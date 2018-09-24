Кировские палеонтологи в конце сезона обнаружили два новых скелета древних ящеров

СЕГОДНЯ 17:01 2018-09-24T17:08:26+03:00

В этом году палеонтологам удалось найти семь скелетов Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В этом сезоне кировские палеонтологи могут похвастаться хорошими находками на Котельничском местонахождении парейазавров: пять находок в течение лета и две, но очень серьезные, - осенью. Напомним, что в Котельничском районе, на берегу реки Вятки протяженностью почти 25 километров, в течение 23 лет ведутся раскопки животных пермского периода развития Земли.

В таком виде скелеты выносят с берега и везут их в лабораторию для препарации. Фото: Леонид КАВАРДАКОВ

Кости, которые находят палеонтологи, представляют огромный интерес для ученых всей планеты. Во-первых, за годы раскопок кировские ученые открыли более 20 новых видов древних рептилий. Во-вторых, находки помогают составить более полную картину, какой была наша планета 250-260 миллионов лет назад.

В этом году группа кировских палеонтологов планировала завершить сезон раскопок в день осеннего равноденствия - 22 сентября.

- Приехали на местонахождение, - рассказывает старший научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Леонид Кавардаков. - Хотели забрать (выкопать) развал, когда кости размыло на большое расстояние, скопления суминий (небольшое животное размером с кошку). Однако наш сотрудник Илья Шумов во время небольшой разведки нашел еще два скелета парейазавров. Пока будем надеяться, что один из них - полный скелет древней рептилии.

Одна из находок - зубы суминии, небольшого животного размером с кошку. Фото: Леонид КАВАРДАКОВ

Кстати, полные скелеты животных этого периода и представляют огромную ценность для ученых - по ним можно рассказать, как жило животное, по какой причине умерло. В фрондах и в выставочных залах музея - порядка десятка полных скелетов.

Кстати, стоит отметить, что практически все находки, сделанные в этом сезоне, принадлежат Илье Шумову - одному из старейших сотрудников музея.

Илье Шумову ( в центре) удалось найти больше всего скелетов в этом сезоне. Фото: Леонид КАВАРДАКОВ

Так что полевой сезон завершить не удалось - ученые поедут выкапывать скелеты в октябре-ноябре, когда установится сухая погода.

Кстати, в прошлом году из-за дождей не удалось найти ни одного скелета.