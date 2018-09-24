КСП уличила директора школы №10 в урезании зарплат учителям

СЕГОДНЯ 14:15 2018-09-24T14:23:21+03:00

Страсти по зарплате в школе № 10 не утихают больше года. Фото: ЮЛИЯ АТРОШКО

Война директора и педагогов учебном учреждении не утихает почти год

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Все началось прошлой осенью: часть педагогического коллектива возмутилась урезанием зарплат. Со временем проблемы нарастали, как снежный ком, - разбирательства дошли до правоохранительных органов.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Прошлой осенью директор школы Ангелина Ильина предложила учителям срезать по три процента к школьным надбавкам за классное руководство, выслугу лет и проверку тетрадей. Причиной решения стало то, что учреждению не хватило денег на финансовый год.

Дело в том, что 10-я школа является автономной, то есть финансами она распоряжается самостоятельно. Все причитающиеся деньги из бюджета получают один раз в году. Однако все траты просчитать оказалось невозможным: в 2017 году подняли минимальный размер оплаты труда, следовательно, распределение средств на зарплатный фонд пришлось пересмотреть.

Чтобы дотянуть до конца года, нужно было пойти на некоторые издержки, именно это и послужило отправной точкой конфликта.

Большая часть педагогов восприняла информацию «об урезании зарплат» как вполне резонную меру.

- Зарплата стала меньше на 300-400 рублей. Согласитесь, в наше время сумма не столь существенная, поэтому возражать такому решению большинство коллектива не противилось, - рассказала учитель физкультуры высшей категории школы № 10 Галина Ерофеева. - Тем не менее, некоторые учителя-стажисты взбунтовались, мол, почему отбирают честно заработанное? И тут начались распри, жалобы во все инстанции, депутатам разных уровней.

СУХИЕ ФАКТЫ

Летом с ревизией в школу пришли представители Контрольно-счетной палаты. И нашли конкретные нарушения. Средняя зарплата педагогов школы в 2016 году составила 83%, в 2017 году - 79%, а в январе-марте 2018 года - 85% от средней заработной платы.

В правовых актах школы обнаружили ряд нарушений трудового законодательства:

- состав зарплат сотрудников школы не соответствовал нормам трудового кодекса в части состава зарплаты (повышающие коэффициенты к минимальным окладам и стимулирующие надбавки);

- система премирования и стимулирующие выплаты были не определены;

- коллектив школы не принимал участия в принятии положения об оплате труда;

- директор школы единолично устанавливал персональный повышающий коэффициент к окладу, не учитывая мнение представительного органа школы.

Кроме того, в положениях об оплате труда школы обнаружили дублирование выплат.

- Бюджетные средства, выделенные школе в 2016-2017 годах за счет субвенции на реализацию госстандарта на оплату труда педагогических и иных работников в рамках обеспечения урочной деятельности, использованы не по целевому назначению в сумме 107 тысяч 608 рублей, - значится в отчете КСП.

Установлено дублирование оснований для выплат.

Неправомерные расходы составили почти два миллиона (1 736,8 тыс. рублей) и страховые взносы - 524,5 тыс. рублей.

- Установлено неэффективное использование средств в связи с излишним начислением страховых взносов с договоров гражданско-правового характера, - отчитались аудиторы.

Директору школы направили представление для принятия мер по пресечению, устранению и предупреждению обнаруженных нарушений и недостатков и привлечения виновных к ответственности.

СЛОВО В ЗАЩИТУ

Несмотря на результаты проверки, львиная доля педагогов школы № 10 на стороне директора. Информация аудиторов отнюдь не объективна и не учитывает всех реалий, с которыми сталкивается учебное заведение.

- Ангелина Николаевна копейки лишней себе не возьмет, - в один голос утверждают педагоги. - Именно под ее началом школа стала процветать.

Так, при Ильиной учреждение получило автономию и статус школы с углубленным изучением отдельных предметов. Ученики показывают высокие результаты на областных и городских олимпиадах, ЕГЭ и ОГЭ. Учителя завоевывают престижные профессиональные награды. Также в заслугах Ангелины Николаевны значится организация кадетских классов.

- Благодаря хозяйской руке Ильиной наша школа имеет достойный вид, отремонтированы классы, столовая, актовый зал, регулярно проводятся косметические ремонты, построена беговая дорожка и гимнастический городок, - отметила Галина Леонидовна.

МНЕНИЕ СО СТОРОНЫ

К решению конфликта подключилась и депутат областного Законодательного собрания Ольга Сыкчина.

- То, что происходит в 10-й школе, меня насторожило: конфликт учителей и директора не прекращается продолжительное время, от этого страдает весь учебный процесс, - отмечает депутат. - Более того, во все это втянуты родители и ученики! Не имею права принимать какую-либо сторону, поэтому обратилась в прокуратуру с просьбой проверить деятельность учреждения.

По словам Ольги Валерьевны, пока результатов проверки у нее нет, тем не менее, депутат надеется, что в ближайшее время все споры будут урегулированы и школьники смогут спокойно продолжать учебу, а педагоги - заниматься своей работой.