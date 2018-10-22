2018-10-22T18:36:26+03:00
Общество

Когда в Кирове выпадет первый снег: что говорят приметы

В народный праздник «Евлампий Зимоуказатель» определяем, когда в 2018 году в наш город придут настоящие холода
Анна КРЮКОВА
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Настоящие холода придут только в конце ноября. Фото: pixabay.comНастоящие холода придут только в конце ноября. Фото: pixabay.com
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Традиционно 23 октября во всех православных храмах чтут память брата Евлампия и его сестры Евлампии. Они жили в IV веке в городе Никомидии при правлении императора Максимилиана, гонителя христиан. Брат и сестра несмотря ни на что не отказались от своей веры и умерли мученической смертью.

Обычно этот день наши предки проводили за работой - расщипляли поленья на лучину. Это связано с тем, что с 23 октября дни становились короче и в домах требовалось дополнительное освещение. Лучину ставили в специальные светильники и при этом свете готовили, занимались домашними делами и рукодельничали. Кроме того, в этот день по приметам крестьяне определяли, когда выпадет снег и придет настоящая зима.

Вот некоторые из примет:

1. «Если на Евлампия Зимоуказателя морозы не стукнут, то еще четыре недели не будет зимы».

Температура воздуха в последние дни держится на уровне +5 градусов, однако сильных заморозков еще не было. Значит, холода придут в наш город ближе к концу ноября.

2. «В Лампеи грязь да слякоть – октябрь-грязник до Казанской (4 ноября) снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится».

За окном действительно слякоть и грязь, следовательно, можно предположить, что снега до 4 ноября ждать не стоит.

3. «Ветер с востока или севера – к похолоданию».

Всю неделю синоптики обещают нам юго-западный ветер, то есть резкого похолодания можно не бояться.

4. «Листья ивы на верхних ветвях долго сохраняются зелеными, тогда как внизу давно облетели - к ранней зиме и благодатной весне».

Листья на ивах облетели еще не полностью, но они уже не зеленые. Так что ранняя зима в нашем городе не ожидается.

ПО ПРОГНОЗАМ СИНОПТИКОВ

Официальные прогнозы, как и приметы, говорят о том, что в ближайшее время первый снег не выпадет и холода не придут. До 26 октября в Кирове ожидается пасмурная погода с температурой до +6 градусов. Затем несколько дней в городе будет морозно и солнечно, ночами до -6. Однако уже со 2 по 9 ноября в наш город снова придет дождливая погода. В пятницу, 9 ноября может пройти снег, но он быстро расстает. Постоянная морозная погода установится к 17 ноября.

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