Холод, ветер и дожди: какая погода ожидает кировчан на текущей неделе?

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-17T10:57:44+03:00

Понедельник будет дождливым и ветреным, а выходные - теплыми

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Бабье лето закончилось: новая рабочая неделя принесет в Киров заморозки и дожди. Так, по данным сервиса «Яндекс. Погода», к середине недели в областной столице похолодает до +10 градусов днем, а в ночное время температура воздуха может опускаться до 4 градусов тепла.

В понедельник и вторник кировчан ожидает пасмурная погода. На всей территории региона ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер. Воздух прогреется до +14… +15 градусов днем, ночные температуры составят +4… +7 градусов Цельсия.

В среду в Кирове и районах области ожидаются дождиФото: Алексей БУЛАТОВ

Самым холодным днем недели станет среда, 19 сентября: к полудню воздух прогреется лишь до +10 градусов, ночью ожидается 5 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют усиление ветра, его порывы могут достигать скорости в 13 м/с. В течение всех суток в Кирове и районах области будут идти дожди.

Однако с четверга заморозки пойдут на убыль. Уже 20 сентября в Кирове потеплеет до +13 градусов днем и +7 ночью. Синоптики также прогнозируют малооблачную погоду и легкий ветер.

В выходные в Кирове будет тепло и сухоФото: Алексей БУЛАТОВ

Погода продолжит улучшаться и в пятницу, 21 сентября. Днем в Кирове воздух прогреется до +16 градусов, ночью - до 9 градусов выше ноля. Осадков и сильного ветра в конце рабочей недели не ожидается.

В субботу и воскресенье в Кирове потеплеет до +18 градусов днем и +10 ночью. Небо затянут тучи, однако выходные пройдут без дождей и гроз. Практически такая же погода ожидает кировчан и в следующий понедельник.