Пять дней отопления в сентябре владельцам «однушки» в Кирове обошлись в две тысячи рублей

18 Окт. 16:45 2018-10-18T16:51:52+03:00

За пять дней отопления кировчанам пришли счета по несколько тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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РАССЧИТАЛИ ПО НОРМАТИВУ

Многие кировчане, получив платежки за сентябрь, очень удивились суммам, которые были начислены за отопление. Напомним, тепло в домах появилось лишь в конце месяца, а, судя по цифрам в квитанциях, топили по полной - счета вышли на несколько тысяч рублей.

- Откровенно возмущена тем, как КТК начисляет плату, - сетует жительница Кирова Анастасия Коваль. - За сентябрь вышло 1950 рублей за «однушку», у знакомых - 2500 за «двушку»! А тепла, по сути, и не было - батареи чуть теплые, дома постоянно в одежде ходили - рассчитали непонятно за что!

В департаменте городского хозяйства пояснили, что в домах, не оборудованных приборами учета, уровень оплаты рассчитывается по нормативу. Но если прежде годовой норматив делился на 12 месяцев и граждане вносили плату ежемесячно (в том числе в летнее время), то теперь этот же годовой норматив распределяется только на 8 месяцев (за май, июнь, июль, август оплата не взимается). То есть речь идет лишь о перераспределении годовой суммы, которую прежде граждане вносили в течение всего года.

В городской администрации добавили, что накануне отопительного сезона в Кирове 331 дом оставался без общедомовых счетчиков, за минувший месяц приборы учета были установлены в 196 домах. Со списком домов, где нет прибора учета либо он не прошел проверку, можно ознакомиться по ссылке.

ПРИБОРЫ НЕ ГАРАНТ

По словам Олега Саламатова, технического директора Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ» (компания, которая выставляет счета за отопление, горячую воду и электричество), наличие счетчика не дает гарантии, что начисления будут проводиться согласно показаниям. Вполне возможно, прибор учета своевременно не прошел необходимую проверку, но управляющие организации об этом вспоминают лишь перед отопительным сезоном. В результате специалисты группы измерений, которые занимаются проверкой счетчиков, загружены по полной и физически не могут справиться со всей работой.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Если УК вовремя не проверила счетчики, и из-за этого собственникам стали выставлять норматив за отопление, то собственникам необходимо требовать перерасчета, - рассказал председатель совета старших по дому города Кирова Валерий Семенищев. - Для этого нужно обратиться в жилищную инспекцию с просьбой провести проверку, приложив к обращению копию платежки.

ЕЩЕ ПОСТРАДАВШИЕ

Директор кирово-чепецкого «ЖЭК-7» Дмитрий Бекишов уверяет, что счетчики, которые стоят на домах, находящихся под их управлением, в полном порядке и проверены в срок, тем не менее, их показания не принимают к сведению.

- В счетах, выставляемых управляющей компанией, из месяца в месяц наблюдаются завышения коммунального ресурса, потребленного на общедомовые нужды, - отметил Дмитрий Александрович. – Занижаются показания индивидуального потребления, а ОДН вырастает в три раза! Например, выходит 300 рублей за квартиру и 350 за коридор 2 на 2 метра! Как такое может быть?

В результате сумма переплат за ресурсы к сентябрю составила 600 тысяч рублей. Дмитрий Александрович добавил, что не платить по счетам он не может. По закону, в случае неуплаты, может лишиться лицензии. Остается надеяться на корректировку, которую, как и в случае с собственниками, «ЭнергосбыТ» делает неохотно.

- Будем ждать конца года, когда должны пройти все корректировки по счетам, если этого не произойдет, то буду подавать жалобу в суд, - заключил директор управляющей компании.