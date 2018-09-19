«Вы «убиваете» местность!»: Депутаты ОЗС неоднозначно отнеслись к созданию городских округов

СЕГОДНЯ 20:26 2018-09-19T21:35:46+03:00

Народные избранники считают, что это может вызвать отток населения из сел и деревень

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Сегодня на комитете по законодательству и местному самоуправлению депутаты обсудили перспективы создания городских округов в границах муниципальных районов Кировской области.

ЗАЧЕМ УКРУПНЯТЬ?

Так, вместо муниципального района или нескольких городских и сельских поселений появится один большой округ. К слову, сейчас в регионе 39 районов и 6 городских округов. При этом поселения являются административно самостоятельными и независимыми от муниципального района, в состав которого они входят. Поэтому зачастую у поселений возникают проблемы с финансированием.

Формирование городских округов подразумевают управление одним главой, создание единого бюджета, единой думы, что значительно сократит чиновничий аппарат и даст существенную экономию. Более того, укрупнение поможет при решении вопросов в коммунальной, транспортной сфере и при создании социальной инфраструктуры.

При этом статус сельских населенных пунктов не изменится. В созданном городском округе сохраняются все льготы, компенсации и другие меры социальной поддержки.

- Мы провели ряд совещаний по поводу внедрения этой практики. Решение о переходе на новую модель остается за районами. Сейчас инициативу поддержали четыре района: Богородский, Лебяжский, Санчурский и Унинский, - рассказал замминистра внутренней и информационной политики Андрей Лучинин.

ОПТИМИЗАЦИЯ НЕ ПАНАЦЕЯ!

Доклад чиновника о возможных изменениях вызвал массу негатива.

- Вы живете в городе, а я живу в селе, поэтому не видите многих проблем, с которыми мы ежедневно сталкиваемся после оптимизации, - отметил депутат Вячеслав Ягдаров. - Взяли и закрыли почты - теперь ради пенсии люди вынуждены идти по пять-шесть километров! В результате народ уезжает в Киров - он не хочет оставаться там, где нет связи, почты, поликлиник. Вы убиваете местность! Оптимизация не панацея!

Народные избранники выразили сомнение по поводу укрупнений: не вызовет ли создание округов отток людей из сел и деревень - люди и сейчас стараются переехать из села в город. Однако исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований области Алексей Потапенко заверил, что вопрос детально прорабатывается со всех сторон, поэтому сейчас формируется рабочая группа, которая поможет всесторонне рассмотреть внедрение новой системы и избежать негативных последствий, в том числе и оттока людей из села.

УКРУПНЯТЬ ОДНУ СФЕРУ

Депутаты Ольга Сыкчина и Георгий Лугинин предложили не объединять районы в округа, а заняться передачей полномочий в сфере ЖКХ на уровень районов.

Например, в состав Котельничского района входят 20 поселений, в девяти из них нет организаций, которые отвечают за коммунальную сферу: МУПы убрали, а подрядные организации не хотят брать на себя убыточные коммуникации водоснабжения, водоотведения и теплосети, принадлежащие поселению. В результате главам поселений приходится своими силами выкручиваться и находить специалистов, которые хоть как-то устранят неполадки или аварии.

- У нас большие проблемы в сфере жизнеобеспечения, - посетовала Антонина Степанова, глава Александровского сельского поселения. - У нас в штатных расписаниях нет специалистов, которые могут выдавать техпаспорта на котельные. У нас заключен договор концессии, в результате мы не можем работать на перспективу: инвесторы занимаются «латанием существующих дыр». Отказаться от их услуг мы не можем, иначе рискуем остаться без обслуживающей организации!

Правда, остальные члены комитета не поддержали инициативу, так как она фактически дублирует вопрос по созданию городских округов, которые подразумевают объединение объектов сферы ЖКХ в единую систему.