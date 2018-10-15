«Директорская чехарда»: в драмтеатре и краеведческом музее сменилось руководство

15 Окт. 21:25 2018-10-15T21:24:39+03:00

Источник из областного Минкульта рассказал «Комсомолке» о кадровых перестановках в этих и других учреждениях

Изменить размер текста: A A

В культурной сфере Кировской области продолжается масштабная оптимизация. Так, с разницей в несколько дней директор Кировского драматического театра Татьяна Черанёва и директор Кировского областного краеведческого музея Михаил Судовиков покинули свои посты. Об этом «Комсомольской правде» в Кирове» рассказал собственный источник в министерстве культуры Кировской области.

Слухи об их уходе есть самые разные, какие-то из них вполне правдоподобны, другие - не очень. «Комсомолка» рассказывает об основных версиях этой «директорской чехарды».

ДЕНЬГИ УШЛИ НА ДРУГИЕ НУЖДЫ

Татьяна Владимировна Черанева возглавила кировский драмтеатр летом 2016 года. До этого Черанева трудилась в том же театре на посту главного бухгалтера. Бывшие и действующие сотрудники «драмы» по-разному отзываются о теперь уже бывшей руководительнице.

- На самом деле, в драматическом театре Кирова при Чераневой появились новые лица, - рассказал источник «Комсомолки» из Минкульта. - Тот же Евгений Ланцов, новый художественный руководитель, пришел в театр несколько месяцев назад. Но есть примеры, когда «неудобные» и неугодные Чераневой люди внезапно покидали стены театра. Вне зависимости от их должности, опыта и «выслуги».

Татьяна Черанева возглавила кировский драмтеатр летом 2016 года. Фото: vk.com/kirov_drama_teatr

Источник утверждает, что регулярно зарплату (причем, большую) при Татьяне Владимировне получали только сама директор и ее ближайшие «соратники». На других сотрудников театра денег периодически могло не хватать.

Официальную причину ухода Чераневой из драматического театра нашим корреспондентам не назвали. По одной из версий, виной всему стала непосредственная деятельность Чераневой на посту директора.

- Все развалили ее амбиции, - поделился источник. - Не берусь судить, но, насколько мне известно, с Чераневой резко спросили отчет по финансовой деятельности. А 700 тысяч рублей, выделенные «драме» на новые постановки, ушли на другие нужды. Какие - не говорят. Да и не стоит говорить, пожалуй.

Известно, что еще в четверг, 11 октября, коллективу Кировского драматического театра представили нового руководителя. Директором стала Елена Валентиновна Мальцева, ранее руководившая департаментом госзакупок и министерством государственного имущества Кировской области.

УШЕЛ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Сегодня, 15 октября, стало известно об уходе со своего поста еще одного деятеля культуры. Михаил Судовиков покинул кресло директора Кировского областного краеведческого музея. Напомним, ранее историк-краевед Судовиков возглавлял одну из кафедр ВятГГУ.

- Михаил Сергеевич руководил музеем с 2015 года, - уточнил источник. - Версий его ухода очень много. Говорят, например, что причиной тому стала «Приказная изба». Не смог, мол, сохранить здание, перенес все экспонаты в другое место - и сам гуляй.

Михаил Судовиков руководил музеем с 2015 года. Фото: vk.com/m.sudovikov

Однако, по словам источника, официальная причина увольнения Судовикова - несоответствие уровня зарплат работников майским указам Президента России.

Корреспондент «Комсомолки» связался с Михаилом Сергеевичем и выяснил, как видит всю ситуацию сам экс-директор музея.

- Давайте говорить откровенно, - начал диалог историк. - Я написал заявление об увольнении по собственному желанию. Я решил, что мне пора сосредоточиться на научной работе и преподавании. Уже несколько лет я тесно связан с Центром регионоведения библиотеки имени Герцена. Там я сейчас и продолжу свою работу. Остальные версии своего «громкого увольнения» я, конечно, слышал. Поверьте, в людях говорят эмоции, не более того.

На сайте Кировского областного краеведческого музея уже сообщается имя нового руководителя. Исполнять обязанности директора заведения будет Надежда Юрьевна Осколкова, в прошлом - замдиректора музея.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Будет ли продолжена «оптимизация кадров» в сфере культуры Кировской области и появятся ли в «черном списке» новые имена, источник «Комсомолки» не сообщил, ограничившись туманной формулировкой:

- Стулья, в общем-то, шатаются еще под несколькими деятелями, - рассказал источник. - Называть конкретные имена и фамилии пока что не имеет смысла. Все покажет время.