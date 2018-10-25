Ночное патрулирование Кирова с Росгвардией: страх – удел глупцов, первомайские «жулики» и погоня длиной в несколько секунд

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-25T17:51:28+03:00

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Днем Киров кишит автомобилями: легковушки, грузовики, дорогие иномарки, раритетные отечественные авто, троллейбусы, автобусы. И лишь изредка на глаза попадаются специализированные автомобили: те, что на огромной скорости под гул сирен спешат на помощь попавшим в беду кировчанам. Ночью же картина меняется радикально. Личный и общественный транспорт отправляется на парковки, в гаражи и парки, а ночной город остаются рассекать лишь таксисты и машины спецслужб. Среди патрулирующих улицы города можно заметить и машины ГИБДД, и полицию, и еще один вид - с наклейками «Росгвардия». Само ведомство было создано два года назад. Чем же конкретно занимаются росгвардейцы?

Чтобы ответить на этот вопрос, корреспондент «Комсомольской правды» отправилась на ночное патрулирование города Кирова вместе с группой задержания, состоящей из двух бойцов — Виктора и Алексея (фамилии сотрудников не указываем – Ред.).

НЕ БОИТСЯ ТОЛЬКО ГЛУПЫЙ

- Как люди приходят в Росгвардию? – сразу же интересуюсь я.

- Чаще всего идут сюда сразу после армии, - отвечает Виктор. – Продолжают службу. Мы так и пришли: сначала в УМВД, потом перевелись в Росгвардию. В армии привыкаешь к дисциплине и порядку. Хочется, чтобы и на гражданке эти две составляющие были, чтобы на улицах было тихо и мирно. Причем мы всегда стараемся предотвращать преступление, а не просто ликвидировать его последствия. В этом и заключается наша работа.

- А как ваши семьи? Переживают?

- Домочадцы уже привыкли, - рассказывает Алексей. – Раньше, конечно, боялись. Теперь, можно сказать, смирились.

- А что касается нас самих, - подхватывает Виктор, – не боится только дурак. Конечно, страх есть, и в

начале был, когда только пришли в ведомство. Но об этом забываешь: потому что надо защищать людей и охранять порядок. Какой от тебя толк, если ты боишься или не ставишь спокойствие граждан выше своих интересов? Такие у нас долго не задерживаются.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Первым делом мы (гордо звучит это местоимение, когда ты становишься участником патрулирования города вместе с Росгвардией) проверили две школы: физико-математический лицей и школу №13.

После трагедии в колледже в Керчи в первую очередь проверяют школы. Фото: Данил АЛЬГИН

Наша машина подъехала к закрытым воротам школы. Зашли на территорию: Алексей сразу же включил фонарь и начал осматривать территорию. Мы подошли ко входу. Звонок.

- Кто там? – раздается женский голос за дверью.

- Вневедомственная охрана, - отвечает Алексей. Женщина открыла первую дверь, но в школу так и не пустила, а настойчиво попросила документы. Посмотрев корочки, она с улыбкой провела нас до комнаты охраны с мониторами и тревожной кнопкой.

- У вас все в порядке? Вы в курсе, что происходит сейчас в стране? – спрашивает Виктор.

- Да, все хорошо. Журналы все заполнены, инструкция есть, номера телефонов тоже, тревожная кнопка — вот здесь, - показывает седовласая женщина. – Раньше подростки часов до двенадцати бегали по соседней стройке и к нам залазили через заборы часто, гуляли по территории. Сейчас темнеет рано, и как-то спокойнее стало. Территория у нас, конечно, большая, но благодаря камерам все видно, за всем наблюдаешь.

- Ну и хорошо, - ответил Виктор. – Мы тогда осмотрим территорию и поедем. Всего доброго.

- А я с вами пройдусь! И закрою за вами ворота.

Обойдя территорию школы, Алексей освещал фонарем каждый угол и, каждое окно. Подошел ко всем дверям и проверил, заперты ли они. После чего мы сели в машину и ринулись дальше «в бой».

Под пристальный взгляд росгвардии попадает не только пост охраны, но и каждый темный уголок. Фото: Данил АЛЬГИН

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛЕКСИКОН

В любой профессии есть свои термины, слова, которые упрощают общение и понимание между коллегами. И среди росгвардейцев бытует немало таких – в русском языке они называются профессионализмами. Раскрыли нам лишь два слова из профессионального словаря Росгврадии на буквы «Д» и «З».

- Есть у нас, например, правонарушения, которые лицо совершает в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывает Алексей. – Это значит, что человек нарушает правопорядок по статье 20.21 Административного кодекса Российской Федерации «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Чтобы не говорить всю эту длинную формулировку, мы называем таких людей «двадцатыми». По номеру статьи.

- Есть другое слово, которым мы называем всех потенциальных или уже состоявшихся правонарушителей, - подхватывает Виктор. – По закону, пока вина человека не доказана, он - не преступник и не правонарушитель. Поэтому мы называем их «злоумышленниками».

Маршрут патрулирования пролегал по Первомайскому району. Особое внимание - кафе, ресторанам, клубам, барам, где люди отдыхают, расслабляются после тяжелой трудовой недели, иногда забываются и начинают буянить. Причем ребята признаются, что без ЧП в этом районе не обходится ни одно дежурство.

- Алкоголь – бич нашего общества, - твердо говорит Алексей. – Нет, ничего зазорного в том, что человек выпьет немного, расслабится. Но люди почему-то не знают чувства меры: пьют, пьют, а потом мы к ним приезжаем и задерживаем. Большинство задержанных к нам и попадают в состоянии алкогольного опьянения.

РАЦИЯ, КАК В ФИЛЬМАХ

Перед тем, как отправиться в рейд, я, пусть и как журналист, которому только и разрешили бы выглядывать из приоткрытого окна на место преступления или правонарушения, морально готовилась к какому-нибудь экшену. По радиоволнам в приемнике, встроенном в автомобиль, как в неспокойные двадцатые в каком-нибудь Чикаго, передают информацию: «Угол Карла Маркса и Труда. Мужчина пытается взломать аптеку. Всем патрулям выехать на задержание». И после характерного шипения начинается погоня!

Но все оказалось более прозаично. Вместо встроенного в машину приемника – маленькая рация с антенной, через которую и поступает вся информация. В управлении сидит дежурный, который передает сигналы и команды той или иной группе задержания: все строго по «квадратам» местности, на которые разделен город и строго по специальным кодам.

«Разыскивается девочка. Ушла из дома в 14.15. Одета в светлую куртку, темные джинсы и кеды. На вид 14 лет».

«Пьяный буян. Рядом с баром на улице»

«Разыскивается девочка. Ушла из дома в обед. Одета в водолазку и кожаную куртку, джинсы и белые кеды. На вид 15 лет».

- И часто ли вы после таких сигналов находите детей?

- Конечно, - уверенно отвечает Виктор. – В ночное время мало кто по улицам города ходит. Да и тринадцатилетнего ребенка от взрослого человека отличить очень легко. У него и одежда детская, и походка своеобразная. В этот час они вообще должны находиться дома, а не гулять по городу. Поэтому они озираются и идут как-то не уверенно. Вот, смотрите. – Виктор включает фары дальнего вида и в их лучи попадает молодой человек, спускающийся по улице Карла Маркса. Идет в черной куртке, в капюшоне и черных джинсах. – Разве он похож на 13-летнего? Идет вразвалочку. Определенно взрослый парень.

Виктор выключает фары. Мы с оператором поворачиваемся и смотрим в заднее окно.

- И правда, взрослый, лет 25 ему, - шепчемся мы на заднем сидении.

СЦЕНЫ ИЗ ФИЛЬМОВ - ПРАВДА

- Я представляю, нет, я даже уверен, какие сцене задержания «жуликов» вы рисуете сейчас у себя в голове, - смотрит на меня в зеркало Виктор. – И знаете, все они более чем реальны. С кем-то когда-то они точно происходили! – усмехнулся он.

- Да, у нас и погоня со стрельбой по колесам была, - начинает Алексей. – Несовершеннолетний парень сел пьяным за руль и начал гонять по центру города. Ездил по Октябрьскому проспекту, нарушая все возможные ПДД: и на красный проезжал, и двойную сплошную пересекал. К счастью, никого не сбил. Его преследовали восемь нарядов! Пришлось даже открыть огонь по колесам.

- Но у нас правило: нельзя открывать огонь в городе, - подчеркивает Виктор. – Так что пришлось его «выгонять» за пределы города. Гоняли мы его минут сорок, зато никто не пострадал.

ПОГОНЯ, ДЛИНОЙ В НЕСКОЛЬКО СЕКУНД

- Давай-ка заедем в гаражи, проверим.

На одной из улиц мы свернули влево и заехали в гаражный кооператив. Виктор включил фары, Алексей - фонарь. Мы медленно едем по ухабам. Росгвардейцы смотрят по сторонам, вглядываясь в темноту. Мы притаились на заднем сидении в ожидании. Впереди забрезжил свет, и из-за угла вылетела легковушка. В два счета она справилась с виражом и проехала мимо нас. Мы затормозили. Виктор посмотрел в боковое зеркало. Решили проверить, от чего машина так быстро уезжала.

И фотографии-то все не резкие, размытые, потому что главное - предотвратить преступление, а значит надо быть быстрыми. Фото: Данил АЛЬГИН

Проехались по гаражам. Насчитали две пустые легковушки. На выезде из гаражных боксов стояла машина. Как позже дошло до сонного моего ума, та же самая легковушка, что вылетела нам навстречу.

Мы остановились.

- Ребят, - не то серьезно, не то загадочно сказал Виктор. – вы посидите пока тут, в машине. Если что, мы вас позовем.

Нас оставили в машине, как родители оставляют своих нашкодивших детей дома, когда сами уезжают в большие торговые центры «за продуктами». Протерев окно и приоткрыв дверь, мы наблюдаем из окна машины. «Наши» подошли к парням, копавшимся в машине, о чем-то поговорили и вернулись.

С переполняющим любопытством ждем: что? Что там было?!

Молча мы выехали из гаражей и остановились неподалеку.

- Слушай, есть подозрение, что они там закладку ищут, - сказал Виктор.

- Двое у машины возятся, а остальные человек пять в гаражах с фонариками ходят, - ответил Алексей.

Мы стали ждать дальнейшего развития событий. В ход пошла рация: Виктор сообщил своим коллегам о подозрительных личностях и о том, что мы «засветились».

- Выезжайте на подмогу, - передал Виктор по рации. В это время Алексей перебежал дорогу и скрылся в темноте между многоэтажкой и гаражными боксами.

- Готовься, они сейчас поедут, - через пару минут шепотом сказал Алексей в рацию.

Виктор завел машину.

- Завели мотор! Едь быстрее: в районе дома №8, – шепотом «закричал» Алексей.

Виктор нажал на тормоз. Секунда — и мы выехали с парковки. Вторая – преодолели перекресток и завернули к гаражным боксам. От скорости нас вдавило в кресла, а душа в груди замерла. Быстро догнали машину.

«Сейчас будет погоня!» - радостно проскакивают мысли в моей голове.

Но преследуемая нами машина остановилась. Алексей и Виктор выбежали из салона. Путь к отступлению легковушке перекрыл автомобиль полиции. Из салона вышел молодой водитель. Оказалось, парни переливали масло и воду в автомобиле. Он абсолютно трезв, выпивали лишь его приятели. А сейчас он развозит их по домам.

- Все оказалось чисто! – садясь в машину, сказал Виктор. – Ну, и хорошо.

- Да, - с какой-то грустью ответили мы.

Эта погоня явно не удостоилась бы «Оскара», но точно достойна уважения.

ОНИ УЕХАЛИ, НО ГОТОВЫ ПРИДТИ НА ПОМОЩЬ

Машина Росгвардии высадила нас на улице, и мы с оператором попрощались, обменявшись впечатлениями – патрулей на улицах Кирова достаточно, росгвардейцы реагируют на любую мелочь. Я с чувством полной защищенности во втором часу ночи решила пройтись по ночному городу и по не самой приятной его улице. «Чего мне бояться? В городе так много патрулирующих машин – все будет хорошо». Сто метров. Двести. Там ветка сломается. Здесь скрипнет забор. Пятьсот метров. Семьсот. Идти еще ого-го сколько. А с каждым шагом чувство защищенности и безопасности, навеянное сотрудниками Росгвардии, покидает мою страусиную душу. Еще и зрение не как у кошки: каждое второе дерево – «жулик», каждый третий куст – «двадцатый». Шире шаг. Быстрее шаг. А впереди на заборе кто-то сидит. И далеко не вороны или кошки. А взрослые парни. Сидят на «желтом заборе», на кортах, стоят одной ногой на земле, другой – на перилах. М-да. Росгвардия уехала, но, если что, я знаю к кому обратиться за помощью…

СПРАВКА «КП»

Национальная гвардия Российской Федерации, или попросту Росгвардия, была создана в апреле 2016 года указом Владимира Путина. В новое ведомство были переведены внутренние войска МВД. К ним присоединились отряды спецназа СОБР и ОМОН, а также авиационные подразделения Министерства внутренних дел.

В перечень полномочий федерального ведомства входит: охрана общественного порядка, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, территориальная оборона Российской Федерации, охрана особо важных и режимных объектов, и многое другое.