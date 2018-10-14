Кировчанка Мария Васильева : «Было очень обидно, когда я упала на шоу «Русский ниндзя»

СЕГОДНЯ 19:09 2018-10-14T20:22:16+03:00

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В воскресенье, 14 октября, на Первом канале показали второй выпуск нового сезона проекта «Русский ниндзя». Пока это лишь отборочные серии, дальше от этапа к этапу полоса препятствий будет усложняться.

В этом году в шоу участвуют сразу двое кировчан: ведущая Первого канала Мария Васильева и фитнес-тренер Денис Гафиуллин.

Марию Васильеву пригласили на съемки в программу. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Выпуск с участием Марии показали в минувший выходной. Девушка не удержалась и сорвалась практически на первом снаряде.

- Мне было очень обидно, когда я упала, - признается девушка. - Жалко, что пройти удалось так мало. Но потом я наблюдала за другими участниками и видела, что на этом же месте, где не удержалась я, вниз летели и многие другие, среди которых и опытные спортсмены. Полоса очень сложная. Участок, где я упала, расположен под сильным наклоном на огромной высоте, и прыгать надо было очень далеко.

Мария признается, что физически она, конечно, не была готова к подобным испытаниям.

- Меня пригласили поучаствовать в съемках промо-ролика для проекта. Его снимали летом. Видимо, я хорошо себя проявила, потому что после промо меня пригласили принять участие в самом проекте, - рассказывает Мария Васильева.

Мария осталась довольно своим участием в проекте. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Ведущая новостей признается, что с самого начала понимала, что для такого сложного спортивного проекта она мало подготовлена, но решила поучаствовать, чтобы получить новые эмоции.

- Для участия приезжают спортсмены со всей страны, в том числе и именитые чемпионы, очень подготовленные люди. Понятно, что мне до их уровня далеко. Но я согласилась участвовать, чтобы получить новые впечатления, в конце концов, для того, чтобы доказать, что нет ничего невозможного, - признается Мария.

Мария осталась довольно своим участием в проекте. Фото: Мария Васильева

В этом году организаторы изменили полосу. Никто из участников заранее ее не видел, так что для них каждое задание является неожиданным. И именно это добавляет особый колорит проекту, ведь все эмоции участников настоящие.

СПРАВКА «КП»

«Русский ниндзя» - национальная версия культового шоу о сильных духом и телом Ninja Warrior, которое приобрело мировую известность благодаря фирменной полосе препятствий, которая усложняется от этапа к этапу. Финальное испытание проекта - «Гора Мидорияма». За всю историю проекта в разных странах Мидорияма покорилась лишь девяти экстремалам. Первым победителем стал японец Казухико Акияма, покоривший Мидорияму в 1999 году. В последний раз на Мидорияму поднимались в 2016 году – это сделали сразу трое участников вьетнамской версии шоу.