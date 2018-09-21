«Пять миллионов рублей просто закопали в песок»: кировские общественники продолжают проверки дорожного ремонта

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-20T20:30:10+03:00

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Принято считать, что дураки и дороги - две вечных проблемы нашей страны. И если с дураками бороться трудно, то дороги можно просто взять и отремонтировать, были бы деньги и специалисты.

В Общественной палате Кировской области действует группа контроля за ремонтом и содержанием дорог. Общественники в меру своих возможностей следят за ходом дорожных работ в Кирове и районах области. Их поддерживают и активисты на местах. Житель Уней пожаловался общественникам на ремонт районных дорог, те выехали на место и подтвердили: положение бедственное.

Член рабочей группы Общественной палаты и координатор движения «Делай дороги» Виталий Брамм рассказал «Комсомолке» о том, насколько плохо сделан ремонт дорог в Унях и почему этот случай не станет единичным.

270 КАМАЗОВ НА ОДИН УЧАСТОК

Все началось с «тревожного сигнала» от местного жителя. Мужчина рассказал, что на ремонт 400 метров дороги в Унях были заложены гигантские деньги. В пересчете получалось, что на этот дорожный участок будут использованы 270 КамАЗов материала.

- На самом деле КамАЗов пришло гораздо меньше, - рассказал «Комсомолке» Виталий Брамм. - Работы были выполнены не в полном объеме. Местные жители сообщили, что на ремонт этого участка дороги был выделен миллион рублей и, видимо, смету «подгоняли» под готовую сумму. К деятельности подрядчика, мягко говоря, возникли вопросы.

К деятельности подрядчика возникли вопросы. Фото: bramm.ru

В местной администрации сообщили, что работами на участке занималась компания ООО «Унидорстрой». Именно этот подрядчик ежегодно выигрывает до 80% лотов на дорожный ремонт в Унинском районе.

ВЛАСТИ ЗАБЫВАЮТ ПРО ЛЮДЕЙ

Бюджет Уней считается «глубоко дефицитным». Ежегодно на ремонт и содержание дорог района выделяется всего 20 млн рублей, в лучшем случае - на миллион больше. 10 миллионов в итоге идет на ремонтные работы, 10 - на содержание улично-дорожной сети (занимается им все тот же подрядчик).

- Половина денег, выделенных на ремонт, была направлена всего лишь на две дороги, - пояснил Виталий Брамм. - Одна из них ведет на поселения Булатовцы и Сардык, в них проживает менее 200 человек. От Уней до Булатовцев 21 км, из них ремонтируются всего 700 м. Вторая дорога - до Былей, Верхолемья и Сосновки - отремонтирована на 600 м из 25 км. А проживает там, по заверениям администрации, не более 40 человек!

Почему именно эти дорожные участки оказались в приоритете у подрядчика, никто так и не разобрался. В итоге половина денег, выделенных на ремонт дорог (или же четверть всего бюджета дорожной сферы) Уней ушла не на достижение результата, а «в песок».

- На одном из объектов наша рабочая группа находилась не менее часа, - подчеркнул Виталий Брамм. - За это время по дороге проехали всего три автомобиля! Почему в Унях забывают про людей? Почему нельзя было потратить бюджет на действительно важные участки? Вопросы остались открытыми.

Почему именно эти дорожные участки оказались в приоритете у подрядчика, никто так и не разобрался. Фото: bramm.ru

Активист также подчеркнул: работы можно было провести в рамках контракта по содержанию дорог. Можно было и уменьшить сметы, ведь на деле ширина трасс составила около семи метров вместо заявленных десяти - площадь «реального» ремонта никак не сходилась с площадью ремонта задокументированного.

ХАЛАТНОСТЬ И САБОТАЖ

По словам Виталия Брамма, ситуация с ремонтом дорог в Унях не прецедент. В подавляющем большинстве районов Кировской области можно столкнуться с аналогичными проблемами: отсутствие конкуренции, низкое качество работ, низкий уровень экономии бюджета становятся нормальным явлением.

- Причины этих процессов просты: халатность и саботаж ответственных лиц, - поделился общественник. - «Третьим китом» здесь я бы назвал монополизм. Большую часть лотов на ремонт дорог в Унях выиграла частная компания, приближенная, по нашим данным, к местной администрации. А где честная конкуренция подрядчиков? Без нее нам не добиться качественных дорожных работ! Вся эта ситуация наносит огромный ущерб бюджету. Причем речь идет не только об Унинском районе, а о большом количестве уголков Кировской области.

Общественник сетует на уровень контроля за ремонтом дорог: ответственных лиц до сих пор оценивают по их отчетам, а не по эффективности работы. По словам Виталия Брамма, уже сейчас готовятся жалобы во всевозможные инстанции.

- Мы будем задавать вопросы властям, Министерству транспорта и правоохранителям, - подчеркнул Виталий Брамм. - Трудно сказать, что вообще ждет нас, если ситуация в районах не начнет меняться.

Уже сейчас готовятся жалобы во всевозможные инстанции. Фото: bramm.ru

Стоит отметить, что Общественная палата не орган постоянного контроля, у активистов нет задачи быть везде и всюду. Активист считает, что спасти ситуацию можно только силами местных жителей.

- Хотелось бы найти в каждом из районов области, в крупных городах единомышленников, - поделился Виталий Брамм. - Если повсеместно найдутся неравнодушные жители, готовые бороться за улучшение этих работ, то все может измениться. Люди прекрасно понимают, что происходит. Будет желание - будет результат.