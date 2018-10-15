Областной музей народного образования выселяют из старинного особняка ради бухгалтерии

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-15T16:18:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской области есть много музеев, галерей, выставочных залов. Одни из них появились благодаря труду выдающихся людей, некогда живущих на Вятке: дома-музеи М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.С. Грина, другие уникальны тем, что они единственные в России, например, музей мороженого «Артико» или «Дом шляп» в Вятских Полянах. А в скором времени у нас появится и музей СССР. Однако они не только возникают, но, к сожалению, и исчезают. Причины на это бывают разные: от ненадобности руководству до пустующих без гостей залов.

Участь закрытия настигла и Областной музей истории народного образования. Сейчас он находится на втором этаже особняка Прозорова, возведенного в конце XVIII века. На первом этаже – центр бюджетного и технического сопровождения. Именно этой «бухгалтерии» и понадобился второй этаж особняка – расширяются. А музей? Либо перевезут на окраины города, либо закроют.

Областной музей народного образования учил еще и молодых педагогов, которые только-только пришли в эту профессию. Фото: askorzunina.ru

УНИКАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

- Сейчас помещение освобождают от всех экспонатов, архивные фонды достают из кладовок, шкафов, - рассказала «Комсомолке» Валентина Кощеева, бывшая сотрудница музея. – Все помещения закрыты, а документы, которые собирались несколько лет с таким трудом, лежат, как ненужная макулатура: бери – не хочу!

Валентине Ивановне сейчас 84 года. В 90-е она вместе со своими коллегами стояла у истоков зарождения музея. Будучи методистом, она сидела в архивах, библиотеках и собирала всю информацию, которая только касалась развития образования области. Переписывала добытую информацию и…самостоятельно перепечатывала ее по вечерам и ночам у себя дома на печатной машинке. Валентина Ивановна пять лет положила на то, чтобы создать так называемую «голубую папку» - список всех руководителей образовательных учреждений региона с восемнадцатого века по двухтысячные годы.

Все фотографии и документы собирались вручную, переписывались, перепечатывались, а потом выставлялись в стенах музея. Фото: askorzunina.ru

А теперь весь ее труд лежит никому не нужный. Приходи, забирай, меняй имена, фамилии, слова местами – и получай абсолютно бесплатно уникальную диссертацию, магистерскую или докторскую работы.

ЖЕМЧУЖИНА ПРОСВЕЩЕНИЯ

- Мы так загорелись идеей создания этого музея, буквально там ночевали! – признается Валентина Ивановна. – Направили во все районные школы просьбу собрать и прислать нам какие-либо сведения об истории просвещения, которые хранились в их школьных музеях. И нам приходили огромные посылки, бандероли! Мы отсмотрели весь полученный материал: достойное областного музея оставляли себе, другие документы возвращали обратно. За семь лет кропотливой работы собрали огромный архив истории кировского образования.

В музее отражена история Кировского образования с восемнадцатого века по двухтысячные годы. Фото: kirov-portal.ru

И, наконец, в 1997 году состоялось торжественное открытие. На него пришел и заместитель заведующего Кировским областным отделом народного образования Юрий Головнин. В своей торжественной речи он сказал одну фразу, которая на двадцать лет запомнилась создателям музея и которая стала его негласным лозунгом, девизом.

- Через несколько лет музей станет областной жемчужиной, которая будет просвещать! И в этом его ценность!

Так и начали работать в надежде на процветание жемчужины.

Приходя на экскурсии, дети могут на себе опробовать старые советские парты, буквари и прописи. Фото: ГТРК Вятка

МЫ СТАНЕМ СОУЧАСТНИКАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ!

Сегодня музей образования является отделом областного центра детско-юношеского туризма. Но, вероятно, музей ему не нужен. По словам Валентины Ивановны, руководитель центра Елена Мезрина написала в Министерство образования Кировской области и «отреклась» от музея.

- Самое ужасное, что никто и не знает о том, что музей закрывается, - со слезами рассказывает о своем детище Валентина Ивановна. – Я разговаривала с педагогами, коллегами, а у них глаза по пять рублей! Никто не знал! А они… Они не имеют права его закрывать. Не они его создавали! Там столько всего хранится! Столько всего… Кто сегодня понимает, что такое настоящий живой документ?! А там все это можно посмотреть, подержать в руках…Они просто взяли и приняли решение закрыть, никого не спросив… Они совершают преступление! И если мы не сможем это остановить, то мы станем соучастниками.

МНЕНИЕ

-На мой взгляд, музеи - это важнейшее явление культурной жизни общества, - прокомментировал ситуацию ректор Вятского социально-экономического института, профессор, Почетный работник высшего образования России Владимир Сизов. - Музей сохраняет память истоков и развития того дела, которому он посвящен. В нашем случае - процесса развития образования в Кировской области. Это история побед и ошибок, достижений и открытий. Без такой памяти, без опоры на предыдущий опыт, без преемственности поколений очень легко наделать ошибок. Музей ни в коем случае нельзя закрывать! Можно реформировать, реконструировать, даже перенести в другое место, но история, которую он хранит, должна сохраняться. Николай Фёдоров - известный русский философ-космист, библиовед и педагог-новатор, например, считал, что музеи и музейное дело являются едва ли не важнейшей деятельностью человечества. Те, кто отказывается от своей истории, от корней, уподобляется Ивану, не помнящему родства. То есть человеку беспринципному, без идей и убеждений. Мне неизвестны причины, по которым музей закрывают, но я убежден, что закрытие музея не может быть оправдано никакими аргументами.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Приказ о создании в Кировской области музея народного образования поступил в ноябре 1990 года. Его начальные строки гласили: «... история народного образования в области изучена недостаточно… В целях изучения и пропаганды... вклада учительства в развитие культуры и просвещения... активизации работы по воспитанию патриотизма и гражданственности подрастающего поколения...».

Экспонаты музея собирали со всех уголков нашего края: школы присылали из своих музеев вещи целыми коробками и бандеролями Фото: razvlekis-kirov.ru

Музей образования был направлен и на учителей. Смотря экспозицию прошлых лет, молодые учительницы не раз что-то записывали к себе в тетрадки, делали какие-то пометки – учились на опыте своих коллег из прошлого.

Спустя семь лет после подписания приказа, Областной музей народного образования открыл свои двери в особняке купца Прозорова, собрав под одну крышу практики десятков учителей со всего региона.

ОФИЦИАЛЬНО

- Во-первых, Областной музей народного образования на самом деле не закрывается, а будет относиться к другому учреждению, - поясняет директор Центра детского и юношеского туризма города Кирова Галина Мезрина. - По приказу министра образования Кировской области Ольги Рысевой музей перейдет Институту развития образования Кировской области на улице Романа Ердякова. Это логично, чтобы музей, просвещающий учителей и даже детей, находился именно там, где постоянно находятся педагоги и их ученики. Во-вторых, перевезти музей нас побудило и то, что бухгалтерия министерства, расположенная на первом этаже, попросила несколько кабинетов, а какой толк отдавать один-два, когда нарушится цельность всего музея? А так, мы всю экспозицию передаем ИРО. Единственное, там не будет вестись образовательная деятельность, только экскурсионная. Но музей не умрет! Он и сейчас работает: мы принимаем группы на экскурсии. Единственное неудобство - в актовом зале, где проводились занятия с детьми, стоят коробки с документами из архивов. Зато полноценное погружение в историю образования области! Когда музей переедет в новое здание, пока неизвестно: сейчас помещения ремонтируются.