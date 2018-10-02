Четыре района Кировской области могут замерзнуть этой зимой
Сегодня прошло заседание областного правительства, на котором обсудили старт отопительного сезона в регионе.
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
Шабалинский район можно назвать образцовым в плане подготовки к осени-зиме. Все работы провели в срок и так вовремя начали подавать тепло в поликлиники, детские сады, школы, дома культуры, а также вовремя подключили жилфонд.
В то же время глава района Александр Рогожников поднял вопрос о ремонте котельной в пгт Ленинское, которая обеспечивает тепло для 1500 тысяч человек и требует реконструкции. Александр Евгеньевич заметил, что для проведения работ требуются дополнительное финансирование и сейчас проект рассматривается совместно с правительством.
Также глава обеспокоен ценами на дрова.
- Ещё хочу обратить внимание: ежегодное потребление дров составляет порядка 40 тысяч кубометров. В связи со значительным повышением стоимости дров администрация совместно с ресурсниками проводит индивидуальную работу по обеспечению дровами объектов социальной сферы по более доступной цене.
Муниципалитет выступает с предложением о выделении дровяной лесосеки по социальной цене для областных и межмуниципальных обществ. Этот вопрос обсуждался с министерством лесного хозяйства.
В ЗОНЕ РИСКА
Если в областном центре ресурсники в течение лета активно латали дыры и перекладывали трубы. То в Котельническом районе работы на сетях только начали вести.
Причина затягивания работ – халатность предыдущего руководства, которое не слишком озадачивало себя с подготовкой к отопительному сезону
В этом году на ремонт сетей из регионального бюджета на ремонты сетей в Котельническом районе выделили 3 миллиона и 159 тысяч добавил муниципалитет.
Из них чуть больше миллиона уйдут на сети в поселке Ленинская Искра (срок выполнения работ – 21 ноября), примерно столько же уйдут на ремонты труб Юбилейного сельского поселения (срок окончания работ 29 октября) и поселке Светлое (работы должны были завершить к концу сентября, но подрядчик не успел, поэтому ремонты еще идут).
- Все поселения Котельнического района, где ситуация остаётся сложной, находятся на контроле администрации и областного правительства, - отметила Светлана Захарова, глава Котельнического района. – В результате 484 тыс 900 руб. выделили дополнительно на самые проблемные объекты, которые были выявлены в результате анализа по всем сельским поселениям.
24 сентября в районе стартовал отопительный сезон. До сих пор нет тепла в доме культуры, фельдшерско-акушерском пункте и в некоторых домах в Светлом.
- Сейчас ведется работа по подключению всех объектов к отоплению. Поэтому в скором времени тепло появится везде, - заключила Светлана Захарова.
ЭнергосбыТ отключил электроснабжение котельной в селе Красногорье из-за долгов, сумма 743 тысячи рублей. По словам, Светланы Евгеньевны, сейчас ресурсники заключили агентский договор и работают по предоплате.
Что касается долгов перед ресурсными организациями, то на 1 сентября этого года их накопилось 26, 2 миллионов рублей. По ним ведётся работа и составляются иски в прокуратуру.
КАК У ДРУГИХ
В общем и целом, проблемы по заготовке топлива в области остро не стоит – в основном все пользуются собственными дровами, мазутом, опилом или щепой. Правда ситуация в некоторых районах сложилась аховая – они топятся на привозном угле.
- Ряд муниципальных районов работают на привозном угле: Слободской, Кумёнский, Яранский, Омутнинский и город Слободской, - рассказал Игорь Релькин, министр ЖКХ. - На сегодня Слободской район обеспечен топливом на 45 суток, Яранский - на 34, Кумёны – на 56 дней, Омутниск на 18 дней, город Слободской до 22 октября.
Министр отметил, что районы производят разовые закупки, так как поставщики работают по предоплате. Вместе с тем ситуация с обеспечением топливом находится на контроле в правительстве.