Кировчанин победил на Кубке России по ралли: «Я вожу машину с 7 лет!»

СЕГОДНЯ 19:11 2018-09-19T19:53:59+03:00

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Юный кировчанин Павел Усатов занял второе место в Кубке России по ралли «Стилобит». Парню всего 16 лет. Это уже не первая победа экипажа кировского гонщика, но одна из самых ценных - это точно. Павел стал самым молодым призером соревнований. Правда, из-за того, что спортсмен несовершеннолетний, участвовать в гонках ему пришлось на особых условиях.

- До 18 лет водительское удостоверение в РФ не выдают, поэтому я мог ехать самостоятельно только по специальным участкам соревнований, - пояснил «Комсомольской правде» Павел. - После того как мы проезжали такие участки, мы выезжали на общегородскую дорогу. Тогда я останавливался и уступал право руля своему штурману Николаю Никулину, у которого уже есть права. Он в спокойном дорожном режиме доезжал до следующего скоростного участка, и мы снова менялись.

Павлу было сложно преодолевать повороты на заднеприводном автомобиле, но даже так он завоевал второе место. Фото: Максим УСАТОВ

Пожалуй, это была единственная проблема с которой столкнулся Павел Усатов. За всю свою гоночною карьеру (а ею он занимается ровно полжизни - с восьми лет) он добился немалого. Молодой человек стал вице-чемпионом республики Марий Эл по автокроссу и выигрывал всероссийские этапы в классе Д2-юниор (соревнования для детей 12-18 лет, управляющих «Окой»). Через несколько лет новый титул: бронзовый призер в чемпионате Кировской области по ралли в классе 1600Н (для машин с объемом двигателя не более 1600 кубических сантиметров). Со своим штурмоном, 31-летним Николаем Никулиным, Павел работает второй год. Но знакомы они уже давно: раньше Николай тоже был гонщиком, а теперь пересел на место штурмана.

Павел вместе со своим штурманом Николаем Никулиным. Фото: Максим УСАТОВ

К слову, за рулем Павел чувствует себя уверенно с семи лет. Именно с этого возраста он начал водить пусть и малогабаритный, но полноценный взрослый автомобиль «Оку». Однако несмотря на такой опыт, на победу в Кубке России или даже на призовое место никто из команды не рассчитывал. Павел управлял, можно сказать, «старушкой». Его машина ВАЗ-2101 оказалась 44-летней старушкой, которая и вовсе на 40 лет старше автомобиля, на котором приехал на гонки победитель соревнований.

44-летняя победительница заездов: автомобиль ВАЗ-2101. Фото: Максим УСАТОВ

- Конечно, на такие высокие места в Кубке России рассчитывать сложно, ведь я единственный, кто ехал на заднем приводе, а это значит, что на всех поворотах и заносах нужно стопроцентно контролировать свою машину, - поясняет Павел. - К тому же мои соперники гораздо опытнее меня, ведь я единственный в Кубке, кому не исполнилось 18 лет. Но такой результат был достигнут за счет огромного желания и стремления!

Отметим, что XXIII этап Кубка России по ралли проходил с 14 по 16 сентября 2018 года в городе Асбесте.