«Герои нашего времени». Почему кировчане верят мошенникам, ворам и аферистам

СЕГОДНЯ 13:14 2018-09-28T13:20:14+03:00

Всего за месяц в Кирове поймали двух молодых людей, которые сумели уговорами и обещаниями обмануть десятки людей и выманить у них миллионы

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На днях Ленинский районный суд города признал виновным 37-летнего кировчанина в мошенничестве, причем сразу по нескольким преступлениям. Мужчина сумел втереться в доверие кировчанам и выманить у них крупные суммы денег.

С первым своим «спонсором» он познакомился через интернет. Но даже удаленно, не зная человека лично, смог так втереться в доверие, что в течение двух лет умудрялся тянуть из несчастного деньги. Каждый раз обещая «помочь» за небольшую плату, в итоге он нажился на 170 000 рублей.

- Он представился сотрудником полиции и пообещал кировчанину помочь вернуть крупный долг, который тот безрезультатно ждал. При этом он, конечно, даже не намеревался помогать, - рассказали в прокуратуре Кировской области.

Параллельно предприимчивый кировчанин обманывал еще одного знакомого. Сначала он пообещал помочь устроить на работу его супругу. И не куда-нибудь, а в департамент муниципальной собственности администрации Кирова. За вознаграждение, конечно же.

А когда узнал, что знакомый хочет купить машину, вызвался помочь купить подержанную Honda CR-V в отличном состоянии, но по бросовой цене.

В общей сложности «помощнику» доверчивый приятель отдал около миллиона рублей.

Оба хабаровчанина подали на «приятеля» в суд. И в итоге тот загремел в колонию общего режима на 2,5 года.

А всего месяц назад в том же Ленинском суде рассматривали дело 27-летнего кировчанина, которого также обвиняли во множестве случаев мошенничества, да еще и в краже.

Так, весной 2015 года молодой человек взял у своего знакомого в долг 570 тыс. рублей якобы на развитие бизнеса. При этом, как только дело пойдет, обещал вернуть и деньги, и проценты. Но так и не вернул.

Весной 2016 года он продал свой автомобиль Toyota Camry за 700 тыс. рублей. Вот только себе он оставил второй ключ на автомобиль, которым спокойно открыл машину и уехал со стоянки, хотя машина уже принадлежала не ему. А затем предприимчивый кировчанин восстановил документы в ГИБДД и перепродал автомобиль третьему человеку.

А в 2017 году молодой человек брал через Avito.ru в аренду строительный инструмент (бензобур, отбойные молотки, виброплиты, бензиновые электростанции), а также несколько игровых приставок Sony PlayStation. Ничего из взятого он владельцам не вернул. Так он обманул 12 человек, причинив им ущерб в 500 тыс. рублей.

В прокуратуре Кировской области рассказали, что этот мужчина уже был судим за совершение 14 краж и мошенничеств.

Суд приговорил «патологического обманщика» к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В правоохранительных органах признают, что в последние годы мошенничество стало одним из самых распространенных преступлений. И это при том, что многие обманутые не сообщают о преступлениях, так как стесняются, что попались на уловки. И эти обманы сходят мошенникам с рук.

Всплеск и рост таких преступлений связывают с желанием людей жить хорошо и красиво, как показывают в телевизоре и интернете: ездить на дорогой машине, отдыхать на фешенебельном курорте, жить в своей квартире. И чем моложе человек, тем сильнее ему хочется «все и сразу». Именно поэтому в числе мошенников и аферистов чаще люди в возрасте от 20 до 40 лет. Все они хорошие психологи, отлично различают доверчивых людей.

Поэтому совет один: всегда оставайтесь бдительными!