Десятки кировских «управляек» на грани закрытия

СЕГОДНЯ 10:18 2018-09-21T10:20:36+03:00

Теперь, если у управляющей компании скопился долг за два месяца по счетам «ресурсников» ее могут лишить лицензии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УК

Как сообщает федеральное издание «Комсомольской правды», на днях премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, ужесточающее требования к управляющим компаниям при многоквартирных домах.

В этот перечень входит всего пять пунктов, неисполнение которых грозит УК и ТСЖ лишением лицензии.

№ 1. Ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования.

№ 2. Ненадлежащая эксплуатация лифтов.

№ 3. Задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, составляющая больше 2 месяцев.

№ 4. Непроведение испытаний систем отопления.

№ 5. Нарушение правил содержания имущества в многоквартирном доме и правил предоставления коммунальных услуг, повлекшие нанесение тяжкого вреда здоровью граждан.

И, если примеров по двум первым и двум последним пунктам нового постановления в Кирове найдется не так уж и много, то третий пункт - больное место Кировской области. И к сожалению, халатность «управляек» для нас - проблема не первой свежести. Жители города непрерывно жалуются на неожиданные отключения света, воды, тепла, газа. И такое встречается часто несмотря на то, что жильцы «многоквартирников» исправно платят коммуналку.

Но, уйдя от кировчан, деньги зачастую так и не приходят ресурсоснабжающим компаниям: долги от одних управляющих компаний могут не выплачиваться многими месяцами и составлять несколько сотен миллионов рублей!

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

За ответом на вопрос, сколько «управляек» может лишиться лицензии, «Комсомолка» обратилась к самой крупной ресурсоснабжающей компании «ЭнергосбыТ Плюс». Для справки: компания занимается поставкой в дома Кировской области воды, тепла и электроэнергии.

Ответ превзошел все наши ожидания: 72 официально зарегистрированных управляющих компаний, входящий в перечень горадминистрации, должниками являются 59 УК и ТСЖ! Это те, чей долг тянется два и более месяцев. Их общий долг «ЭнергосбыТ Плюс» составил ни много ни мало 2,6 миллиарда рублей: из них два миллиарда за электричество.

Ресурсоснабжающая компания составила ТОП-10 обслуживающих организаций, которые вошли в их антирейтинг по электроэнергии.

1. ООО «Актив-Комфорт О. Р.»: долг - 94,8 миллиона рублей.

2. ООО «Управление жилищного хозяйства»: долг - 41,6 миллиона рублей.

3. МУП «Центральная коммунальная служба»: долг - 12,4 миллиона рублей.

4. ООО «Управляющая компания «Нововятск»: долг - 10 миллионов рублей.

5. ООО «Управляющая компания «Паритет»: долг - 9,1 миллиона рублей.

6. ООО «Октябрьская управляющая компания»: долг - 6,8 миллиона рублей.

7. ТСЖ «Заречное»: долг - 6,8 миллиона рублей.

8. ТСЖ «Совет общежитий»: долг - 6,5 миллиона рублей.

9. ООО «Вятская управляющая компания»: долг - 6 миллионов рублей.

10. ООО «УК 25-ПЛЮС»: долг - 5,5 миллиона рублей.

Лидером списка должников по теплоэнергии снова стала компания «Актив-Комфорт О. Р.». Здесь она побила даже свой собственный рекорд, не выплатив «ресурсникам» 428 миллионов рублей!

Отметим, что в августе арбитражный суд помешал «Актив-Комфорт О. Р.» уйти в закат безнаказанно, запретив досрочно прекращать деятельность по управлению многоквартирными домами в Кирове: банкротиться, закрываться, передавать управление домами другим УК, в том числе и со схожими названиями.

Многомилионные долги компания накопила за десять месяцев. Что грозит этой компании и его руководителю - непонятно: арбитражный суд запретил прекращать свою деятельность, а постановление Дмитрия Анатольевича рекомендует лишить лицензии.

ЭТО ПОЗВОЛИТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОБОРНИКОВ ДЕНЕГ

До подписания постановления жилищные инспекции могли лишить управляющую организацию лицензии, пройдя все круги судебной волокиты: контролирующий орган обращался в суд, дело рассматривалось (неизвестно, сколько по времени) и только после этого УК лишали лицензии. Сейчас же эту проблему решили: жилищная инспекция может прекратить деятельность УК.

- Такое постановление стоило подписать, - прокомментировал «Комсомолке» директор молодой управляющей компании «Город» Сергей Исупов. - У нас в стране, и конкретно в нашем регионе, развелось слишком много управляющий компаний, которые только и занимаются сбором денежных средств. Да, у нас была практика привлечения УК и ТСЖ к ответственности: инспекция выявляла нарушения, выдавала директорам предписания, некоторые устранялись, а некоторые - нет. Число нарушителей растет. Да, у нас есть задолженность в некоторых ресурсоснабжающих компаниях. Это происходит в основном из-за того, что жильцы не платят за коммунальные услуги: долг периодически копится, но покрывается.

Но палка-то о двух концах. Есть и такие случаи, когда жильцы исправно платят коммуналку, а долг в ресурсоснабжающей компании копится: все денежные средства оседают в руках директоров «управляек». Бороться с этим жильцы могут напрямую: заключая «прямые договоры».

- Данная практика существует во многих регионах России, - объясняет Сергей Викторович. - Прямой договор - это когда жилец, напрямую платит «ресурсникам» за то, что он потребил, обходя посредника - управляющую компанию. Но наша область, к сожалению, технически еще не готова к такому новшеству.