Недостаток топлива, отсутствие документов, прорывы теплосетей: как кировские коммунальщики «готовились» к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-09T10:00:39+03:00

По некоторым адресам тепло отсутствует до сих пор

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25 сентября администрация города Кирова постановила начать отопительный сезон 2018-2019 годов. Однако ряд частных фирм, обеспечивающих коммунальным благом жилые дома и социальные учреждения, затянули сроки подачи тепла. Подобные нарушения выявили и пресекли сотрудники прокуратуры.

«Комсомольская правда» в Кирове» рассказывает, кто из «частников» игнорировал решение мэрии, по чьей вине замерзали кировчане и будет ли у отопительного сезона «счастливый финал».

КТК - В «АНТИЛИДЕРАХ»

Прокуроры всех четырех районов города Кирова выявили различные нарушения в подготовке к отопительному сезону: в котельных не хватало топлива, УК не получали документов о готовности к работе, дефекты и прорывы на теплосетях подолгу не устранялись.

Так, в Ленинском районе компания «Теплотехник» вплоть до 4 октября не включала в работу четыре котельные - из-за этого свыше 20 жилых домов в Кирове оставались без отопления.

С точно таким же безразличием к отопительному сезону готовилась и нововятская компания «Производственный комплекс». Она занимается поставкой тепла в жилые дома слободы Сошени. Еще несколько нет назад компания вывела из работы систему отопления, причем, мэрия Кирова была в курсе этих событий. Однако ни «частник», ни муниципальная власть не сделали ничего для подачи тепла в нужный срок.

Для подачи тепла в дома и учреждения потребовалось вмешательство прокуратурыФото: Алексей БУЛАТОВ

«Антилидером» списка стала КТК - коммунальщики слишком долго ремонтировали теплосети, поэтому в Кирове «замерзал» десяток социальных и образовательных учреждений: детские сады № 26, 58, 100, 152 и 170, школы № 2, 22, 47 и 54, а также детско-юношеский центр Октябрьского района.

В каждом из таких случаев для подачи тепла в дома и учреждения потребовалось вмешательство прокуратуры, в отдельных случаях дошло и до судебных исков. Итог, к счастью, один: нарушения устранены, отопление появилось на всех объектах.

ТРУБЫ РАЗРЫТЫ, А РАБОТЫ НЕ ВЕДУТСЯ

Тем временем в Кирове продолжает свою работу проект «Народный контроль». О ходе проверок и обращений кировчан в соцсетях рассказывает зампред областного Заксобрания Роман Титов.

Политик утверждает, что только за 2 октября на «горячую линию» проекта поступило 66 жалоб на срыв начала отопительного сезона. По его словам, работа подрядчиков по некоторым адресам была попросту провалена.

- Волна жалоб нарастает, - сообщил Роман Титов в своем Telegram-канале. - Часто приходится слышать, что воды в домах не было все лето, трубы разрыты, а работы не ведутся. Причем, по некоторым адресам такая ситуация складывается не впервые!

Часто приходится слышать, что воды в домах не было все летоФото: Дарья КОНОВАЛОВА

К вечеру 3 октября (за несколько дней) накопилось чуть менее 200 таких жалоб. Уже в начале текущей рабочей недели, когда, казалось бы, отопление появилось по многим «долгожданным» адресам, начали поступать новые «тревожные сигналы». В некоторых жилых домах, по словам Титова, тепла нет до сих пор, а УК молчат в ответ на звонки жильцов.

… А СНЕГ УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ

Роман Титов взялся и за неудобные прогнозы: политик назвал топ-3 «зон риска», в которых котельные могут не справиться с отопительным сезоном.

Тепла нет до сих пор, а УК молчат в ответ на звонки жильцовФото: Елена КАРЛИНА

Один из таких объектов находится в поселке Безбожник Мурашинского района. Местную котельную Титов называет «одной из самых горячих точек» прошлой зимы: ошибки, прежде допущенные в работе котельной, устранены, но прогреть топливо до нормы пока что не удается. Это вызвано нестыковками в проектировании и монтаже котельной. «Время есть, но квалификация местных муниципалов, увы, невысока», - заключает политик.

Схожая ситуация и в поселке Рудничном Верхнекамского района: с момента запуска котельной местные власти, собственник объекта и владелец концессии находятся в конфликте.

Из ряда вон выходящая ситуация сложилась и в поселке Косино Зуевского района.

- Из-за раздолбайского отношения властей новая котельная в Косино до сих пор не построена, - пояснил Роман Титов. - А меж тем, снег уже не за горами. Буду рад ошибиться во всех своих прогнозах. Это не постановка диагноза, мы лишь по опыту последних лет указываем на важные «болевые точки» в старте отопительного сезона.

Котельные могут не справиться с отопительным сезономФото: Ольга МАКАРОВА

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Все указанные «горячие точки», по словам Романа Титова, будут на особом контроле активистов в течение всей зимы. Также за этой проблемой будут следить власти на разных уровнях, Госжилинспекция и другие органы.

- Пока что разбираемся в тех ситуациях, о которых нам успели сообщить, - заключает зампред. - То УК банкротится, но задолжала поставщикам космические суммы. Пока что вывод один: даже исключительно хорошие погодные условия августа и начала сентября коммунальщики не используют для своевременных работ.

ВАЖНО

+7 (8332) 38-11-53 - телефон доверия прокуратуры Кировской области;

+7 (8332) 40-71-63, 40-70-45 - «горячая линия» проекта «Народный контроль». Сообщите специалистам о любых проблемах, связанных с прохождением отопительного сезона.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На 8 октября в Кировской области (без учета города Кирова) отопления все еще не было в двух домах культуры, спортзале и нескольких жилых домах. Социальные объекты, напомним, должны подключить к теплу до 15 октября