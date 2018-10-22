Кировская область - лидер ПФО по невыплате зарплат. Что делать, если начальник считает вас альтруистом?

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-22T12:52:29+03:00

Безденежье сейчас можно встретить и в государственных структурах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Комсомолка» рассказывает, сколько кировские предприятия «должны» своим работникам и как добиться этих выплат

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Перебои с выплатой зарплаты, к несчастью, становятся привычным делом для россиян. И если раньше такое встречалось только в коммерческих фирмах, сейчас безденежье можно встретить и в государственных структурах. Местами суммы недоимки растут в геометрической прогрессии.

На днях Росстат опубликовал данные о задолженности по зарплатам в субъектах РФ. Кировская область по сумме этой задолженности традиционно вошла в список лидеров в ПФО, на этот раз значительно опередив ближайшие регионы-«должники».

«Комсомолка» рассказывает, сколько кировчан ждет своих зарплат, какова общая сумма зарплатных долгов в регионе и что делать, чтобы проблема сдвинулась с «мертвой точки».

ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Согласно отчету Росстата, на сегодня предприятия в ПФО не выплатили своим работникам 189 миллионов рублей зарплаты. Причем, четверть всей этой суммы пришлась на одну только Кировскую область (в ПФО, напомним, насчитывается 14 регионов).

К октябрю кировчане недополучили за свой труд 48,6 миллиона рублейФото: РАСЮК Татьяна Витальевна

К октябрю кировчане недополучили за свой труд 48,6 миллиона рублей. Если сложить зарплатные долги любых двух регионов ПФО, сумма все равно получится меньшей, чем в Кировской области. Примечательно, что в официальных списках Росстата всего лишь 603 жителя нашего региона числятся как ожидающие своих зарплат - выходит, что местные предприятия «обидели» не так уж и много людей, но если уж кировчанину «досталось» (в нашем случае «не досталось»), то крепко.

В некоторых регионах такие проблемы можно связать с банкротством фирм и различных структур - в Татарстане, Самаре, Саратове, Чувашии как минимум на 98% предприятий-должников введены конкурсные производства. В Кировской области, к несчастью, эта цифра составляет всего лишь 61,5%. Стало быть, проблема не в массовых банкротствах, она гораздо глубже.

ДОЛГИ СКОПИЛИСЬ ЗА ВЕСНУ И ЛЕТО

Стоит отметить, что большую часть зарплатных долгов перед кировчанами предприятия накопили за последние десять месяцев. К январю 2018 года общая сумма невыплаченных зарплат составляла лишь 19,6 миллиона рублей, менее половины от сегодняшнего долга.

Большую часть долгов предприятия накопили за последние десять месяцевФото: Алексей БУЛАТОВ

Причем, именно в январе все эти цифры объяснялись банкротством фирм: зарплаты недополучили лишь 367 кировчан, и все они были работниками предприятий, на которых ввели конкурсное производство. Стало быть, новые случаи невыплат произошли на самых обычных предприятиях, которые просто по тем или иным причинам решили, что их сотрудники готовы работать бесплатно.

ЗАРПЛАТЫ «В КОНВЕРТЕ»

Однако - будем честны - реальные суммы долгов могут оказаться значительно выше тех, что публикует Росстат. Объясняется это просто: аналитики работают с данными, которые предоставляют сами работодатели. А какой директор расскажет официальному органу статистики обо всех «серых» зарплатах своих сотрудников?

И даже если долги по «белой» зарплате будут закрыты и цифры в новом докладе Росстата устремятся к нулю, то неофициальную часть заработка - сумму «в конвертике» могут упорно не выдавать. А работник не сможет на этот факт пожаловаться, ведь по документам «серой» части зарплаты у него не было и быть не должно.

Сумму «в конвертике» могут упорно не выдаватьФото: РАСЮК Татьяна Витальевна

ВАМ НЕ ВЫДАЛИ ЗАРПЛАТУ - ЧТО ДЕЛАТЬ?

Пункт 1. Письменно предупредите руководство о том, что вы знакомы с Трудовым кодексом. Статья 142 ТК гласит: сотрудник имеет право не выйти на работу, если зарплату ему не выплачивают в течение 15 и более дней.

Пункт 2. Обращаемся в трудовую инспекцию с жалобой на своего начальника. Форма письма свободная – вам просто нужно изложить все факты. Если инспекция в ходе проверки подтвердит их, руководитель фирмы получит предписание.

Пункт 3. Будьте готовы к косым взглядам и «серьезным разговорам». Ваша жалоба в трудовую инспекцию, само собой, не может быть анонимной - начальник вскоре узнает, кто доставил ему проблему с официальными органами.

Пункт 4 (маловероятный, но…) Изначально отказывайтесь от работы с «серой» зарплатой и трудитесь официально.