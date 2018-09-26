2018-09-26T15:37:33+03:00
Общество

У Кирова есть все возможности стать IT-столицей ПФО

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Фото: ВятГУФото: ВятГУ
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- Киров вполне может стать IT-столицей ПФО! - уверен ректор Опорного университета Валентин Пугач. - Одним из шагов на пути к этому стало открытие компании «Элма Вятка» и подписание соглашения о сотрудничестве с ВятГУ. К слову, значительная часть сотрудников «Элма Вятка» - выпускники ИМИС ВятГУ, в том числе прошедшие обучение в IT-Univer.

На торжественную церемонию, приуроченную к Дню программиста, прибыло из Ижевска руководство ELMA. Обращаясь к собравшимся, директор ELMA Алексей Трефилов отметил значимость события как для самой компании, так и для Кировской области. Речь идет не только о предоставлении рабочих мест 70 IT-специалистам, но и о наличии реальной перспективы профессионального роста.

- Именно такие компании мы хотим видеть в нашем регионе, - отметил в приветственном слове Валентин Пугач. - Студенты и выпускники ВятГУ - умные, креативные ребята, достойные того, чтобы иметь интересную и перспективную работу. Сегодняшнее событие я считаю настоящим событием месяца. В то же время хочу сделать наказ: как можно больше рассказывайте о себе в соцсетях. Пусть молодежь, особенно школьники, знают о том, что у них есть прекрасная перспектива. И не где-нибудь, а в родном регионе!

В ходе церемонии было также подписано соглашение о сотрудничестве «Элма Вятка» с Министерством информационных технологий и связи Кировской области. Есть надежда, что ВятГУ и «Элма Вятка» помогут открыть немало IT-талантов, которые внесут вклад в развитие и процветание Кировской области.

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