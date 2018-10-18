Владимир Шабардин о трагедии в Керчи: «Нужно бороться с причиной, а не со следствием»
Власти Кирова рекомендовали школам и детским садам обратить особое внимание на безопасность после взрыва в колледже в Керчи. Департамент образования отправил во все образовательные заведения города специальные письма.
Так, в садиках и школах усилят пропускной режим, а для всех сотрудников проведут специальные инструктажи по безопасности.
Отметим, что все эти меры уже были приняты в сентябре: в образовательных учреждениях проходили инструктажи, классные часы и тренировочные эвакуации, отрабатывались действия при экстренных ситуациях и ЧП.
Пропускной режим образовательных учреждений усилят. Фото: www.admkirov.ru
НЕ ДОПУСТИТЬ ПОДОБНОГО
В Кирове и районах области ситуацию, как и прежде, держат под контролем. По крайней мере, в аппарат уполномоченного по правам ребенка Владимира Шабардина ни разу не поступало «тревожных сигналов» о недостаточной безопасности учебных заведений.
- В первую очередь мы должны говорить не о физических мерах безопасности, а работать с причинами таких ЧП, - рассказал «Комсомолке» Владимир Валерьевич. - Родители, учителя, психологи должны следить за конфликтами и стрессовыми ситуациями, чтобы вообще не допустить подобного.
По словам Владимира Шабардина, экстренные проверки систем безопасности в школах и садиках - мера неоднозначная.
Проверки систем безопасности должны быть строгими и плановыми. Фото: pravarebenka43.ru
- Все эти проверки не должны быть срочными и внезапными, - поделился детский омбудсмен. - Не ясно, почему все происходит именно в таком виде. Проверка систем безопасности должна быть строгой и плановой, думать о пропускном режиме нужно не после громких ЧП, а регулярно и ежедневно.
КСТАТИ
На главном здании ВятГУ вчера появилось изображение свечи памяти. Кадр на большом экране руководство университета включило в знак скорби по погибшим в Керчи.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
18-летний студент устроил бойню в здании колледжа в Керчи
21 человек погиб
9 находятся в реанимации
Еще 50 человек пострадали
18 октября - дата похорон первого из погибших
Еще больше подробностей о трагических событиях в Керчи читайте в материалах наших коллег.