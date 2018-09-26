Центр поддержки технологий и инноваций ВятГУ вошел в топ-15 лучших в России

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-26T15:44:21+03:00

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В начале сентября в Санкт-Петербурге прошел VI съезд центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) России, объединивший ведущих специалистов в области интеллектуальной собственности. Опорный университет представила инженер по патентной и изобретательской работе отдела интеллектуальной собственности ВятГУ Людмила Федосеева.

В ходе работы съезда были подведены итоги 2017 года. Центр поддержки технологий и инноваций ВятГУ, являющийся опорной организацией Роспатента в Кировской области, вошел в топ-15 лучших ЦПТИ России (из 174!) и был награжден дипломом «За вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности и научно-технологическое развитие регионов Российской Федерации».

ЦПТИ 1 уровня в ВятГУ существует с 2012 года и оказывает помощь в вопросах оформления авторских, патентных и смежных прав, лицензионной деятельности, консультировании по вопросам охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, распоряжением правами на интеллектуальную собственность, проведении патентных исследований, а также бесплатного предоставления доступа к патентным информационным ресурсам (базам данных патентных ведомств).