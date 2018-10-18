Владимир Шабардин о трагедии в Керчи: «Нужно бороться с причиной, а не со следствием»

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-18T13:03:11+03:00

«Тревожных сигналов» о слабой охране школ и детских садов пока не поступало. Фото: pravarebenka43.ru

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Власти Кирова рекомендовали школам и детским садам обратить особое внимание на безопасность после взрыва в колледже в Керчи. Департамент образования отправил во все образовательные заведения города специальные письма.

Так, в садиках и школах усилят пропускной режим, а для всех сотрудников проведут специальные инструктажи по безопасности.

Отметим, что все эти меры уже были приняты в сентябре: в образовательных учреждениях проходили инструктажи, классные часы и тренировочные эвакуации, отрабатывались действия при экстренных ситуациях и ЧП.

Пропускной режим образовательных учреждений усилят. Фото: www.admkirov.ru

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОДОБНОГО

В Кирове и районах области ситуацию, как и прежде, держат под контролем. По крайней мере, в аппарат уполномоченного по правам ребенка Владимира Шабардина ни разу не поступало «тревожных сигналов» о недостаточной безопасности учебных заведений.

- В первую очередь мы должны говорить не о физических мерах безопасности, а работать с причинами таких ЧП, - рассказал «Комсомолке» Владимир Валерьевич. - Родители, учителя, психологи должны следить за конфликтами и стрессовыми ситуациями, чтобы вообще не допустить подобного.

По словам Владимира Шабардина, экстренные проверки систем безопасности в школах и садиках - мера неоднозначная.

Проверки систем безопасности должны быть строгими и плановыми. Фото: pravarebenka43.ru

- Все эти проверки не должны быть срочными и внезапными, - поделился детский омбудсмен. - Не ясно, почему все происходит именно в таком виде. Проверка систем безопасности должна быть строгой и плановой, думать о пропускном режиме нужно не после громких ЧП, а регулярно и ежедневно.

КСТАТИ

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