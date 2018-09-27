2018-09-27T15:17:06+03:00
Общество

Кировская область вошла в топ-5 регионов ПФО по уровню безработицы

«Комсомолка» рассказывает о показателях занятости и самых популярных вакансиях региона
Александр ЧАРУШИН
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По данным Росстата, на сегодня 34 тыс. кировчан остаются безработнымиПо данным Росстата, на сегодня 34 тыс. кировчан остаются безработнымиФото: Олег УКЛАДОВ
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Росстат опубликовал данные о занятости и безработице в регионах России за июнь-август 2018 года. Кировская область традиционно вошла в список лидеров ПФО по количеству жителей, не имеющих работу. Однако динамика вопроса все-таки остается положительной: к августу уровень безработицы, как ожидалось, упал по сравнению с январем текущего года.

Сколько в нашем регионе незанятых жителей? Настолько ли глубока эта проблема, как кажется на первый взгляд? Какие профессии кировчан особенно востребованы? «Комсомольская правда» в Кирове» отвечает на эти и другие вопросы.

ВЫШЕ СРЕДНЕГО

Согласно данным Росстата, в августе на 651 тыс. занятых жителей Кировской области пришлось 34 тыс. безработных. В итоге уровень безработицы в нашем регионе аналитики оценили в 5%. Этот показатель выше, чем в среднем в ПФО (4,3%) и России (4,6%). В Приволжском федеральном округе уровень безработицы выше только в Перми, Удмуртии и Саратове: Кировская область делит с Чувашией «почетное» третье место в общем списке.

Восемь месяцев назад ситуация была более критичной: уровень безработицы в Кировской области оценивался в 5,3% и все так же был выше, чем в среднем по ПФО и РФ. На 640 тыс. трудоустроенных кировчан приходилось 35,6 тыс. потерявших и ищущих работу.

Самый высокий уровень безработицы отмечен в Туже и Богородском Фото: Олег СЛЁТОВ

Самый высокий уровень безработицы отмечен в Туже и БогородскомФото: Олег СЛЁТОВ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ

Служба занятости населения Кировской области приводит иную статистику. По данным ведомства, на 1 сентября 2018 года лишь 8 тыс. жителей региона стоят на учете как не имеющие работы. Общий уровень безработицы в Кировской области специалисты оценивают всего в 1,2%. К слову, год назад этот показатель был выше на 0,1%.

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Тужинском и Богородском районах (4,1%), самый низкий - в городе Кирове (0,5%). Отметим, что за год практически в половине районов Кировской области показатели занятости жителей выросли, а безработицы, соответственно, упали.

В регионе не хватает терапевтов, акушеров, неврологов и страховых агентов Фото: Евгения ГУСЕВА

В регионе не хватает терапевтов, акушеров, неврологов и страховых агентовФото: Евгения ГУСЕВА

НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ

По данным все той же региональной службы занятости населения, на 1 сентября 2018 года в Кировской области зарегистрировано 14,4 тыс. вакансий. В среднем на каждые 10 вакансий приходится всего 8 кировчан (год назад - 9 человек). Практически в половине случаев работников ищут предприятия города Кирова.

Наиболее популярными оказались вакансии швеи (314), оператора машинного доения (132) и пекаря (107). Отметим, что в списке есть и несколько направлений, в которых особенно силен «кадровый голод».

Так, на 47 вакансий врача-терапевта приходится всего один специалист, а на 63 ставки страхового агента - лишь четверо кировчан. На вакансии неврологов, акушеров и заведующих фельдшерскими пунктами (в общей сложности около 100) не нашлось ни одного соискателя.

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