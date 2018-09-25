В Арбаже сотрудники ГИБДД спасли из горящего дома ребенка и инвалида

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-25T16:25:24+03:00

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Ночью в воскресенье сотрудники ГИБДД дежурили в Арбаже. Около двух часов они увидели, что неподалеку из деревянного жилого дома идет дым. Инспекторы сразу же сообщили о пожаре в дежурную часть, а сами бросились спасать людей.

- Мы услышали громкий хлопок, как будто бы где-то лопается шифер, - рассказал «Комсомолке» старший лейтенант полиции Андрей Ожиганов, - И вдруг увидели вдалеке зарево. Когда подъехали к месту пожара, оказалось, что рядом с двухквартирным жилым домом открытым пламенем горела баня.

Старший лейтенант полиции Андрей Ожиганов Фото: vk.com/solncetur_kirov

По долгу службы мужчины привыкли работать в команде. Так что и в этот раз полицейские разделились на группы, проговорили свои действия и побежали к дому. Из первой квартиры пожарные уже вывели людей. Тогда лейтенант полиции Антон Фалалеев и старший лейтенант полиции Андрей Ожиганов направились ко второй квартире, чтобы разбудить остальных. Дверь им открыла пожилая женщина. Она пояснила, что хозяин квартиры инвалид и сам передвигаться не может. Тогда сотрудники полиции вывели мужчину из дома под руки. Спустя пару минут автоинспекторам снова пришлось вернуться в квартиру. Они вынесли оттуда баллон с газом, чтобы избежать взрыва. Также полицейские собрали в квартире личные вещи хозяев и передали их владельцам.

Лейтенант полиции Антон Фалалеев. Фото: vk.com/solncetur_kirov

В тоже время капитан полиции Сергей Попыванов и старший лейтенант полиции Евгений Юркин заметили, что огонь с бани перекинулся на хозяйственные постройки рядом с другим жилым домом.

Старший лейтенант полиции Евгений Юркин. Фото: vk.com/solncetur_kirov

- Мы побежали в этот дом, постучались в одну из квартир и вывели оттуда пять человек, - рассказал Сергей Попыванов. - Среди них была и женщина с полуторагодовалым ребенком. Чтобы пострадавшие не замерзли, мы усадили их в патрульный автомобиль.

Капитан полиции Сергей Попыванов. Фото: vk.com/solncetur_kirov

Затем сотрудники ГИБДД убедились, что никто из спасенных в помощи не нуждается, и отправились в ближайшие дома, чтобы эвакуировать жильцов.

За проявленную смелость руководство УМВД России по Кировской области пообещали наградить своих героев.