Деньги украдены, виновные в суде: ждать ли кировчанам перерасчета от «Электронного проездного»?

СЕГОДНЯ 08:05 2018-10-17T22:54:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 9 октября 2018 года, стало известно о возбуждении уголовного дела против директора ООО «Электронный проездной» («ЭП»). Сумма хищений на предприятии составила 20 миллионов рублей.

Напомним, согласно Единому реестру юридических лиц, директором «ЭП» является главный инженер ЦДС Анатолий Ганьба. Его задержание вызвало много шума. А спустя несколько дней был задержан и экс-директор ЦДС Александр Рыболовлев.

Первый комментарий к этой новости «Комсомолки» был таким: «Будут ли родителям возвращать деньги, которые так бессовестно были украдены?». Наши корреспонденты переадресовали этот вопрос в ЦДС и областной Следственный комитет.

Анатолию Ганьбе грозит наказание до 10 лет тюрьмы с крупным штрафом. Фото: vk.com

ПЕРЕРАСЧЕТ - ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИГОВОРА СУДА

Пилотный проект программы «Мама, я пришел» появился в Кирове еще в 2012-2013 годах. По пециальным картам дети могли проходить через школьные пропускные терминалы и покупать еду в столовой. Все карты вскоре оказались в ведении «Электронного проездного».

Дополнительные расходы на проект уже не были нужны, однако «ЭП» начал взимать 4% от любой операции по карте. Но родительские деньги в бюджет не поступали. Где они оседали - вопрос, который заинтересовал специалистов отдела по расследованию экономических преступлений УМВД, а затем и сотрудников Следственного комитета.

- Эти 4% постепенно накапливались в «Электронном проездном», - рассказал «Комсомолке» руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел областного следкома Александр Воеводин. - Деньги можно было направить на модернизацию, технологии, новые программы, однако в конечном итоге их просто «вывели» со счетов. Директор компании совместно с подельником похитили 20 миллионов рублей.

Александр Рыболовлев покинул пост директора ЦДС месяц назад. Фото: www.admkirov.ru

Следователь подчеркивает: сейчас речи о перерасчете платы по картам «ЭП» не идет. Денег на счетах предприятия попросту нет. Родители детей, пользовавшихся системой «Мама, я пришел», возможно, рано или поздно смогут получить перерасчет за эти услуги. Но это произойдет не раньше, чем завершится судебный процесс над Ганьбой и Рыболовлевым.

ПРОЦЕНТ УМЕНЬШИЛИ «ДАЛЬШЕ НЕКУДА»

Свои последние рабочие дни Александр Рыболовлев проводил уже не в статусе директора ЦДС, а на должности его заместителя. 18 сентября новым руководителем предприятия стал Олег Семаков.

Ранее Семаков возглавлял департамент городского хозяйства в мэрии. «Комсомолка» связалась с Олегом Дмитриевичем и узнала, как он видит сложившуюся ситуацию.

- Во-первых, стоит отметить, что за расчеты по картам «Мама, я пришел» давно снимается не 4%, а 3%, - рассказал Олег Семаков корреспондентам. - Полностью отказаться от этого «процента» мы не можем. Деньги необходимы для того, чтобы ЦДС и «ЭП» продолжали свое существование - они тратятся на хозяйственные нужды, аренду помещений, отопление, электричество. Отдельным пунктом идет содержание электронного оборудования.

Перерасчет по системе «Мама, я пришел» может быть произведен только после решения суда. Фото: vk.com/mamayaprishel

На вопрос о потенциальном перерасчете родительской платы за работу карт системы «Мама, я пришел» Олег Дмитриевич ответил категорично.

- Я проработал в должности месяц, - подчеркнул Семаков. - На данный момент я вижу ситуацию так: все мы ожидаем решения суда по делу о хищениях в «Электронном проездном». Только после этого можно будет ответить что-либо по вопросу родителей. Будет соответствующее решение - будет и шанс на перерасчет.

КСТАТИ

По уголовному делу Анатолию Ганьбе грозит наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Олег Семаков рассказал «Комсомолке» и о новшествах в работе ЦДС. Так, на интерактивной карте движения городского транспорта теперь появились новые желтые значки. Ими отмечают низкопольные автобусы и троллейбусы, удобные для передвижения маломобильных граждан. Новая система работает в тестовом режиме.