Кризис моногородов: люди бегут из поселений Кировской области

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-24T00:29:11+03:00

В Кировской области расположены 11 моногородов, некоторые из них уже находятся на грани выживания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» рассказывает о населенных пунктах, в которых показатели безработицы и оттока населения бьют все рекорды

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Моногорода - поселения, жизнь в которых постепенно останавливается и умирает. Об их судьбе заговорили в конце 2000-х годов, а в 2014 году их объединили в федеральный перечень.

На поддержку всех таких поселений до 2020 года выделено свыше 25 млрд рублей. Однако, как выяснили контрольные органы, тратить эти деньги по назначению в моногородах почему-то не спешат.

«Комсомолка» рассказывает о свежем докладе Контрольно-счетной палаты Кировской области.

НА ГРАНИ КРИЗИСА

Что такое «моногород»? Это город-завод, вся жизнь которого зависит от единственного крупного предприятия, которое дает рабочие места и хотя бы какую-то уверенность в завтрашнем дне.

В Кировской области таких поселений 11. В их числе Кирово-Чепецк, Омутнинск, Кирс, Уржум, Красная Поляна, Мурыгино. Также в списке находятся Демьяново, Вятские Поляны, Белая Холуница, Луза, Стрижи.

Последние пять поселений находятся на грани кризиса: градообразующие предприятия в них прекращают свою деятельность. Проблемы на «Демьяновских мануфактурах», «Молоте», «Лузском ЛПК», «Белохолуницком машзаводе» и «Силворде» превращаются в проблемы местных жителей.

Местные власти не могут решить сложившиеся проблемыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Негде работать - нечего есть. Люди бросают все и едут искать лучшей жизни в более благополучные уголки Кировской области и даже в другие регионы. Меры, которые принимаются властями на всех уровнях, пока что не могут решить этих проблем.

ИНВЕСТИЦИИ НЕ ПРИВЛЕЧЬ, А МАЛЫЙ БИЗНЕС НЕ РАЗВИТЬ

4 сентября на заседании Коллегии Счетной палаты РФ обсуждалась судьба моногородов Кировской области. Члены регионального правительства и Контрольно-счетной палаты области говорили о принятых мерах и их результатах. Работа в 2016-2017 годах в итоге была названа малоэффективной: почти во всех моногородах Кировской области жителей слишком мало, как и перспектив выхода из кризиса.

Рабочих мест в них не хватает, а те, что есть, не дают больших зарплат. Инвестиции сюда не привлечь, малый бизнес здесь не развить. Отток населения продолжается, причем, уезжают из моногородов люди в возрасте до 50 лет.

Перспективы выхода из кризиса пока что не видныФото: Олег СЛЁТОВ

В Контрольно-счетной палате приводят пример Лузы и Белой Холуницы: за последние четыре года в них потеряли работу 791 и 981 человек соответственно. Уровень безработицы в них, а также в Стрижах, Красной Поляне и Кирсе в два раза выше, чем в среднем по России.

Эти проблемы пытались решить, отчитываясь о создании рабочих мест: в 2017 году на 11 моногородов Кировской области пришлось почти 4,2 тыс. новых ставок. Однако, если вчитаться в отчеты, становится ясно, что большая часть этих ставок - временное летнее трудоустройство школьников.

ЗАСТАВИЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ

Контрольно-счетная палата региона выявила многочисленные нарушения и недоимки в работе администраций Белой Холуницы, Лузы и Лузского района. Ранее мы сообщали о результатах этих проверок.

В Белой Холунице свыше миллиона рублей потратили на непонятные цели. Например, на ремонт крыши местной библиотеки ушло почти 540 тыс. рублей, причем, власти пытались выставить это как капитальный ремонт всего здания. В общей сложности Белой Холунице дали почти 278 млн рублей. На эти деньги отремонтировали всего пять объектов, при этом их почти не используют.

Луза - антирекордсмен по исполнению бюджетов. Как минимум 141 млн рублей местная администрация потратила неэффективно. Очистная станция, созданная за огромные деньги, полтора года стоит без дела. Новые инвестиции не будут выделены Лузе из-за того, что власти плохо или не вовремя строили, ремонтировали, восстанавливали объекты инфраструктуры.

Регион уже вернул Фонду развития моногородов 88,5 млн рублейФото: Анастасия ОСИПОВА

Кировскую область уже заставили вернуть в Фонд развития моногородов 88,5 млн рублей из-за проблем в развитии Лузы. Возможно, вскоре крупную сумму придется вернуть и из-за плохой работы белохолуницкой администрации.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В 2014-2017 годах из моногородов Кировской области уехало 7,2 тыс. жителей. Уровень безработицы в них растет, как и уровень общественного недовольства. Проверка Контрольно-счетной палаты нашла в действиях местных властей немало нарушений и требует устранить их - возможно, все действительно встанет на свои места.

Однако стоит отметить, что часть вятских моногородов может лишиться статуса (а так же поддержки, денег, инвестиций): в Минэкономразвития России недовольны оттоком населения и плохой работой наиболее крупных заводов и предприятий.