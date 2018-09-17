Холод, ветер и дожди: какая погода ожидает кировчан на текущей неделе?
Бабье лето закончилось: новая рабочая неделя принесет в Киров заморозки и дожди. Так, по данным сервиса «Яндекс. Погода», к середине недели в областной столице похолодает до +10 градусов днем, а в ночное время температура воздуха может опускаться до 4 градусов тепла.
В понедельник и вторник кировчан ожидает пасмурная погода. На всей территории региона ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер. Воздух прогреется до +14… +15 градусов днем, ночные температуры составят +4… +7 градусов Цельсия.
В среду в Кирове и районах области ожидаются дождиФото: Алексей БУЛАТОВ
Самым холодным днем недели станет среда, 19 сентября: к полудню воздух прогреется лишь до +10 градусов, ночью ожидается 5 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют усиление ветра, его порывы могут достигать скорости в 13 м/с. В течение всех суток в Кирове и районах области будут идти дожди.
Однако с четверга заморозки пойдут на убыль. Уже 20 сентября в Кирове потеплеет до +13 градусов днем и +7 ночью. Синоптики также прогнозируют малооблачную погоду и легкий ветер.
В выходные в Кирове будет тепло и сухоФото: Алексей БУЛАТОВ
Погода продолжит улучшаться и в пятницу, 21 сентября. Днем в Кирове воздух прогреется до +16 градусов, ночью - до 9 градусов выше ноля. Осадков и сильного ветра в конце рабочей недели не ожидается.
В субботу и воскресенье в Кирове потеплеет до +18 градусов днем и +10 ночью. Небо затянут тучи, однако выходные пройдут без дождей и гроз. Практически такая же погода ожидает кировчан и в следующий понедельник.