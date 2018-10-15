Переговоры с УК ведутся, суд по Осинцам продолжается: когда в Кирове станет меньше мусора?

15 Окт. 16:09 2018-10-15T16:18:02+03:00

До начала ноября будет известно, какие компании займутся вывозом коммунальных отходов в регионе

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В сфере обращения с отходами грядут изменения. Напомним, в Кирове и Кировской области с 1 января вводится новый «мусорный» тариф, а территориальная схема обращения с отходами уже утверждена и вскоре также начнет использоваться.

Однако уже сейчас ясно, что быстро вопрос складирования мусора в Кирове решить не удастся. «Комсомолка» пообщалась сдепутатом Кировской городской думы, зампредом комиссии по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности Михаилом Шиховым. Наш постоянный эксперт рассказал, с какими проблемами «мусорной» сферы предстоит столкнуться региону.

КТО ЗАЙМЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ МУСОРА?

Компаний, готовых работать над вывозом отходов, в Кировской области недостаточно. Это стало ясно, когда специалисты начали прорабатывать все детали новой территориальной схемы.

- В Опарино и еще нескольких районах области таких предприятий попросту нет, - рассказал «Комсомолке» Михаил Шихов. - А в некоторых районах другая проблема: отсутствие постоянного подъезда к отдаленным деревням и селам. До некоторых поселений порой бывает трудно добраться - как там оборудовать мусорные площадки, сказать трудно.

Один из возможных пунктов решения этих проблем - деление всей территории Кировской области на крупные участки. До начала ноября региональный оператор «Куприт» проведет торги на оказание услуг по вывозу мусора в 2019 году. Компания выставит всего три лота.

Первый лот - город Киров и северо-запад области. В него войдут Слободской, Оричи, Юрья, Орлов, Шабалино, Свеча, Подосиновец, Луза, Опарино, Мураши, Даровской, Котельнич и территории районов, а также ЗАТО Первомайский. В этом направлении возрастает транспортировка мусора из отдаленных районов.

Вторым лотом станет северо-восток региона: Белая Холуница, Омутнинск, Афанасьево, Верхнекамск, Нагорск и прилегающие территории.

Третий лот составят Арбажский, Пижанский, Тужинский, Советский, Яранский, Кикнурский, Санчурский, Верхошижемский и Лебяжский районы.

Возможно, принятие каждого из лотов крупным оператором-перевозчиком сможет гарантировать отсутствие проблем с вывозом коммунальных отходов.

- Юго-восточное направление «Куприт» оставит за собой, - пояснил Михаил Шихов. - Речь идет, в частности, о Нововятске, Кирово-Чепецке, Малмыже и Нолинске. Согласно закону, «Куприт» мог взять гораздо более крупный лот, однако компания решила остановиться на этом.

ХВАТИТ ЛИ ПОЛИГОНОВ?

Еще одна проблема «мусорной» сферы на сегодня - площадки, на которых можно будет хранить отходы. Часть полигонов, закрепленных в новой территориальной схеме, не смогут работать.

- Пока что речь идет только о трех объектах, - рассказал Михаил Шихов. - Один из них, например, расположен в Санчурске. Полигон там должен быть, но компания, занимающаяся его разработкой, «закопалась» в документации. Специалисты уже думают, как можно решить эти вопросы.

Крупный полигон в Костино, который принимает мусор из Кирова, больше не может складировать коммунальные отходы. С новым полигоном в Осинцах - так уж вышло - тоже не все гладко.

- Первая часть объекта уже построена, - пояснил «Комсомолке» Михаил Викторович. - Однако его объемов хватит только на два года. Утверждение второй карты пока что не завершено, застройщик судится с ДОСААФ. Та сторона боится, что на полигон будут слетаться птицы, и из-за этого полеты членов аэроклуба станут небезопасными. Судья в очередной раз отложила решение по этому делу, пока что до 7 ноября. Сторонам предложили заключить мировое соглашение - посмотрим, к чему можно будет прийти.

КУДА СМОТРИТ РОСПОТРЕБНАДЗОР?

Еще об одной очевидной проблеме общественники и соцсети «кричат» уже не первый месяц: Киров (и не только он) попросту завален мусором. Площадок не хватает, отходы вывозятся нерегулярно, рабочие зачастую оставляют на месте весь тот мусор, который лежит вне контейнеров.

- Мы уже не в первый раз говорим: все это - «инициатива» УК - объяснил Михаил Шихов. - Компании заключают договоры по, мягко говоря, странным показателям. Контейнеров во дворах на самом деле должно быть больше, рабочие должны адекватно подходить к вывозу мусора.

По словам Михаила Викторовича, сейчас ведутся активные переговоры с УК Октябрьского района, ЦКС и другими компаниями. Возможно, ситуация изменится уже в ближайшее время.

- Нам интересно, куда смотрит Роспотребнадзор, - поделился эксперт. - Не все вопросы «мусорной» сферы можно решить через «Куприт» и ответственных лиц, это в целом иное направление. Если не решить проблему заваленных мусором площадок в ближайшее время, кто сможет гарантировать, что экология города не понесет значительного ущерба?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 1 января Кировская область переходит на новый «мусорный» тариф. К плате за вывоз и захоронение отходов добавятся пункты по их сортировке и переработке. Работа регионального оператора, занимающегося сферой обращения с отходами, будет напрямую зависеть от того, будут ли жители Кировской области исправно оплачивать квитанции.