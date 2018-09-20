В Кировской области жителей аварийных домов переселяют в старое жилье

СЕГОДНЯ 12:17 2018-09-20T12:22:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании комитета по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексу, строительству, транспорту и связи в Заксобрании бурно обсуждали застарелую проблему региона - переселение из аварийного жилья.

БЫСТРО, НО НЕКАЧЕСТВЕННО

Рассмотрение вопроса о ходе реализации программы по переселению из аварийного жилья началось с «красивого» доклада руководителя регионального Минстроя Руслана Бондарчука. Если коротко, то жителей районов переселяют из развалюшек, давно отживших свой век, в новые дома или предоставляют жилье на вторичном рынке. К концу года расселят всех, иначе выделенные деньги в рамках федеральной программы придется вернуть, а региону - заплатить огромные штрафы за невыполнение. Вот и переселяют народ стахановскими темпами, чтобы не попасть на санкции.

- У нас все идет по графику. Но есть районы, которые отстают на две недели. Но в целом все обязательства в рамках программы мы выполним, - отчитался Руслан Анатольевич.

Правда, на деле получаются сплошные ляпы. Так, в Оричах пустует новый 16-квартирный дом. Зато неподалеку от него расположена старая постройка, рассчитанная на такое же количество квартир. Оказалось, подрядчик, не поспевая к срокам, допустил огрехи при строительстве и сейчас активно их устраняет. Говорить о том, когда же будут заселяться люди, пока рано: сроки не определены.

НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ

Заместитель председателя Законодательного собрания Роман Титов отметил, что в ряде районов жильцам предоставляют квартиры в домах 1962-1969 годов постройки.

- Учитывая, что нормативный срок эксплуатации домов 50 лет, то нельзя исключать того, что эти дома в ближайшее время придется признать аварийным. Возникает вопрос: есть ли какие-то ограничения по «возрасту» домов, в которые переселяются люди из аварийного жилья? - спросил Роман Альбертович.

Эта информация откровенно удивила руководителя Минстроя. Бондарчук заявил, что ограничения есть, но конкретный «возраст» домов назвать не смог.

- Ответственность за приобретенное жилье несет муниципалитет и непосредственно глава района, - констатировал Руслан Бондарчук.

На заседании выяснилось, например, что новый дом в Сосновке Вятскополянского района по адресу Советская, 77, и вовсе построили из б/у-материалов. У Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на чьи деньги, собственно, и проходит программа, закрались сомнения по поводу безопасности постройки, поэтому ее приемка не состоялась. Правительство области в срочном порядке искало организацию, которая даст независимую оценку, насколько дом пригоден для проживания.

ДОРОГИЕ МЕТРЫ

Депутат Владимир Бакин заметил, что все жилье приобретается по одному ценнику - 32 тысячи за квадрат.

- Получается, у нас самые дорогие приобретения в сложившейся ситуации на рынке! - возмутился Владимир Гаврилович.

Зампред правительства Владислав Кадыров отметил, что не в полномочиях региона влиять на цену. Тут возникает еще одна проблема - в ряде муниципалитетов рынок жилья просто отсутствует, поэтому часть квартир пришлось приобретать в Кирове.

- Мы предлагаем жителям поселков и деревень переезжать в областной центр, где рынок жилья довольно развит, - пояснил Владислав Валерьевич.

Кадыров добавил, что в условиях фактического отсутствия рынка недвижимости очень сложно подобрать квартиры с небольшим метражом. Большинство живут в очень

небольших квартирах, бывает, что и без удобств. А по программе необходимо предоставить жилье «метр в метр», то есть такой же площади, что была в аварийном доме.

- На мой взгляд, приобретение на рынке вторичного жилья - это тупиковый путь, - подытожил Роман Титов. - Мы видим, что аукционы проводятся не с первого раза и жилье, которое поставляется, не всегда надлежащего качества. Более того, на этой схеме зарабатывают риелторы, которые могут быть ангажированы местными чиновниками: цена приобретения и цена, выставленная в объявлении, может значительно разниться. Прецеденты были зафиксированы не в одном муниципалитете.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ВМЕСТО ЖИЛЬЯ

Титов считает ошибкой и то, что власти отдают строительство жилья на откуп муниципалитетам. Во многих из них отсутствуют застройщики, что отражается на качестве. Более того, муниципалитеты не выступают заказчиками работ - нанимается некая строительная фирма, которая строит дом заданной конфигурации, а в конце года жилье в этом доме приобретается поквартирно через аукцион.

Еще один момент: муниципалитеты не следят за ходом строительства - в ряде районов просто отсутствуют необходимые специалисты в сфере ЖКХ и строительства.

- Итоги реализации программы в прошлых годах - многочисленные уголовные дела против застройщиков и чиновников, - проинформировал депутат.

Владислав Кадыров заметил, что правительство прорабатывает вопрос о создании областной организации, которая будет заниматься вопросами поиска подрядчика и контролем за строительством и расходованием средств.