В Кирове без горячей воды остаются еще 33 дома и школа №52

15 Окт. 19:35 2018-10-15T20:14:16+03:00

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В понедельник, 15 октября, в администрации города прошло оперативное совещание. Мэр города Елена Ковалева и сити-менеджер Илья Шульгин обсудили основные городские проблемы с подрядчиками. И их оказалось не мало: до сих пор не во всех домах есть горячая вода, кировчане жалуются на замусоренные кладбища и надоедливую рекламу, а рабочие не укладываются в сроки по ремонту. «Комсомолка» расскажет обо всем по порядку.

«ОТНОШЕНИЕ К ЗИМЕ КАК МИНИМУМ ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ»

На утреннем совещании директор «КТК» Дмитрий Яшин сообщил в своем докладе о том, что в Кирове до сих пор остаются без горячей воды 33 жилых дома и школа №52. Если говорить об учебном заведении, то в нем проблемы возникли из-за дефекта на теплотрассе. Школу уже попытались подключить к горячей в воде субботу, однако из этого ничего не вышло. Тогда компания приняла решение сменить 80 метров трассы. Работы должны начаться уже сегодня. Оставшиеся дома пообещали подключить в течение недели.

Однако помимо школы представителей власти интересовал участок улицы Казанской, где «КТК» также проводили работы на теплотрассе. Движение на этой улице планировали открыть 15 октября. Вот только ремонт на участке так и не завершен, хотя идет уже с июля.

- Все выходные в городе была хорошая погода, но на месте опять никого не было, - отметила мэр Кирова. - Стоит экскаватор и полная тишина. Та же ситуация и на Профсоюзной.

Участок, где идет раскопка, перекрыт для движения авто. Фото: admkirov.ru

Глава администрации Илья Шульгин предложил вводить штрафы за отставание от графика, если предупреждения не работают. В свое оправдание, представитель КТК Дмитрий Яшин сообщил, что сейчас на участке работает подрядчик, но уже с сегодняшнего дня КТК станет делать ремонт своими силами. Однако такой ответ сити-менеджера не устроил.

- Либо вы не контролируете ситуацию, либо подрядчик у вас бесконтрольный, - отметил Илья Шульгин. - Это ваша задача, и кто там работает - подрядчик или вы своими силами - совершенно не интересует. Говорим каждый раз, что в выходные работы должны продолжаться. Предупреждения не работают - давайте перейдем к штрафам. Мы на пороге зимы стоим. Но «КТК» пока демонстрирует отношение к зиме как минимум легкомысленное. А ведь вы у нас единственный поставщик по большинству объектов.

ТЕХНИКА К ЗИМЕ ГОТОВА, А С ЛИСТЬЯМИ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ

Подрядчики отчитались и о вывозе мусора и листьев с улиц города. В понедельник с тротуаров вывезли 150 кубометров мусора. Однако ни техники, ни дворники с задачей не справляются. Из-за сильного ветра листва снова разлетается по пешеходным дорожкам.

Многие могилы на кладбище засыпаны мусором. Фото: vk.com/zlo43

Также после Покровской родительской субботы оказалось сильно замусоренным Макарьевское кладбище. Сити-менеджер Илья Шульгин зачитал подрядчикам обращение одной их жительниц города. Женщина направила письмо в онлайн-приемную администрации, в котором рассказала об ужасном состоянии Макарьевского кладбища. Она сообщила, что мусор, листья и поломанные ветки в некоторых местах сложены прямо на могилы. В том числе, и на могилу ее бабушки. Глава администрации поручил в ближайшее время вывезти мусор с кладбища.

НЕ СПРАВЛЯЕМСЯ И С РЕКЛАМОЙ

Ежедневно подрядчики очищают остановки от незаконных рекламных объявлений. Однако вовремя убирать различные объявления с деревьев и столбов работники не успевают. По словам подрядчиков, что с такой рекламой трудно бороться из-за того, что ее расклеивают по ночам. Тогда депутат Андрей Востриков предложил обратиться в полицию. Ведь по закону можно наказывать за рекламу того, чей номер указан в рекламных объявлениях.

Кроме того, на совещании обсудили и рекламные граффити с пивными крышками, которые встречаются в нашем городе почти на каждом шагу. За надписи могут оштрафовать местный пивоваренный завод.

Илья Шульгин потребовал, чтобы в ближайшее время рекламные надписи были закрашены. Фото: vk.com/metaluginet

- Необходимо закрасить это безобразие и оштрафовать компанию, - отметил глава администрации. - Пусть берут своих сотрудников, покупают краску и замалевывают это.

Однако руководство завода свою вину отрицает, и уверяет, что граффити с адресом их заведения к ним никак не относится.

СНОВА ЖЕЛТЫЕ ЗАБОРЫ

Разговор зашел и о «желтых заборах», которые в очередной раз перегородили путь пешеходам.

- Насколько я помню, я давал распоряжение не ставить больше такие ограждения, - отметил Илья Шульгин. - В итоге очередной «желтый забор» перегородил пешеходный переход на Филейке. Какая музыка играет в голове у людей, которые ставят эти «желтые заборы»?

В ответ на это подрядчики сообщили, что такие ограждения уже давно ставит ДДХ. Илья Шульгин потребовал решить этот вопрос.

В Кирове продолжают устанавливать «желтые заборы». Фото: admkirov.ru

Напомним, что впервые о таких ограждениях заговорили на прошлой неделе. Кировчане пожаловались в соцсетях на то, что аллею на Октябрьском проспекте наглухо перегородили «желтыми заборами» на пересечении с улицей Труда.