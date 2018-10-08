Рок-фестиваль в Кирове собрал 60 тысяч рублей на помощь бездомным животным

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-08T13:54:45+03:00

Первый в Кирове благотворительный рок-фестиваль объединил несколько сотен человек

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В минувшие выходные в Кирове впервые прошло благотворительное мероприятие необычного формата - Киров присоединился к общероссийской акции - рок-фестивалю в поддержку бездомных животных. Рок-фесты проводились в Москве, Питере, Казани, Уфе. Всего в этом году присоединилось 69 городов. Идея была проста: на выступление местных рок-групп собрались зрители. Входной билет в Кирове стоил 300-350 рублей. Все собранные средства пошли на содержание и лечение бездомных кошек и собак.

Музыканты завораживали не только своими вокальными способностями, но и виртуозной игрой и харизмой, которая заполняла весь залФото: Елизавета Захарова

Накануне фестиваля было продано билетов на 30 тысяч рублей, по истечении трех часов концерта - на 43 тысячи. Всего в рамках фестиваля организаторы - волонтеры «Дари добро» - продали билетов и hand-made вещей, собрали пожертвований порядка 60 000 рублей!

На арт-маркете были представлены значки и стикеры котов, стилизованные под известных музыкантов. Это неподражаемый король рок-н-ролла - Элвис ПреслиФото: Елизавета Захарова

- Основная цель фестиваля - донести окружающим, что мы все равны в этом мире: и животные, и люди, - говорят организаторы. - Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация других не допустимы. Животные не могут себя защитить, но мы можем это сделать за них. Мы все разные. Разных возрастов и национальностей, профессий, взглядов на жизнь. Но есть вещи, которые должны всех объединять. Пусть этот фестиваль будет первым шагом к объединению людей делать что-то хорошее.

С модной Венгой в специально сшитом для фестиваля жилете хотели сфотографироваться все. И она послушно позировала, смотря вверх… на кусочек сыра в руках хозяйкиФото: Елизавета Захарова

ВАЖНО

Очень порадовало, что в Кирове так много неравнодушных людей, которые не только пришли послушать, но и предлагали свою помощь, и помогали с организацией концерта. Откликов было очень много!