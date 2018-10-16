Яйцо, апельсины и кирпич: в Кировстате рассказали, что подорожало в сентябре

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-16T12:59:46+03:00

Свекла, билеты на поезд и туры в Испанию, наоборот, стали дешевле

Изменить размер текста: A A

За сентябрь 2018 года продукты в Кирове и области подорожали на 0,04%, непродовольственные товары — на 0,4%. Тарифы на услуги, наоборот, подешевели на 0,3%. Об этом сообщается в свежем докладе Кировстата «Об изменении потребительских цен».

Действительно, стоимость одних товаров неожиданно «подскочила», других - внезапно стала меньше. Вдобавок к этому действует и «сезонный» принцип - в сентябре-октябре, например, ежегодно падают цены на некоторые овощи и фрукты.

«Комсомолка» рассказывает, за какие товары и услуги кировчанам пришлось платить больше, чем обычно.

ПОДОРОЖАЛИ МЯСО, ТОПЛИВО И ОДЕЖДА

Самый резкий «скачок» цен все-таки обнаружили посетители продуктовых магазинов. Так, на 20,6% подорожали куриные яйца, на 16,7% подорожали апельсины, а бананы - на 7,2%. Рост цен на неразделанную мороженую рыбу и креветки составил до 8%, также до 6% составил и рост цен на свинину, печень и куриные окорочка.

Апельсины подорожали почти на 17%Фото: Олег ЗОЛОТО

Заметно подорожали красный кирпич (на 6%) и оконное стекло (на 3,9%). В пределах 5% выросли цены на детские и женские футболки, женские демисезонные пальто, ботинки и утепленные куртки для школьников. До 8% составил прирост цен на газ, уголь, постельное белье и шкафы.

На 15,2% дороже стали дополнительные занятия для школьников, для дошкольников - на 6,3%. Обучение в частных ВУЗах подорожало на 10,2%, проживание в студенческих общежитиях - на 7,6%.

Также кировчанам пришлось потратить больше денег на заграничные поездки во Францию и Германию - на 7,5% и 4,5% соответственно.

Цены на морковь упали больше чем на 40%Фото: Евгения ГУСЕВА

ОВОЩИ ЗАМЕТНО ПОДЕШЕВЕЛИ

Некоторые товары и услуги в Кирове и области подешевели в сентябре. Более чем на 40%, например, упали цены на свеклу и морковь. Картошка тем временем подешевела на 34,9%, лук - на 24,2%. Падение цен на яблоки и виноград составило 17-18%.

В сентябре значительно снизились цены на билеты поездов дальнего следования — в среднем на 15,5%. Подешевели и туры на отдых в некоторых европейских странах, в частности, Испании (на 4,7%) и Греции (на 3,8%).