 рубля. Разница в 1674 рубля в зарплате коснулась каждого бюджетника. Соответственно, денег, заложенных в бюджет на этот год, на зарплаты учителям не хватает. Пришлось пересматривать статьи расходов, чтобы все педагоги получили зарплаты в конце года.

- Я хотел бы остановиться на нескольких вопросах и на отчетах, которые прозвучали на заседании ОЗС. – прокомментировал Владимир Васильевич. - Первый вопрос, это, конечно, исполнение бюджета Кировской области и поправки в него. Мы понимаем, что ведется работа по формированию бюджета на 2019 год и перспектива развития на 2020 и 2021 годы. Нам предстоит принять поправки в бюджет 20 ноября в первом чтении и 13 декабря – во втором.

Также 13 декабря мы будем принимать поправки в бюджет 2018 уже по окончании финансового года, которые также пойдут на решение задач, стоящих перед правительством Кировской области. В основном это социальные вопросы. Это заработная плата, выплаты, компенсации, положенные нашим гражданам.

О ВЫБОРАХ

Еще одним важным вопросом, которым занимались депутаты, являются выборы. Напомним, что 9 сентября состоялись довыборы в ОЗС и Гордуму. И явка депутатов оказалась очень низкой.

- Нам хотелось, чтобы закон Кировской области «О выборах» был рабочим, и нам можно было решать все актуальные и необходимые вопросы, - сказал Владимир Быков. – На заседании прозвучал отчет Областной избирательной комиссии о расходовании средств на дополнительные выборы по двум округам, состоявшиеся 9 сентября 2018 года. И мы увидели, что есть проблема, которая касается каждого жителя нашего региона – это информирование избирателей. На какую дату мы бы не перенесли день выборов, если не будет об этом информации – люди не пойдут на участки для голосования. Задача полноценного информирования о дополнительных выборах стоит и перед Областной избирательной комиссией, и перед другими ответственными органами государственной власти.

Напомним, что «Большие выборы» ждут кировчан в 2021 году – голосовать пойдет на Седьмой созыв ОЗС и за новый состав Кировской городской Думы. А в 2022 году – за губернатора.

О ГОСИМУЩЕСТВЕ

Также на пленарке депутаты заслушали отчет министра имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области Артема Сурженко.

- Мы видим, что идет большая работа, - комментирует председатель ОЗС Кировской области. - И ее результатом станет наполнение областного бюджета. Мы сегодня приняли ряд законов, которые касаются границ Кировской области. Например, заключили соглашение с Пермским краем и ратифицировали границы с этим регионом. Кировская область уникальна в плане того, что она единственная в стране, кто граничит с девятью субъектами. И нам нужно провести подобную работу еще с восемью субъектами РФ.

Еще одна проблема региона – это «мусорная реформа. Напомним, что с нового года с каждого жителя будет взиматься плата за вывоз и утилизацию ТБО. Соответственно, муниципалитетам нужно наладить работу в этом направлении.

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ

- Отчет министра экологии Аллы Албеговой по «Зеленому поясу» перекликается с законом «Об отходах», который мы приняли в первом чтении. Вопросов очень много. Мы будем работать и с районами области и с муниципалитетами. Нужно объединить усилия нескольких министерств для того, чтобы мы приняли закон об отходах в ноябре-декабре во втором чтении. Что касается «Зеленого пояса», то здесь точка зрения однозначна – мы должны сохранить леса для будущих жителей Кировской области.