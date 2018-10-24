«Если билеты в театр совпадали с матчем - шли на стадион»: как футбол стал любимой игрой кировчан?

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-24T11:04:51+03:00

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«О спорт, ты - мир» - лозунг, известный каждому и, в сущности, справедливый. Однако для миллионов жителей нашей планеты его текст звучит иначе: «О футбол, ты - мир». Ведь именно знаменитый «ножной мяч» стал по-настоящему народным и захватил умы молодых людей на всех континентах, во всех странах и городах.

В России первый официальный футбольный матч состоялся 24 октября 1897 года. Команда Василеостровского общества футболистов разгромила «Кружок любителей спорта» со счетом 6:0. Слава о новой спортивной забаве, столь горячо принимаемой публикой и самими участниками, вскоре разлетелась по городам и весям.

В честь очередной годовщины этого легендарного матча «Комсомолка» рассказывает о зарождении вятского футбола.

НЕДУРНО ВЫХОДИЛА ПАСОВКА

Игра «нога - мяч» на Вятке появилась благодаря усилиям учащейся молодежи еще до Революции. Одно из первых упоминаний о футболе было опубликовано в выпуске «Вятской речи» от 30 сентября 1914 года. Корреспондент писал о встрече гимназистов с реалистами (студентами реального училища).

Игра «нога - мяч» на Вятке появилась благодаря усилиям учащейся молодежи. Фото: vyatkawalks.ru

«Играли в футбол на первенство… Особенно выделялись среди гимназистов голкипер Померанцев и центрхавбек Суслов, и недурно выходила пасовка у Ушакова и Халявина». Тем не менее, встреча осталась за реалистами — 2:1.

Список вятских футбольных команд множился день ото дня. Уже к 1915 году в городе появились команды ученического клуба «Спорт» и спортклуба «Конкордия», а также целая россыпь дворовых сборных - «Семёновцы», «Ахтырцы», «Ястреб», «Конвойная» и другие.

Череда революций в России немного «подкосила» футбольное движение: поначалу на место спорта пришел Всевобуч (всеобщее военное обучение). Однако вскоре в этом процессе начали задействовать спортивных специалистов - деньги на развитие футбола появились, пусть и в скромных количествах.

ИГРАЛИ В БОТИНКАХ, САНДАЛИЯХ ИЛИ БОСИКОМ

Поначалу вятским футболистам, само собой, не хватало профессиональных площадок. Во дворах жилых домов местами устанавливали некое подобие ворот - там и играли. Позднее «поля» появились на площади Александро-Невского собора (ныне - площадка перед входом в Филармонию), в районе городской водокачки и на ипподроме.

Поначалу у вятских футболистов не было и единого стандарта формы: кто-то играл в ботинках с «бобиками-шпорами» (шипами), кто-то в сандалиях, а кто-то - босиком. Спортивные шорты тоже были не у всех, некоторые футболисты просто закатывали до колен свои брюки. Лишь несколько игроков из обеспеченных семей могли позволить себе специальные гетры и бутсы - их заказывали в одном из магазинов Санкт-Петербурга.

Уже к 1915 году в городе появились команды ученического клуба «Спорт» и спортклуба «Конкордия». Фото: Анастасия ХЛЕБНИКОВА (из архива Георгия Радостева)

Правила игры в футбол были знакомы всем участникам матчей, однако случались и забавные прецеденты. Так, одна из официальных игр в 1914 году продолжалась два часа десять минут. Заморские слова и термины казались футболистам слишком уж замысловатыми - возможно, поэтому слово «пенальти» на Вятке превратилось в привычный нам «пендель».

УЛИЦА НА УЛИЦУ

После Великой Отечественной войны многие города нашей страны лежали в руинах. Киров все эти годы оставался в тылу сражений, тем не менее именно в конце 1940-х годов начался настоящий «футбольный бум». Народ устал от войны и передряг, а особых развлечений в городе не было. Поэтому футбол стал по-настоящему народной и невероятно популярной игрой.

- В день, когда проходил матч, город жил особой жизнью, - вспоминали участники тех событий. - Если билеты в театр совпадали с матчем - шли на стадион… Все балконы и крыши близлежащих домов были усеяны, как мухами, болельщиками. Жильцы домов «сдавали в аренду» свои помещения на время матча.

В день, когда проходил матч, город жил особой жизнью. Фото: www.pushkin-vyatka.ru

Активно развивался и дворовой футбол, в него обычно играли «улица на улицу». Перронная, например, часто встречалась с Чапаева. Стандарты здесь несколько упрощались: по воспоминаниям современников, угловых ударов, например, тогда не пробивали. «Три корнера* — пеналь**» - одно из самых известных правил дворового футбола тех лет.

НАЗЫВАЛИ «ПОДСНЕЖНИКАМИ»

Токарь, плотник, слесарь, контролер-рентгенолог, оперуполномоченный - вот далеко не полный список записей в трудовых книжках кировских футболистов. Каждый «серьезный» игрок был приписан к заводу или другому крупному производству, не работал по официально заявленной профессии и получал солидную зарплату. За это футболистов называли «подснежниками».

- После удачных игр давали хорошие премиальные, - вспоминал один из ветеранов спорта. - Им выделяли общественное питание, раз в год отправляли на длительные сборы в Сочи, Геленджик, Евпаторию…

Футбол действительно стал всенародно любимой игрой. Фото: www.pushkin-vyatka.ru

Футболистам многое позволялось, но с них так же много и требовали. Не соблюдаешь дисциплину - сидишь на скамейке запасных, не выполняешь установку тренера - аналогично остаешься без денег.

Строгим был и отбор футбольных арбитров. Для того, чтобы стать судьей, кировчанин должен был подходить по многим параметрам: возрасту, знаниям, физической подготовке - они сдавали специальные нормативы. Как правило, арбитрами становились бывшие игроки.

Футбол действительно стал всенародно любимой игрой. В Кирове были свои Яшины, Стрельцовы и братья Старостины - самых известных местных футболистов буквально носили на руках. Кировский футбол находился в самом зените своего успеха...

СЛОВАРЬ ВЯТСКОГО ФУТБОЛИСТА

Балерина - слишком осторожный игрок, симулянт

Бобики-шпоры - шипы на футбольных бутсах

*Корнер - угловой стандарт

Пасовка - игра в пас

**Пендель (пеналь) - пенальти

Подснежник - футболист, оформленный как рабочий завода

Фурвард - игрок нападения

Центрхавбек - центральный полузащитник

Шингарты - твердые обложки для книг, использовавшиеся в качестве футбольных щитков

В тексте использованы материалы сайта Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, проекта «Пешком по Вятке», газет «Комсомольская правда» и «Наш вариант», фотоальбома «Они играли за «Динамо» и сообщества «Вятка: наследие».