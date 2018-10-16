В Котельниче из-за банкротства гостиницы «Вятка» восемь предприятий остались без отопления на зиму

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-16T14:59:59+03:00

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Единственная муниципальная гостиница «Вятка» в Котельниче на грани банкротства: более чем за пять лет она накопила едва ли не миллионный долг. Уже к лету 2017 года задолженность была в районе 904 тысяч рублей. Энергетики отключили пятиэтажное здание от электричества. А это значит, что накануне отопительного сезона зданию перекрыли доступ к теплу: принадлежащая гостинице котельная работает только от электричества. И если нерентабельную гостиницу еще можно закрыть, то магазины, салоны красоты, выкупившие помещения первых двух этажей, продолжают работать в условиях «ледникового периода»: температура в помещениях не превышает +13 градусов.

Об этой ситуации «Комсомолке» рассказала владелица одной из фирм, которая разместилась в здании гостиницы «Вятка» Ольга Тарасова (имена изменены – Ред.)

ХОЛОД И ПЛЕСЕНЬ

- Гостиница в советское время процветала. Но в последние годы дела в ней идут из рук вон плохо, - рассказывает Ольга. – Администрация, чтобы хоть как-то улучшить финансовое положение, начала продавать и сдавать в аренду помещения на первом и втором этажах. Сейчас там расположены магазины обуви, стройматериалов, бытовой техники, коммуникационная компания, две парикмахерские. Большая часть — в собственности. Мы уже давно готовы к отопительному сезону: трубы прочищены, системы работают – только запусти тепло и все! Но нет! Котельная стоит. Самой гостинице от этого ни жарко, ни холодно — она не работает, а мы теряем доход и покупателей: некоторые помещения уже покрываются плесенью, а в салонах красоты и вовсе клиенты отказываются от улуг. Представьте, что вам надо будет в таком холоде просидеть с мокрой головой 3-5 часов? Это еще хорошо, что мы напрямую работаем с коммунальщиками и автономно подключены к электричеству.

Из проблемы промозглого холода в помещениях вытекают другие неприятные нюансы.

Во-первых, если огромное по площади здание гостиницы не будет отапливаться всю зиму, то это грозит разорванными трубами. Если перед холодами не слить всю оставшуюся в трубах воду, то при замерзании она порвет трубы верхних этажей, а нижние попросту будут затоплены. Или же при слабом их отоплении их трубы тоже могут лопнуть.

А во-вторых, влажность вкупе с холодами может попросту разрушить стены здания. От перепада температур между первыми двумя и последними этажами здание будет постепенно разрушаться. При оттепели в помещения через прохудившуюся крышу будет попадать вода, а при заморозках, превращаясь в лед, изнутри стен будет их разрушать. А из-за перепада температур между первыми двумя и последними этажами этот процесс будет проходить гораздо быстрее.

ГДЕ ВЫХОД?

За ответом почему гостиница в таком плачевном состоянии и почему из-за ее долгов и нерентабельности страдают другие компании мы обратились к главе администрации города Котельнича Андрею Лыкову. Он сообщил, что руководство гостиницы пыталось оплатить задолженность, но безуспешно: текущие платежи еще осилили, а вот на долг не хватило.

А на наш вопрос, как же фирмам, которым посчастливилось купить в этом здании помещение, пережить зиму, Андрей Владимирович однозначно ответил, что у них есть только один выход: установить в помещениях электронагреватели.

- Сейчас руководство должно уведомить арендаторов и собственников помещений о том, что им необходимо приобрести нагреватели, - подчеркивает Андрей Владимирович. - Достаточно будет небольшого, не очень мощного: у всех компаний помещения маленькие, всего порядка 12-13 квадратных метров. Кроме того, фирмам надо произвести слив системы и произвести продув труб, чтобы при холодах оставшаяся вода их не разорвала. Полноценное отопление появится только при новом собственнике.

Итак, гостиница «Вятка»: здание советской постройки, с половиной выкупленных помещений, с прохудившейся крышей, проблемной проводкой, отсутствием электричества и тепла, но с большим жирным котом в мешке в виде долгов ищет себе нового «хозяина». С таким букетом плюсов и минусов новый собственник найдется не скоро. Лет эдак через пять…десять. И все это время фирмам надо будет жить на электрообогревателях?

-Это нормальная практика, - отвечает глава города. - Действующая система отопления может быть переведена на автономный режим, на электрокотлы. Сегодня есть практика, даже в Котельниче, когда одна квартира из многоквартирного дома переведена на электроотопление. Это не представляет никакой сложности. А котельную передавать управляющей компании или ТСЖ нельзя, – поясняет Андрей Владимирович. – Этот объект коммунальных услуг можно передать только по договору концессии. А он в свою очередь заключается с платежеспособными объектами социальной сферы и жилой фонд. А концессионеров на здание гостиницы мы просто не найдем.

ОПАСНОСТЬ ЕСТЬ?

Но даже такой оптимальный и давно практикующий способ отопления помещений может ли быть безопасным в данной ситуации?

Допустим, что все компании в этом здании (а их там около десяти) купили и подключили электронагреватели. Насколько по технике пожарной безопасности такие помещения, как магазины обуви и одежды, парикмахерские безопасно отапливать электрическими нагревателями? Не произойдет ли там короткое замыкание? И нет ли риска возгорания здания из-за массового подключения к электросети нагревателей? С этими вопросами мы обратились в МЧС.

ОФИЦИАЛЬНО

- Нормативными документами по пожарной безопасности запрет на установку электрических систем отопления в здании и отдельных помещениях не установлен, - прокомментировали сложившуюся ситуацию в ГУ МЧС России по Кировской области. - Вместе с тем, в соответствии с «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», использование электроэнергии с непосредственной трансформацией ее в тепловую энергию для отопления помещения допускается только после согласования с эгергоснабжающей организацией. Таким образом, для решения вопроса о подключении здания к теплоэнергии необходимо обратиться к такой организации. А с целью исключения аварийных ситуаций от перегрузки сети необходимо учитывать соответствие имеющейся электропроводки характеристикам подключаемых потребителей.