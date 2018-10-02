«Годами замерзаем в собственных квартирах. Сколько это будет продолжаться?»

СЕГОДНЯ 13:46 2018-10-02T14:03:17+03:00

Отопления в домах поселка Лесного нет уже несколько лет. Фото: facebook.com

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Жители поселка Лесного Верхнекамского района забыли, что такое теплые батареи. Хотя бы теплые, не говоря уже о том, что должны они быть горячими. В их квартирах радиаторы нагреваются до уровня парного молока. Это максимум.

- На улице еще плюсовые температуры, а в квартире утром градусник показывал всего +14 градусов. Зимой, когда за окном будет мороз, в квартире столбик термометра поднимается не выше +12 градусов, и это в самой теплой комнате, а в угловой вообще всего +9, - рассказывает жительница дома № 18 на улице Энтузиастов Марина.

Из-за постоянной сырости в квартирах появляется плесень. Фото: Евгения ЛУНЕГОВА

По словам местных жителей, тепла в домах нет уже несколько лет. Причем замерзает не весь поселок, а лишь те дома, которые отапливаются котельной № 2. Это порядка 10 многоквартирных домов, где живут сотни людей, среди которых есть дети и старики.

- Это просто ужасно! Потолок в квартире весь в плесени, и она не выводится. Обои на внешней стене просто не держатся от сырости. На окнах зимой огромная шуба снега. По квартире можно ходить только в валенках, - рассказывает жительница дома № 3 Октябрьской улицы поселка Лесного Евгения Лунегова. - Самое страшное, что это длится годами и никакого просвета или улучшения нет.

Зимой температура воздуха в квартирах не поднимается выше +12 градусов. Фото: Евгения ЛУНЕГОВА

При этом платят за отопление жители Лесного по полной: зимой в однокомнатной квартире счета за «коммуналку» достигают 8 000 рублей.

С 24 сентября в поселке стартовал отопительный сезон - котельная работает. Но батареи в домах так и не стали теплыми. Понимая, что в этом году вновь придется замерзать в родных квартирах, люди пришли в ужас. И направились на стихийный сход, чтобы глава новой теплоснабжающей компании объяснил, когда батареи наконец-то нагреются.

ЛЕТО ПРОШЛО. ПРОБЛЕМА НЕ НАЙДЕНА

Летом в поселке Лесном Верхнекамского района сменилась теплоснабжающая организация, так как прежняя попросту обанкротилась. Теперь за котельную № 2 отвечает ООО «Кирсинская управляющая компания», которая уже много лет успешно отапливает дома в городе Кирсе и в поселке городского типа Светлополянске. Народная молва благосклонно отзывается об этой компании, поэтому и жители Лесного надеются, что у них станет лучше.

Новая управляющая компания пообещала выяснить, почему тепло не приходит в дома местных жителей. Фото: Евгения ЛУНЕГОВА

Вот только тепла как не было, так и нет. Правда, директор новой теплоснабжающей компании уверяет, что причина в аварии, которая произошла в минувшие выходные.

- На котельной вышел из строя насос, - рассказывает директор ООО «Кирсинская управляющая компания» Игорь Бабурин. - Мы установили новый, но он оказался бракованным. Поставили другой. Температура теплоносителя на выходе из котельной сейчас в пределах нормы, насос должен разнести тепло по системе.

Вот только жители Лесного уверяют, что даже после замены насоса батареи в квартирах холодные.

Игорь Валерьевич пообещал, что в ближайшие дни выедет ремонтная бригада из Кирса, которая должна будет понять, почему из котельной тепло выходит, а до квартир не доходит.

- Мы только приступили к работе. Сейчас нам предстоит обследовать сети, понять, где могут быть теплопотери. Возможно, тепло теряется на сетях, а может, уже в домах. За сети отвечаем мы, а вот утепление домов не наша сфера. Я вас уверяю, что у нас нет интереса людей морозить, будем искать причину и устранять ее. Но изменить ситуацию, которая складывалась годами, за день мы не можем, - говорит Бабурин.

Так в Лесном выглядит теплосеть. Фото: Евгения ЛУНЕГОВА

При этом ООО «КУК» сейчас работает в Лесном по договору доверительного управления, который 27 сентября закончился. Еще в начале сентября компания подала проект концессионного соглашения в Минэнерго и ЖКХ Кировской области. Но до сих пор соглашение не подписано. Поэтому «КУК» пока занимается проблемами сетей Лесного, как говорится, на общественных началах. Но в компании уверяют, что из-за бумажных проволочек прекращать обслуживать котельные и теплосети поселка не намерены.

КОМПЕТЕНТНО

Адвокат Сергей Носков поясняет, что температура в жилых помещениях ниже +18 градусов является «услугой ненадлежащего качества». Поэтому жители Лесного могут рассчитывать на перерасчет платы за такую услугу. Правда, для этого необходимо официально зафиксировать факт низкой температуры. Для этого жителям нужно пригласить в квартиру сотрудников управляющей компании, прокуратуры или Государственной жилищной инспекции. После того как факт зафиксирован, следует обратиться с данной бумагой за перерасчетом в теплоснабжающую компанию.

Но надо помнить, что таким образом перерасчет сделают лишь той квартире, где зафиксирован факт низкой температуры, а не всему дому. Чтобы пересчитывали всем, фиксировать холодные батареи нужно массово жильцам дома.