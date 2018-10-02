Четыре района Кировской области могут замерзнуть этой зимой

СЕГОДНЯ 20:44 2018-10-02T20:59:33+03:00

В Котельничском районе работы на теплосетях только начали вести Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запасы топлива в них рассчитаны на несколько недель

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Сегодня прошло заседание областного правительства, на котором обсудили старт отопительного сезона в регионе.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Шабалинский район можно назвать образцовым в плане подготовки к осени-зиме. Все работы провели в срок и так вовремя начали подавать тепло в поликлиники, детские сады, школы, дома культуры, а также вовремя подключили жилфонд.

В то же время глава района Александр Рогожников поднял вопрос о ремонте котельной в пгт Ленинское, которая обеспечивает тепло для 1500 тысяч человек и требует реконструкции. Александр Евгеньевич заметил, что для проведения работ требуются дополнительное финансирование и сейчас проект рассматривается совместно с правительством.

Также глава обеспокоен ценами на дрова.

- Ещё хочу обратить внимание: ежегодное потребление дров составляет порядка 40 тысяч кубометров. В связи со значительным повышением стоимости дров администрация совместно с ресурсниками проводит индивидуальную работу по обеспечению дровами объектов социальной сферы по более доступной цене.

Муниципалитет выступает с предложением о выделении дровяной лесосеки по социальной цене для областных и межмуниципальных обществ. Этот вопрос обсуждался с министерством лесного хозяйства.

В ЗОНЕ РИСКА

Если в областном центре ресурсники в течение лета активно латали дыры и перекладывали трубы. То в Котельническом районе работы на сетях только начали вести.

Причина затягивания работ – халатность предыдущего руководства, которое не слишком озадачивало себя с подготовкой к отопительному сезону

В этом году на ремонт сетей из регионального бюджета на ремонты сетей в Котельническом районе выделили 3 миллиона и 159 тысяч добавил муниципалитет.

Из них чуть больше миллиона уйдут на сети в поселке Ленинская Искра (срок выполнения работ – 21 ноября), примерно столько же уйдут на ремонты труб Юбилейного сельского поселения (срок окончания работ 29 октября) и поселке Светлое (работы должны были завершить к концу сентября, но подрядчик не успел, поэтому ремонты еще идут).

- Все поселения Котельнического района, где ситуация остаётся сложной, находятся на контроле администрации и областного правительства, - отметила Светлана Захарова, глава Котельнического района. – В результате 484 тыс 900 руб. выделили дополнительно на самые проблемные объекты, которые были выявлены в результате анализа по всем сельским поселениям.

24 сентября в районе стартовал отопительный сезон. До сих пор нет тепла в доме культуры, фельдшерско-акушерском пункте и в некоторых домах в Светлом.

- Сейчас ведется работа по подключению всех объектов к отоплению. Поэтому в скором времени тепло появится везде, - заключила Светлана Захарова.

ЭнергосбыТ отключил электроснабжение котельной в селе Красногорье из-за долгов, сумма 743 тысячи рублей. По словам, Светланы Евгеньевны, сейчас ресурсники заключили агентский договор и работают по предоплате.

Что касается долгов перед ресурсными организациями, то на 1 сентября этого года их накопилось 26, 2 миллионов рублей. По ним ведётся работа и составляются иски в прокуратуру.

КАК У ДРУГИХ

В общем и целом, проблемы по заготовке топлива в области остро не стоит – в основном все пользуются собственными дровами, мазутом, опилом или щепой. Правда ситуация в некоторых районах сложилась аховая – они топятся на привозном угле.

- Ряд муниципальных районов работают на привозном угле: Слободской, Кумёнский, Яранский, Омутнинский и город Слободской, - рассказал Игорь Релькин, министр ЖКХ. - На сегодня Слободской район обеспечен топливом на 45 суток, Яранский - на 34, Кумёны – на 56 дней, Омутниск на 18 дней, город Слободской до 22 октября.

Министр отметил, что районы производят разовые закупки, так как поставщики работают по предоплате. Вместе с тем ситуация с обеспечением топливом находится на контроле в правительстве.