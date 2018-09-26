2018-09-26T15:55:56+03:00
Общество

В Кирове прошли «Чистые игры на Вятке»

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Команды были награждены призами от спонсоров и партнеров мероприятия. Фото: предоставлено ВятГУКоманды были награждены призами от спонсоров и партнеров мероприятия. Фото: предоставлено ВятГУ
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15 сентября одновременно в 56 городах России проходила акция экологического проекта «Чистые игры». По сути, игры - это альтернативный вариант субботника, с соревновательной составляющей, где побеждает команда, собравшая наибольшее количество мусора.

Уже два года подряд Киров входит в число городов-участников проекта, а организатором выступает Институт химии и экологии ВятГУ. Также в этом году в качестве партнеров и спонсоров к играм присоединились кировские предприятия: Вятское машиностроительное предприятие «Авитек», Кировское машиностроительное предприятие, Кировский мясокомбинат и «Литон».

В этом году соревнования по сбору мусора проходили на улице Пристанской. За победу боролись 25 команд. За полтора часа участники собрали и отсортировали 305 мешков мусора. Кроме того, в ходе игр было собрано 50 покрышек и 5 батареек, которые уже отправились на утилизацию больше не отравляют окружающую среду.

В итоге места распределились следующим образом:

1 место - команда «Формуляр 1» компании Pirelli Киров;

2 место - команда «Аква»;

3 место - команда компании «mi&ko».

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